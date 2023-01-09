Trong bữa cơm ra mắt mẹ chồng, vừa cầm trên tay món đồ mà bà đưa cho, tôi kinh hãi chạy thẳng khỏi nhà

Tâm sự 09/01/2023 23:25

Thấy bà đưa cho tôi món đồ vật này mà tim tôi như nghẹn lại, chẳng lẽ bà phũ phàng với tôi đến thế, khiến tôi phải đau lòng.

Tôi về ra mắt nhà Trung khi đã mang thai được 3 tháng. Dù chúng tôi đã yêu nhau hơn 1 năm nhưng ngày hôm đó mới là lần đầu tiên tôi về thăm gia đình anh. Bố Trung mất rồi, em gái Trung học đại học xa nhà. Trung vừa đưa tôi về tới nơi, nhìn thái độ của mẹ anh thì biết bà không hề hoan nghênh mình.

Tôi chỉ học hết cấp 3 không có bằng đại học, hiện tại đang làm kinh doanh buôn bán. Còn Trung là dân trí thức, có bằng tiến sĩ, đang công tác ở một viện nghiên cứu của nhà nước. So ra thì chúng tôi đúng là không hợp nhau.

Nhưng hơn kém, tốt xấu ra sao cũng không còn quá quan trọng bởi vì tôi đã mang thai rồi, chúng tôi cần phải xây dựng một gia đình để con có cuộc sống tốt. Mà có vẻ như mẹ Trung lại chẳng nghĩ vậy.

Trong bữa cơm ra mắt mẹ chồng, vừa cầm trên tay món đồ mà bà đưa cho, tôi kinh hãi chạy thẳng khỏi nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Suốt buổi ra mắt hôm đó, mẹ anh mặt nặng mày nhẹ với tôi.

Biết tôi mang thai nhưng vẫn sai vào bếp nấu nướng, dù chốc chốc tôi lại phải ôm miệng nôn khan do đang nghén.

Trung vào bếp giúp đỡ thì bác ấy bóng gió rằng đàn ông chỉ cần học hành phấn đấu, xây dựng công danh sự nghiệp chứ không phải bước chân vào nhà bếp. Dù khó chịu bất mãn nhưng tôi vẫn cố nín nhịn.

Lúc dọn mâm cơm, bác ấy đột ngột đưa cho tôi một thứ mà khi nhìn lại thì tôi phải tái mặt. Không hiểu bác ấy lấy một đôi đũa mốc xanh ở đâu, nhìn tôi với anh mất khinh khỉnh và coi thường. “Đũa mốc chòi mâm son”, tôi không được học hành nhiều nhưng cũng hiểu được ý nghĩa của thành ngữ đó.

Tôi cảm thấy đã hết sức chịu đựng, ngoài ra từ đầu đến cuối Trung chứng kiến mẹ đối xử với vợ sắp cưới như vậy nhưng vẫn im lặng. Tôi không đón lấy đôi đũa của mẹ Trung, đi thẳng ra phòng khách xách túi rồi nhìn Trung rành rọt nhấn mạnh từng chữ:

- Em về đây, mình chia tay. Khoản nợ của anh thì anh tự giải quyết đi! Cháu chào bác cháu về!

 

Tôi không quan tâm đến phản ứng của Trung và mẹ anh ta, lập tức ra ngoài vẫy taxi về thẳng nhà. Hiện tại tôi đang sở hữu 2 cửa hàng quần áo làm ăn phát đạt. Thu nhập của tôi hàng tháng cũng phải đến 200 triệu, còn Trung thu nhập loanh quanh 10 triệu vì là cơ quan nhà nước lại không có dự án gì đáng kể.

Ban đầu tôi yêu Trung vì thấy anh ta là người có học lại điềm đạm và khá chín chắn. Nhưng gần đây tôi mới phát hiện ra Trung đang nợ một khoản nợ lên đến 3 tỷ đồng vì anh ta bị bạn bè xấu rủ rê vào mấy trò cờ bạc trên mạng. Chính những người ra vẻ đạo mạo tử tế kiểu ấy thực ra lại rất yếu đuối, thiếu bản lĩnh.

Tôi quyết định chia tay thì vừa hay phát hiện mình mang thai. Trung khóc lóc xin tôi giải quyết khoản nợ kia. Suy nghĩ kĩ, tôi đồng ý bỏ tiền trả nợ cho Trung, chẳng khác gì mua bố cho con mình. Tôi cũng giấu nhẹm mọi chuyện để giữ mặt mũi cho chồng. Không ngờ mẹ Trung lại quá quắt đến mức ấy, Trung yếu đuối nhu nhược tới nỗi không nói được một lời bảo vệ vợ sắp cưới. Tôi sẽ sinh con và làm mẹ đơn thân.

Trong bữa cơm ra mắt mẹ chồng, vừa cầm trên tay món đồ mà bà đưa cho, tôi kinh hãi chạy thẳng khỏi nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Qua 2 hôm, Trung và mẹ đã đến gặp tôi với thái độ hoàn toàn khác biệt. Nhưng tôi đã quyết định rồi. Vốn ban đầu tôi đã định chia tay Trung nhưng chỉ vì đứa con, sau chuyện này thì tôi cũng không thiết tha gì nữa.

Hôm đó bị tôi đuổi về, sau một tuần mẹ Trung và anh ta lại đến, nhìn họ mà tôi giật mình suýt không nhận ra. Sau một tuần không gặp, họ đã gầy guộc hốc hác hơn rất nhiều. Mẹ Trung thiếu điều sụp xuống xin tôi tha thứ, mong tôi tiếp tục làm đám cưới với Trung. Nói trắng ra là xin tôi trả nợ cho anh ta.

Nói thật bây giờ tôi khinh thường mấy con người đó vô cùng. Muốn con có bố nhưng chẳng lẽ cả đời phải gắn bó với họ? Chưa nói nếu tôi mà làm ăn thua lỗ thì chắc chắn sẽ bị đá bay ngay lập tức. Theo mọi người tôi có nên kết hôn không?

 

Vợ giận bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi buồn lắm uống cho thật say, sáng tỉnh dậy, tôi tá hỏa trước người lạ không mặc quần áo đến mức ngã lăn xuống giường

Vợ giận bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi buồn lắm uống cho thật say, sáng tỉnh dậy, tôi tá hỏa trước người lạ không mặc quần áo đến mức ngã lăn xuống giường

Vừa hé mở mắt sau đêm dài, nhìn rõ khuôn mặt người đối diện mà tim gan như đảo lộn. Tôi đang làm gì thế này?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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