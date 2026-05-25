Tôi nhận thiệp cưới của bạn trai cũ sau 15 năm và sự thật về cô dâu khiến tôi nghẹn lời

Tâm sự 25/05/2026 22:35

Cư dân mạng phẫn nộ trước câu chuyện của một người phụ nữ nhận được thiệp cưới từ người bạn trai cũ chia tay sau 15 năm hẹn hò.

 

Trên phương tiện truyền thông Hồng Kông HK01 đã đăng tải câu chuyện về một người phụ nữ nhận được thiệp mời đám cưới từ bạn trai cũ

Câu chuyện kể rằng cô A đã hẹn hò với người bạn trai cũ hơn 15 năm.

Họ quen biết nhau từ năm 5 tuổi và đã bắt đầu hẹn hò sau khi trở thành học sinh. Khi còn là học sinh cấp 3, họ đã cùng nhau học tập chăm chỉ và thậm chí còn đậu cùng một trường đại học.

Ngay cả sau khi tốt nghiệp, tình yêu của họ vẫn không thay đổi. Cô A đã tin tưởng vào tình yêu của họ đến như vậy cho đến khi cô A tình cờ nhìn thấy điện thoại của bạn trai.

Cô A đã tận mắt chứng kiến cuộc trò chuyện tán tỉnh của người bạn trai với một nữ sinh trung học 19 tuổi, đây là cô gái mà bạn trai cô gặp qua ứng dụng hẹn hò.

Nữ sinh đó là một sinh viên năm nhất chuẩn bị nhập học vào trường đại học mà họ theo học, bạn trai nói rằng họ đang nói chuyện với tư cách là tiền bối và hậu bối chung trường thôi chứ không có gì cả, nhưng đó thật là một cú sốc đối với cô A vì người bạn trai đã cài đặt một ứng dụng hẹn hò trên điện thoại.

Ba tháng sau đó họ vẫn bên nhau nhưng cuối cùng họ quyết định chia tay. Kể từ ngày đó, cô A bị trầm cảm, mất ngủ và phải điều trị tâm thần.

Có phải có một câu nói thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương đúng không? Một năm sau khi chia tay, tình trạng của cô A đã cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, gần đây cô A đã nhận được thiệp cưới từ bạn trai cũ. Cô dâu chính là cô nữ sinh trung học liên lạc qua lại với người bạn trai khi vẫn đang hẹn hò với cô A.

Tôi nhận thiệp cưới của bạn trai cũ sau 15 năm và sự thật về cô dâu khiến tôi nghẹn lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Cô A nói: "Tôi rất đau khổ khi nhớ lại việc lúc đó”, “tôi cảm thấy vết thương đang dần lành lại đang bị xé rách lần nữa".

Hầu hết cư dân mạng sau khi đọc câu chuyện của cô A, đã chỉ trích hành động không lịch sự của người bạn trai cũ. Cư dân mạng nói: “Anh ta đang muốn thể hiện với cô A là hãy chúc mừng tôi kết hôn với người phụ nữ mà tôi ngoại tình hả?”.

Một số bình luận khác như "Hãy mặc một chiếc váy trắng và vạch mặt tất sự ngoại tình của chú rể trong đám cưới đi", "Hãy trang điểm thật xinh đẹp và đi đi".

Việc này chắc hẳn là một cú sốc lớn đối với cô A và cả đời này cô cũng sẽ không bao giờ quên được. Dù vậy, thời gian chắc chắc là liều thuốc chữa lành tốt nhất, và một ngày nào cô A sẽ bình tĩnh vừa cười vừa chửi khi kể lại chuyện này.

Cô không cố gắng che giấu nỗi đau mà ngược lại cô bộc lộ nó ra ngoài, và cô luôn cổ vũ cho bản thân để ngày càng cảm thấy tốt hơn

Nhận thiệp cưới của bạn trai cũ sau 15 năm hẹn hò, tôi sốc nặng khi thấy tên cô dâu

Nhận thiệp cưới của bạn trai cũ sau 15 năm hẹn hò, tôi sốc nặng khi thấy tên cô dâu

Lý do chia tay của họ là vì sự 'trăng hoa' của bạn trai cũ. Thậm chí người phụ nữ vẫn đang bị mắc các triệu chứng như trầm cảm do hậu quả của cuộc chia tay.

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

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