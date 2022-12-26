Tôi chết lặng, choáng váng đứng không vững khi biết tên chủ sở hữu căn nhà vợ chồng tôi đang ở

Tâm sự 26/12/2022 04:10

Tháng trước, tôi theo dõi cẩn thận hơn thì phát hiện chồng mang tiền qua đưa cho chị Vân. Không hiểu chồng tôi mắc nợ gì mà lại đưa tiền cho chị hàng xóm.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 2 năm nay nhưng chúng tôi không biết về thu nhập của nhau. Trước khi cưới, chồng tôi đã ra một quy định là lương ai người ấy giữ. Hàng tháng, anh chỉ góp vài triệu làm quỹ chi tiêu sinh hoạt chung. Vì lương của tôi khá cao, tôi cũng có khoản chi tiêu bí mật như biếu tiền nhà ngoại mỗi tháng nên rất tán thành ý tưởng của chồng.

Nhiều tháng nay, tôi thấy chồng hay qua nhà chị hàng xóm tên Vân. Anh chỉ qua vài phút rồi về nhà ngay. Tháng trước, tôi theo dõi cẩn thận hơn thì phát hiện chồng mang tiền qua đưa cho chị Vân. Không hiểu chồng tôi mắc nợ gì mà lại đưa tiền cho chị hàng xóm.

Tôi đã hỏi thẳng chồng. Trước những bằng chứng cụ thể, chồng tôi không thể chối cãi được và phải thú thật. Tôi bàng hoàng khi chồng nói ngôi nhà chúng tôi đang ở là thuê của chị Vân, không phải nhà anh ấy mua. Hàng tháng chồng phải bỏ ra 8 triệu để thuê nhà.

Trước khi chúng tôi cưới, chồng nói ngôi nhà được mua được từ tiền tiết kiệm và tiền của bố mẹ chồng cho. Tại sao giờ lại nói là nhà đi thuê? Chồng bất ngờ đổ lỗi cho tôi. Anh bảo ngày còn yêu nhau, tôi tuyên bố với mọi người chỉ chấp nhận lấy người đàn ông đã có nhà. Vì không muốn mất tôi nên chồng thuê ngôi nhà của chị Vân và bí mật hợp đồng với chị Vân để coi như nhà của anh ấy. Nhờ thế mà tôi mới chịu cưới anh. Vậy là suốt 3 năm nay, kể từ lúc yêu tới khi làm vợ chồng, tôi đã bị lừa mà không hay biết gì.

Tôi chết lặng, choáng váng đứng không vững khi biết tên chủ sở hữu căn nhà vợ chồng tôi đang ở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh không muốn công khai tiền lương cho vợ biết để thuận tiện cho việc trả tiền thuê nhà mỗi tháng. Chuyện lớn thế này, chồng không nói cho tôi biết lại diễn trò sau lưng vợ. Nếu tôi không phát hiện ra, chồng muốn lừa dối đến khi nào nữa?

Bây giờ anh lại vin vào câu nói của tôi và đổ lỗi lên đầu tôi. Chuyện đã qua thì cho qua, có cãi nhau cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Tôi khuyên chồng nên trả lại nhà cho người ta và thuê một phòng nhỏ thôi cho đỡ tốn kém. Nhưng chồng không đồng ý, anh bảo làm thế mất mặt với anh em bạn bè. Chồng bảo hàng tháng tôi chi tiêu tiết kiệm để được ở nhà đẹp rộng rãi cho thoải mái.

Mỗi tháng phải bỏ ra một số tiền lớn để thuê nhà, tôi thấy rất lãng phí. Tôi phải nói sao để chồng chịu trả nhà cho người ta đây? Hai vợ chồng thuê căn phòng trọ, tích cóp thì cũng sẽ sớm mua được nhà thôi, chứ ở thế này thì đến đời nào mới tiết kiệm được

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Vậy nhưng sau đêm tân hôn, tôi choáng váng, thất vọng nặng nề vì cuộc sống hạnh phúc mà bấy lâu tôi tưởng tượng hoàn toàn không tồn tại. Ngay trong đêm tân hôn ấy, tôi đã thấy chồng có biểu hiện khác lạ.

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