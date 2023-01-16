Tôi vô cùng hoang mang khi chồng luôn như 'hổ đói' trên giường, nay bỗng dưng lại hờ hững 'chuyện ân ái'

Làm sao lý giải chuyện chồng đang rất khỏe chuyện chăn gối lại tỏ ra hờ hững?

Chồng tôi yêu thương vợ con, sống có trách nhiệm với gia đình. Tuy nhiên, anh cũng là người ham vui, thích tự do bay nhảy hơn là cuộc sống gia đình. Bố chồng tôi cũng thích tự do bay nhảy như thế. Tôi năm nay 33 tuổi, chồng hơn tôi 7 tuổi. Vợ chồng tôi cưới nhau được 7 năm và có 2 con gái. Khoảng nửa năm trở về đây, chồng tôi rất ít ở nhà. Hết giờ làm, anh mượn cớ ở lại công ty làm thêm việc hoặc đi gặp bạn bè, đối tác. Tôi nói với chồng rằng tôi một nách chăm hai nhỏ nên rất vất vả. Chồng tôi chỉ bảo rằng tôi có thể thuê người chăm con, hết bao nhiêu anh sẽ trả. "Anh là đàn ông, em đừng bắt anh làm những việc đó. Nhất là con mình lại là con gái nữa. Anh không muốn con gần gũi quá với bố", chồng tôi bao biện.

Chồng tôi làm cách nhà 25km nên sáng anh đi từ sớm, từ khi các con còn chưa ngủ dậy. Đến tối, lúc anh về cũng là lúc mẹ con tôi lên giường đi ngủ. Vợ chồng tôi ít có dịp nói chuyện chứ đừng nói đến gần gũi, âu yếm nhau. Dạo gần đây, không biết chồng tôi bận việc gì mà anh đi làm cả chủ nhật. Trong khi, ngày cuối tuần, tôi muốn cả gia đình sum vầy bên nhau. Còn một vấn đề nữa tôi muốn chia sẻ đó là từ trước đến giờ chồng tôi có nhu cầu chuyện chăn gối rất cao. Khi anh đã muốn thi không ai cản được. Dù tôi có bận, mệt nên không có hứng, anh cũng phải đòi bằng được. Nhiều đêm, thấy chồng trằn trọc không ngủ được, tôi hỏi thì anh thổ lộ rằng vì anh "đói" nên không ngủ được.

Ảnh minh họa: Internet Nếu chuyện chăn gối không được thỏa mãn, anh tỏ thái độ hằn học, đá thúng đụng nia, nghi ngờ tôi tư tình bên ngoài. Đổi lại, nếu tôi chịu khó chiều chồng một chút thì xin gì anh cũng cho, bắt anh làm gì cũng được. Vậy mà gần đây, tôi thấy chồng dường như chẳng còn chút cảm hứng chuyện chăn gối nữa. Tôi hỏi thì anh chỉ bảo có lẽ là do tuổi tác. "Khôn đâu đến trẻ khỏe đâu đến già. Đến lúc em đòi hỏi thì đã muộn rồi", chồng tôi nói đùa. Thấy chồng đột nhiên không ỏ ê gì đến vợ, tôi bớt áp lực nhưng lại cảm thấy canh cánh nỗi lo chồng có bồ. Hôm đó, tôi sang bạn có việc nên ghé công ty anh đột xuất vào chủ nhật. Tôi đến nơi thì chỉ thấy anh ở một mình một phòng, đang ngồi chơi, không làm gì cả. Anh nói với tôi rằng anh thích đến công ty vì ở đây có không gian rộng, thoáng mát hơn là ở nhà nghe hai đứa con tôi cãi nhau chí chóe. Một tháng trở về đây, có khi cả tuần không gần gũi, chồng tôi vẫn ngủ ngon, chẳng bận tâm gì. Tôi không nghĩ là nhu cầu của chồng có thể tuột dốc không phanh nhanh như thế. Tôi nghi ngờ chồng tôi có quan hệ ngoài luồng nhưng chưa có cơ hội để xác minh. Điện thoại của chồng tôi luôn trống trơn tin nhắn, không có manh mối gì. Mấy hôm nay, tôi cảm thấy bất an, lo lắng không yên. Mà giác quan thứ 6 của phụ nữ thì ít sai lắm. Thấy vợ chồng tôi có 2 con gái và không có ý định sinh thêm nữa, mẹ chồng tôi từng bảo rằng: "Không có đứa con trai thì chồng nó sớm muộn cũng đi kiếm con mà thôi." Bố chồng tôi thì có "chiến tích" 4 đời vợ cùng vô số người tình. Càng nghĩ, tôi càng đau đầu, mệt mỏi. Xin được mọi người tư vấn.

Vợ mời nhân tình trẻ đẹp của chồng về sống chung, tưởng tốt bụng thế nào, hóa ra ấp ủ kế hoạch trả thù hoàn hảo Hẳn cánh chị em phụ nữ mỗi khi nghe đến kẻ thứ ba hay nhân tình của chồng là lập tức nhảy dựng lên đúng không. Thế mà tôi đã mời hẳn cô bồ trẻ đẹp của chồng về ở chung nhà đấy mọi người ạ, còn chị chị em em vô cùng vui vẻ nữa cơ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/toi-vo-cung-hoang-mang-khi-chong-luon-nhu-ho-doi-tren-giuong-nay-bong-dung-lai-ho-hung-chuyen-an-ai-546605.html