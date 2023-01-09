Qua đêm với bạn trai được mẹ giới thiệu, ngay sau cuộc ‘thử nghiệm’ ra trò, sáng ra tôi vui mừng đồng ý cưới khiến mẹ vui như trẩy hội

Bạn trai cũ phản bội em theo người khác. Đó là một gã đàn ông trăng hoa nhưng em cứ tiếc nuối những kỷ niệm đã có nên dùng dằng mãi không thể chia tay. Cuối cùng chính mắt bắt gặp anh ta dẫn gái lại về nhà mây mưa, tận mắt nhìn thấy hình ảnh họ quấn quýt trên giường, lúc đó em mới có thể dứt khoát.

Em vừa chia tay bạn trai được 2 tháng thì mẹ đã giục đi xem mắt. Em hiểu lý do tại sao mẹ làm như vậy. Vì bà muốn em nhanh chóng thoát ra nỗi đau bị phụ tình.

Em cũng được đánh giá là xinh xắn, có học, gia đình đàng hoàng, nói chung hai đứa xét về điều kiện thì rất xứng đôi. Bảo sao các bậc trưởng bối đôi bên đều hết mực vun vén.

Biết mẹ lo lắng cho mình, em đành đồng ý. Đối tượng xem mắt của em tên Thành, hơn em hai tuổi, ngoại hình sáng, tính cách điềm đạm chín chắn, cũng có công việc tốt. Hình như anh ta bận rộn quá không có thời gian tìm bạn gái.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng nói thật lúc này em đã gần như mất niềm tin vào đàn ông. Em và Thành vẫn gặp gỡ trò chuyện song thái độ của em có phần lạnh nhạt và bất cần, không mấy mặn mà. Mẹ em thì thích Thành lắm, thường thích tạo cơ hội cho hai đứa gặp nhau.

Hôm đó là sinh nhật cô em họ của em. Em định đi một mình mà không hiểu sao sát giờ lại thấy Thành xuất hiện. Ra là mẹ nhắn tin cho anh. Thôi thì có người tháp tùng cũng đỡ chơ vơ buồn tẻ.

Tôi đó em uống khá say. Mang theo tâm trạng có phần bất cần, em nghĩ nếu đêm nay xảy ra chuyện gì với Thành thì thôi kết hôn với anh ta cũng được. Dù sao bố mẹ hai bên đều ưng ý, cho dù sống không hạnh phúc thì ít ra em cũng có một cuộc hôn nhân với vỏ bọc hoàn hảo.

Tiệc tàn, em ngỏ ý muốn về nhà bạn trai chơi.

Đều là người trưởng thành cả, Thành sống riêng bên ngoài một mình, lời đề nghị đó với hàm ý ra sao chắc chắn anh hiểu hết. Thành chỉ nhìn em một cái rồi khởi động xe lao thẳng về nhà anh ta.

Ảnh minh họa: Internet

Tới nơi, cánh cửa vừa đóng lại, em ôm chầm lấy Thành hôn đắm đuối. Anh khựng lại một chút rồi đáp lại em rất nhiệt tình. Kết thúc nụ hôn, Thành kéo em vào phòng ngủ, đẩy em lên giường, đưa tay kéo khóa chiếc váy dạ tiệc xuống.

Trong lúc em đang nghĩ đến cuộc ân ái sắp xảy ra thì Thành đột ngột đứng dậy mở tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ của anh, rồi mặc vào cho em.

Em hóa đá ngay tại chỗ. Mặc xong đồ cho em, Thành ra ngoài lúc vào cầm theo một chiếc khăn mặt nhúng nước ấm, rửa mặt sạch sẽ cho em, rồi kéo chăn đắp cẩn thận, dặn em ngủ đi không mệt. Anh bảo tối nay em ngủ ở đây, còn anh ngủ ngoài sofa.

Em đờ đẫn một lúc thì bị men rượu chếnh choáng kéo vào giấc ngủ. Sáng tỉnh dậy, mở cửa bước ra ngoài, thấy bóng Thành trong bếp, em càng ngạc nhiên khi anh đã nấu bữa sáng xong xuôi, mỉm cười gọi em ngồi ăn sáng.

"Anh thật lòng có cảm tình với em, muốn một mối quan hệ nghiêm túc, vì vậy anh không muốn làm ra chuyện gì tùy hứng, khiến mối quan hệ của chúng ta bị biến tướng", Thành nhẹ nhàng giải thích về hành động của anh đêm hôm trước.

Em ngây ngẩn cả người. Hình ảnh của Thành trong suy nghĩ em thay đổi một trời một vực sau cái đêm đó. Em nhận ra không phải đàn ông ai cũng tệ bạc và ham sự mới lạ, thích thích phiêu lưu tình ái. Thành thực sự là một người đàn ông phong độ, chín chắn, nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Tất nhiên là anh khác xa hoàn toàn so với bạn trai cũ của em.

Không ngờ sau một cuộc tình đau thương thì em lại may mắn tìm được cho mình một người đàn ông tốt như Thành. Em trở nên nghiêm túc hơn và hiện tại thì chúng em đang bàn tính đến đám cưới rồi!