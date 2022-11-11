Trả tiền cho anh trai để được báo hiếu phụng dưỡng cho ba mẹ

Tâm sự 11/11/2022 13:41

Chỉ cần tôi về nhà ngoại tầm nửa tiếng để coi ngó ông bà là anh trai có mặt gây gổ. Ba mẹ tôi chứng kiến cảnh này càng thêm đau lòng, nhưng tôi không biết làm sao...

Ba mẹ tôi sinh được 4 người con, 1 trai, 3 gái. Chúng tôi được ba mẹ cho ăn học đầy đủ, đều tốt nghiệp đại học và có gia đình ổn định. Chị em tôi lấy chồng ở riêng còn ba mẹ sống cùng vợ chồng anh trai. Cách đây mấy năm, vợ chồng anh trai đập bỏ ngôi nhà cũ để xây lại nhà mới. Phải nói thêm, căn nhà cũ của ba mẹ cao 2 tầng, tuy hơi chật nhưng rất chắc chắn. Ba mẹ muốn giữ ngôi nhà cũ, chỉ đồng ý cải tạo lại chứ không muốn phá hết. Chuyện xây nhà không tìm được tiếng nói chung, nhưng anh tôi vẫn quyết tâm làm.

Trả tiền cho anh trai để được báo hiếu phụng dưỡng cho ba mẹ - Ảnh 1
Tôi chỉ muốn chăm sóc ba mẹ mà không hề có ý định tranh giành nhà cửa đất đai với anh trai - Ảnh minh họa: Internet

Sau một thời gian, mọi chuyện nguôi ngoai, cuộc sống trở về bình thường. Nhưng khoảng 1 năm sau khi xây nhà mới, vợ chồng anh trai làm ăn không thuận, con cái đau ốm liên miên nên anh chị đi xem bói. Thầy phán chỗ đất đang ở không hợp mệnh, phải chuyển nhà đi chỗ khác cuộc sống mới thuận lợi. Lúc đầu, anh trai trình bày lý do với ba mẹ, đề xuất phương án bán nhà để mua nhà đất nơi khác. Tất nhiên, ba mẹ tôi không đồng ý, vì ông bà đã ở đây mấy chục năm. Ba bảo, nếu anh trai muốn đi chỗ khác thì cứ đi, ba mẹ sẽ sống ở đây.

Nhưng vợ chồng anh trai đã dồn vốn liếng xây lại nhà, nay muốn ra riêng thì không đủ tiền mua đất và làm nhà mới. Ba mẹ tôi không tin chuyện bói toán nên mặc kệ anh. 

Sau nhiều lần thuyết phục ba mẹ bán nhà không thành, anh trai quay sang đòi ba mẹ phải trả lại số tiền hơn 2 tỷ đồng vợ chồng anh đã bỏ ra xây nhà. Ba tôi tức tối khi bị đòi tiền như thế, bởi khoản tiền tiết kiệm của ba mẹ cũng đã rút hết ra để góp xây nhà. Ông tuyên bố, sổ đỏ đứng tên ba mẹ, việc đập bỏ nhà cũ xây nhà mới là ý của anh trai chứ không ai ép. Việc này khiến mâu thuẫn giữa vợ chồng anh trai và ba mẹ tôi càng nghiêm trọng.

Anh đem vợ con ra ở trọ, đi vay mượn tiền để xây ngôi nhà nhỏ trên mảnh đất được nhà ngoại cho. Khi gia đình anh đi, ba mẹ ở một mình, không ai chăm sóc nên chị em tôi thay nhau về ở cùng. Việc kéo dài hơn nửa năm, vợ chồng anh trai đã ổn định nơi ở mới. Ba mẹ tôi buồn phiền nhiều nên sức khỏe ngày càng yếu, hai chị gái bận công việc nên phần chăm sóc ba mẹ chủ yếu do tôi đảm nhận. Do chồng công tác xa nhà nên tôi đem con về ngoại, ở cùng ba mẹ để tiện lo cơm nước và dọn dẹp hàng ngày.

Trả tiền cho anh trai để được báo hiếu phụng dưỡng cho ba mẹ - Ảnh 2
Tôi thương ba mẹ đã già mà phải đau lòng vì con cái - Ảnh minh họa: Internet

Gần đây, anh trai luôn tìm cách gây sự với tôi, bắt tôi trả tiền anh mới được về ở trong ngôi nhà đó. Anh cho rằng, tôi đang tìm cách tranh giành đất đai, thậm chí nói tôi mưu mô lấy lòng ba mẹ để được hưởng quyền thừa kế căn nhà. Sự buộc tội vô lý của anh làm tôi rất bực. Trong khi từ ngày xảy ra mâu thuẫn, anh không hề quan tâm đến ba mẹ. Tôi biết anh làm thế để ép ba mẹ phải bán nhà đưa tiền cho anh trả món nợ vay xây nhà.

Chồng tôi biết chuyện, yêu cầu tôi đem con trở lại nhà mình, không được ở cùng ông bà ngoại để khỏi mang tiếng. Nhưng về ở nhà riêng, tôi lại lo cho ba mẹ nên rất khổ tâm. Giờ đây, chỉ cần tôi về nhà ngoại tầm nửa tiếng để coi ngó ông bà là anh trai có mặt gây gổ. Ba mẹ tôi chứng kiến cảnh này càng thêm đau lòng, nhưng tôi không biết làm sao...

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