Trào nước mắt thú nhận với chồng chuyện trót dại qua đêm đến có thai với người khác, ai ngờ anh khuyên tôi giữ lại đứa bé, ngày lâm bồn mới lộ ra chân tướng đáng ngờ

Ngọc và chồng cũng gặp nhau trong hộp đêm. Họ cùng nhau nhảy nhót trên sàn nhảy, lúc Ngọc vô tình bị vấp ngã, anh đã đỡ cô dậy. Sau đó họ uống cùng nhau, anh đưa cô về nhà và trở nên thân thiết cứ như thể hai người đã quen nhau lâu rồi. Rất nhanh, họ kết hôn sau 3 tháng hẹn hò. Quan điểm của đối với hôn nhân của Ngọc là thời gian dài ngắn không quan trọng, chỉ cần gặp được người ưng ý là có thể kết hôn bất cứ lúc nào.

Ngọc năm nay 24 tuổi, cô vừa kết hôn. Ngọc vốn là một người hoạt bát và vui vẻ, tính tình dĩ hòa vi quý, thân thiện nên rất dễ kết giao bạn bè, đâu cũng chơi được, miễn là vui. Chính vì đặc điểm tính cách này, cô trở nên đặc biệt “bung xõa”, đến mức điên rồ khi đi chơi với bạn bè. Địa điểm yêu thích của Ngọc là đi đến club/hộp đêm. Cô nghĩ được “phiêu” theo nhạc dưới ánh đèn nhấp nháy là một điều rất tuyệt.

Sau kết hôn, Ngọc vẫn đi hộp đêm thường xuyên, nhưng một cách bí mật vì chồng không cho cô đi hộp đêm thêm một lần nào nữa. Anh nói đó là chốn “vàng thau lẫn lộn”, không tốt đẹp gì.

Một lần, Ngọc lén chồng đến hộp đêm với một vài người bạn. Cô say bí tỉ đến mức không biết gì, lúc tỉnh dậy vào ngày hôm sau đã thấy mình trong một phòng khách sạn, bên cạnh là một người đàn ông lạ. Ngọc cuống cuồng trở về nhà, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Không ngờ lần đó Ngọc lại có thai và đứa con không phải của chồng cô. Sau khi suy nghĩ và đắn đo, cô quyết định thú nhận tội lỗi của mình với chồng. Cô nói sẽ phá cái thai và cầu xin chồng tha thứ. Ngọc tưởng chồng cô sẽ giận dữ lắm, không ngờ lại không mất bình tĩnh mà nói với cô: “Không được phá thai. Anh sẽ chịu trách nhiệm cùng em nuôi đứa trẻ”. Ngọc cảm động lắm, chồng đã rộng lượng và chu đáo với mình như vậy, cô quyết định sinh đứa trẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày đứa trẻ chào đời, chồng Ngọc bỗng biến mất, để lại cho cô tờ giấy ly hôn anh đã ký sẵn. Ngọc ngẩn người ngồi một chỗ, muốn khóc nhưng không ra nước mắt, hóa ra chồng đã nói dối cô. Có phải anh làm vậy là để trả thù cô? Cô nên làm gì? Đi tìm chồng để xin tha thứ một lần nữa hay ký vào đơn ly hôn?