Tá hỏa phát hiện vợ gửi tin nhắn lúc nửa đêm, lén ngó điện thoại, tôi chết khiếp trước điều em đang thổ lộ

Tâm sự 09/01/2023 23:09

Tôi bắt đầu nghi ngờ những điều vợ làm, nào ngờ đúng như vậy, hình ảnh trước mắt tôi nhận được mà bàng hoàng hãi hùng.

Ngày tôi lấy vợ, ai cũng nói vợ tôi là người hiền lành hết mực. Bản thân tôi cũng từng dặn dò vợ ra ngoài phải cẩn thận kẻo bị người khác bắt nạt. Tính vợ hay tin người lại là kiểu phụ nữ truyền thông, rất dễ bị vướng vào mấy trò lừa bịp của người khác.

Tuổi trẻ vợ là sinh viên ưu tú vì chỉ biết đến học. Dù ngoại hình khá ưa nhìn nhưng cách ăn mặc của vợ làm giảm đi vẻ đẹp tiềm ẩn. Nhưng tôi lại thích mẫu người con gái truyền thống, hiền lành. Vậy nên khi vừa nhìn thấy cô ấy, tôi đã đem lòng si mê. Tình yêu mà tôi dành cho vợ mỗi ngày càng lớn khi tôi nhận ra cô ấy không chỉ là người phụ nữ đảm đang, chu đáo còn là người rất biết đối nhân xử thế.

Với người thân của tôi, cô ấy chưa từng khiến tôi phật ý. Từ ngày yêu nhau, lúc nào cô ấy cũng gửi quà biếu bố mẹ tôi. Chỉ cần nghe tin bố mẹ ốm dù là nhẹ, cô ấy cũng hỏi han rất cẩn thận. Điều ấy càng khiến tôi yên tâm đây sẽ là người vợ tốt trong tương lai.

Tá hỏa phát hiện vợ gửi tin nhắn lúc nửa đêm, lén ngó điện thoại, tôi chết khiếp trước điều em đang thổ lộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi kiên trì theo đuổi người mà tôi đã chọn. Hơn nửa năm tán tỉnh, chinh phục bằng mọi cách, cô ấy cũng nhận lời yêu. Tình cảm ngọt ngào khiến cả hai quyết định tiến tới hôn nhân.

Tuy nhiên ngày về ra mắt, bố mẹ tôi chê em. Dù tôi đã hết lời ca ngợi nhưng người lớn vẫn cho rằng em nhìn quá lành, quá nhát, sợ sau này về không quán xuyến được gia đình. Hơn cả, bố mẹ tôi phong cách hiện đại nên cũng thích một cô con dâu hiện đại. Bạn bè chê em là người quê mùa, không biết cách ăn diện.

Đó là họ chưa nhìn thấy em lúc ăn mặc đẹp, họ chỉ nhìn thấy sự giản dị của em. Khuôn mặt em thực sự có nhiều đường nét người khác khó có được.

Dù bố mẹ không thích nhưng bằng sức thuyết phục của mình, tôi vẫn khiến bố mẹ chấp nhận. Đám cưới có rất nhiều bạn bè tới. Nhìn em trong bộ váy cô dâu lộng lẫy, ai cũng mắt tròn mặt dẹt ngạc nhiên. Quả là một sự thay đổi chóng mặt.

Cuộc sống vợ chồng tôi vô cùng yên bình. Sáng, hai vợ chồng đi làm, tối lại về cơm nước cùng gia đình. Hơn 1 năm, vợ có bầu. Ngày vợ sinh, tôi cũng luôn chăm lo cho vợ. Được cái, vợ tôi chưa từng cãi vã một câu nào với mẹ tôi nên tôi cũng không khó xử. Cô ấy luôn nói chẳng việc gì phải mâu thuẫn mất tình cảm, rồi một ngày mẹ chồng sẽ hiểu con dâu.

Sau sinh, con cũng cứng cáp, vợ bắt đầu quay trở lại công việc. Nhưng lúc này nhìn vợ rất mập. Trước vợ đã ăn mặc quê, bây giờ lại béo nên càng khó ghi điểm ngoại hình đối với người lớn. Dù không nói trước mặt nhưng vài lời bàn ra tán vào của hàng xóm với mẹ chồng đã đến tai vợ.

Con được hơn 1 tuổi, vợ quyết định gửi vào mẫu giáo, cũng không nhờ ông bà trông. Hàng ngày, đến giờ trưa, vợ đi tập thể dục giảm cân. Tối về, tôi thấy vợ không ăn tinh bột nên hỏi thì vợ bảo phải đẹp cho các cụ khỏi chê. Tưởng vợ nói vậy cho vui ai ngờ… vợ làm thật.

Tá hỏa phát hiện vợ gửi tin nhắn lúc nửa đêm, lén ngó điện thoại, tôi chết khiếp trước điều em đang thổ lộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trước tôi nghĩ vợ không quan tâm ngoại hình thế nhưng từ ngày vợ giảm cân, ăn mặc đẹp, sang chảnh, trông vợ khác hẳn. Hơn 1 năm, vợ đã trở thành gái một con trong mòn con mắt, nhìn xinh đẹp và trẻ không khác gì các cô hotgirl. Tôi tự nhiên thấy lo lo.

Bẵng đi một thời gian, tôi không để ý đến vợ thì chuyện xảy ra. Một đêm, thấy vợ nằm nhắn tin với ai đó cười khúc khích, tôi có hỏi thì cô ấy bảo nhắn tin cho bạn. Tôi bắt đầu tò mò. Nhiều đêm sau đó, tôi giả ngủ để xem vợ làm gì.

 

Cứ tầm 2 giờ sáng là thấy vợ đặt chuông báo thức. Tất nhiên vợ nghĩ tôi sẽ không tỉnh vì chuông để rung rất gần vợ. Nhưng linh tính của người chồng khiến tôi phải tỉnh. Tôi thấy vợ mở điện thoại, nhắn tin cho một người được lưu trong danh bạ là sếp. Vừa ngó lên nhìn điện thoại, tôi hú hồn.

Đó là bức ảnh vợ trong phòng tắm, chỉ một mảnh vải che thân. Nhìn cách vợ đứng thực sự vô cùng khêu gợi. Tự nhiên tay chân tôi run lẩy bẩy. Tôi có hỏi vợ tại sao lại làm vậy thì cô ấy ấp úng nói ấn nhầm.

Hôm đó tôi bỏ qua nhưng những ngày sau đó tôi đã tìm hiểu về người gọi là sếp của vợ. Thì ra, ông ta mới ly hôn, trước đây rất thích vợ tôi. Gần đây vợ thay đổi gu ăn mặc, ông tay càng thấy thích nên đã bắt đầu tán tỉnh vợ tôi. Chẳng hiểu người vợ ngoan hiền ngày nào tại sao lại đổ đốn ra như thế?

Đến hôm bắt tận tay, chụp ảnh ném vào mặt cô ấy thì vợ mới mắng té tát vào mặt tôi rằng, cô ấy cố tình ngoại tình cho chồng biết mặt. Cả nhà chồng chê bai, bạn bè chê cô ấy quê mùa làm cô ấy không chịu nổi. Việc này cũng định để chứng minh nhưng không ngờ lại khiến cô ấy cảm thấy thích thú, vui vẻ. Và từ đó, cô ấy lao vào con đường ngoại tình, chán nản chồng con.

Chuyện dù đã đi đến nước này nhưng tôi vẫn muốn cho vợ một cơ hội. Tôi đề nghị cô ấy nghỉ việc, chấm dứt tất cả quay về bên chồng thì sẽ tha thứ. Nhưng có vẻ như vợ chưa thực sự muốn điều đó? Liệu có phải người vợ hiền của tôi đã khác xưa?

 

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