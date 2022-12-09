Tôi bị ám ảnh dai dẳng sau khi tận mắt chứng kiến những hành động 'kì lạ' của chồng

Tâm sự 09/12/2022 18:35

Tôi không muốn phải theo dõi anh ấy làm gì, có cặp kè với ai không vì không có thời gian. Nhưng thấy chồng ra khỏi nhà, những hình ảnh ở bể bơi hôm trước cứ ám ảnh tôi mãi.

Tôi năm nay 33 tuổi, lập gia đình đã được 8 năm, hiện tại cuộc sống ổn định, hài lòng với một gia đình với 4 thành viên. Hai con của tôi đứa lớn học lớp 2, còn đứa bé đã lên 3. Đời sống gia đình cũng khá thoải mái bởi thu nhập tốt, sở hữu căn hộ ở trung tâm thành phố và có xe ô tô.

Chồng là người tôi luôn tin tưởng, yên tâm để đồng hành trong cuộc đời mình. Dù hơn 2 tuổi, song chúng tôi rất tương đồng về nhiều mặt, từ lúc yêu đến lúc kết hôn anh ấy đều luôn yêu thương, khiến tôi rất cảm động với tình cảm chân thành ấy. Cuộc sống của tôi cứ bình yên trôi đi cho đến một ngày gần đây đã có sóng gió.

Thấy chồng hào hứng một cách lạ thường về chuyện đi bơi suốt nửa năm nay, tôi cũng mừng lắm vì anh ấy đã biết lo cho sức khỏe, ít rượu bia như trước. Tôi vì thế mà cố gắng chăm sóc các con, cơm nước đầy đủ, nhà cửa sạch sẽ để chồng đi bơi, tập luyện thể dục thể thao. Bước vào hè, tôi cũng muốn đi bơi và cho các con học bơi nên bảo chồng đưa cả nhà đi bơi để làm quen với bể bơi trước khi đăng ký các khóa học bơi. Chồng tôi vài lần kêu bận, song rồi vẫn phải đưa cả nhà đi bơi.

 

Tôi bị ám ảnh dai dẳng sau khi tận mắt chứng kiến những hành động 'kì lạ' của chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến bể bơi, tôi và các con loay hoay chưa biết nơi nào thay quần áo, gửi đồ… chồng tôi thì cáu loạn lên mỗi khi tôi nhờ cầm hộ đồ, còn chê bai tôi lạc hậu, quê mùa. Anh ấy liền bảo mấy mẹ con chơi ở bể trẻ em còn anh ấy sang bơi ở bể dành cho người lớn.

Không trợ giúp vợ con chút nào, nhưng lúc tôi thay quần áo trở ra thì bắt gặp một người chồng hoàn toàn khác. Anh ấy đang nhiệt tình bê vác đồ cho một cô gái trẻ đẹp. Chưa hết, suốt cả giờ bơi tôi để ý thầy chồng mình chỉ bơi vài vòng bể, sau đó mon men lại gần những cô gái trẻ đẹp truyện trò, làm quen.

Nhìn cách anh ta vui vẻ, chủ động cười nói với các cô gái ở bể bơi bên cạnh mà tôi không khỏi bực mình, chỉ muốn sang kêu chồng về. Tôi quá thất vọng, tôi không ngờ anh ấy lại là kẻ lả lơi như thế. Tôi cũng tự hỏi rằng, mục đích đi bơi của chồng tôi lâu nay chỉ để tán gái? Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến ly hôn ngay tức khắc.

 

Tôi bị ám ảnh dai dẳng sau khi tận mắt chứng kiến những hành động 'kì lạ' của chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ hôm đó đến nay, tôi cảm thấy khó chịu khi chồng đi bơi, tập gym và yêu cầu chồng ở nhà nhưng anh ấy không chịu. Tôi cũng không muốn phải theo dõi anh ấy làm gì, có cặp kè với ai không vì không có thời gian. Nhưng thấy chồng ra khỏi nhà, những hình ảnh ở bể bơi hôm trước cứ ám ảnh tôi mãi.

Tôi có nên thẳng thắng cấm đoán chồng đi tập gym và bơi? Nếu chuyện này không được cải thiện, tôi có nên ly hôn người chồng háo sắc như vậy không? Hãy cho tôi lời khuyên với!

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Người ta thường nói rằng, tình yêu không phân biệt tuổi tác, dù ở độ tuổi nào cũng có quyền được yêu. Đành rằng điều đó chẳng hề sai nhưng khi nhìn vào thực tế, tuổi tác chênh lệch quá lớn sẽ gây ra không ít vấn đề. Đặc biệt, nỗi khổ chồng già vợ trẻ có lẽ chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu nhất.

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