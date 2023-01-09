Nhận được phong bì chồng cũ gửi đến, tôi tò mò mở ra xem thì bủn rủn tay chân khi thấy dòng chú thích trong ấy

Tôi và chồng hiện tại đều là tập 2 của nhau, chồng tôi bây giờ rất hiền lành và yêu thương tôi. Chúng tôi cũng phải trải qua bao nhiêu sóng gió mới đến được với nhau. Đám cưới cũng chỉ diễn ra cách đây vài tháng trước sự chúc phúc của nhiều người thân. Lấy chồng đầu tiên, tôi hân hoan bao nhiêu thì đến lượt anh, cả hai chúng tôi đều khóc vì hạnh phúc.

Dẫu sao cũng là tình nghĩa vợ chồng hơn nữa ngày xưa yêu tôi, anh ta cũng chẳng tiếc tôi thứ gì nên tôi đồng ý cho anh ta mượn 1 ít tiền. Anh ta hứa 1 tháng sẽ trả. Đúng 1 tháng sau, anh ta mang trả tiền tôi thật còn nói nhờ tôi mà anh ta ký được hợp đồng lớn. Nhân tiện đó mời tôi đi ăn trưa. Thái độ của anh ta rất niềm nở tôi từ chối thì anh ta năn nỉ cho bằng được.

Vợ cũ của anh đi theo người đàn ông khác giàu có hơn. Còn chồng cũ của tôi, anh ta là một gã đàn ông vũ phu và gia trưởng. Lúc yêu nhau anh ta ngọt ngào bao nhiêu thì khi cưới về anh ta lộ rõ bản chất bấy nhiêu. Khó khăn lắm tôi mới thoát được anh ta thì vào một buổi chiều. Anh ta tới tận công ty tìm tôi, vì không muốn điều tiếng tôi chấp nhận ra gặp. Anh ta nói hiện tại anh ta rất khó khăn muốn tôi giúp đỡ một ít.

Ngại quá nên tôi đành tặc lưỡi đi ăn cùng. Nhưng tôi không thể ngờ, đó là một buổi trưa định mệnh và đầy cay đắng với tôi. Anh ta đã đánh thuốc mê rồi đưa tôi vào nhà nghỉ. Chuyện gì đến cũng đến. Những lần sau đó, anh ta liên tục đe dọa nếu không đáp ứng sẽ mang số ảnh và video buổi trưa hôm đó cho chồng tôi biết. Tôi sợ hãi mà đành đồng ý.

Nhưng quả thật mỗi lần đi về lòng tôi lại nặng trĩu, tôi suy nghĩ nhiều đến nỗi gầy dộc cả người. Chồng hỏi thì tôi chỉ nói do công việc. Tôi thực sự rất sợ hãi, không biết chuyện này còn kéo dài đến bao lâu nữa. Hôm ấy như thường lệ, tôi hẹn anh ta ở 1 nhà nghỉ quen, tôi đã quỳ xuống cầu xin anh ta tha cho tôi, để tôi được sống yên bình. Anh ta ôm tôi và nói, chỉ 1 lần này nữa sẽ không liên lạc với tôi.

1 tuần, 1 tháng rồi đến tháng thứ 2 anh ta cũng không làm phiền tôi nữa thì bất ngờ hôm ấy. Bưu phẩm gửi tới tận nhà tôi không đề tên người gửi chỉ có người nhận là tôi. Tôi vội vàng mở ra xem thì trong đó là tất cả ảnh những lần tôi và anh ta ân ái còn kèm theo lời nhắn "đời này kiếp này cô phải phục vụ tôi". Tôi bủn rủn chân tay đến ngã quỵ ngay tại phòng.

Tôi hoang mang lắm, tôi chẳng biết nên xử lý chuyện này thế nào, nếu chồng tôi phát hiện ra sự thật thì tôi sống sao đây. Khó khăn lắm tôi mới đến được với anh ấy, nhưng nói sự thật liệu anh ấy có tin tôi không, số tôi khổ quá. Xin cho tôi lời khuyên với...Giờ tôi đang rất bế tắc và đau khổ...