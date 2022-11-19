TOP 5 dấu hiệu chứng anh chồng nhà bạn chắc chắn đang 'có mối tình vụng trộm' bên ngoài đấy

Tâm sự 19/11/2022 19:26

TOP 5 dấu hiệu dưới đây chứng tỏ chồng bạn đang có điều gì khuất tất giấu diếm vợ, cùng kiểm chứng nhé!

Ít khi ngủ cùng lúc với bạn

TOP 5 dấu hiệu chứng anh chồng nhà bạn chắc chắn đang 'có mối tình vụng trộm' bên ngoài đấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu như đột nhiên chồng bạn lại có thói quen thức khuya khi các thành viên khác đều đã đi ngủ, điều đó có nghĩa anh ta đang mò mẫm trên mạng và không muốn ai biết điều này.

Rất có thể anh ta đang có điều gì mờ ám giấu vợ con nên mới cần phải thức khuya hơn người khác để tiện hoạt động. 

Chi tiêu thất thường

Khi người đàn ông ngoại tình họ thường phải chi trả rất nhiều tiền cho tình phí. Chính vì vậy, thói quen tiêu tiền của họ cung thay đổi, họ thường phải tiêu nhiều hơn, và có những khoản vô cùng bất hợp lý. Nhưng họ vẫn tìm cách vòng vo giấu vợ. 

Thay đổi mật khẩu điện thoại

TOP 5 dấu hiệu chứng anh chồng nhà bạn chắc chắn đang 'có mối tình vụng trộm' bên ngoài đấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một trong những dấu hiệu khả nghi nhất là chồng đặt mật khẩu hoặc mã khóa điện thoại, máy tính xách tay và tài khoản mạng xã hội. Chúng ta đều có quyền riêng tư, nhưng một người không có gì che giấu hoàn toàn không khắt khe khi vợ đòi chia sẻ quyền truy cập.

Né tránh các cẩu hỏi từ bạn

Một trong những dấu hiệu chứng tỏ chồng bạn đang ngại tình là anh ta  thường bịa chuyện để che đậy hành vi của mình. Vì vậy, khi bị "hỏi khó", họ sẽ trả lời kiểu mỉa mai hoặc khôn ngoan lái câu chuyện sang hướng khác.

Dành quá nhiều thời gian đi ra ngoài

Những người đàn ông khi đã ngoại tình họ thường ít quan tâm tới gia đình mà họ thường bận rộn một cách bất ngờ. Họ dành quá nhiều thời gian cho bên ngoài và nói dối bằng việc đi công việc, gặp gỡ đối tác, hoặc những lý do tương tự vậy.

Họ thường lén lút gặp người tình  trong những "chuyến công tác", như một cái cớ. 

Điên tiết phát hiện vợ mình ngoại tình với người khác, tôi quyết tâm sỉ nhục cô ta trước bàn dân thiên hạ đệ hả giận nào ngờ đâu 1 tháng sau chính tôi mới là người ân hận quỳ xuống van xin vợ tha thứ

Điên tiết phát hiện vợ mình ngoại tình với người khác, tôi quyết tâm sỉ nhục cô ta trước bàn dân thiên hạ đệ hả giận nào ngờ đâu 1 tháng sau chính tôi mới là người ân hận quỳ xuống van xin vợ tha thứ

Bực tức sau khi phát hiện chuyện vợ ngoại tình với người khác, tôi trách móc cô ta trước mặt mọi người để hủy hoại thanh danh nào ngờ đâu 1 tháng sau chính tôi là người cảm thấy ân hận.

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