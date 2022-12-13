Chị dâu nổi tiếng là người xài hàng hiệu, vàng đeo khắp tay khắp cổ thế nên khi thấy chị lấp ló ở sạp quần áo ở chợ tôi lấy làm lạ.

Từ khi sinh con, chị dâu tôi chỉ ở nhà chăm sóc con nhỏ rồi buôn bán tạp hóa lặt vặt. Nhưng nhìn bề ngoài, chẳng ai biết gia đình chị ấy khó khăn. Mà chính tôi cũng không hiểu tiền ở đâu mà chị dâu mua vàng đem khắp tay khắp cổ. Mỗi lần mở miệng nói chuyện toàn là tiền tỷ. Bố mẹ tôi cứ tưởng chị ấy giàu có nên còn đi khoe với thiên hạ. Mấy ngày trước, tôi đi chợ thì thấy chị dâu lấp ló trong một sạp quần áo. Khó hiểu vì trước giờ chị ấy toàn dùng hàng hiệu nên tôi vào sạp nhìn thử. Kết quả, tôi bủn rủn khi thấy chị dâu đang đứng cùng một người đàn ông xăm trổ đẩy mình. Chị ấy khúm núm van xin. Gã đàn ông kia còn nắm tóc chị ấy đòi đánh vì không trả tiền đúng thời hạn.

Ảnh minh họa: Internet Mà người đàn ông xăm trổ kia cũng chẳng xa lạ ở khu phố của tôi. Anh ta chuyên cho vay nặng lãi và rất "đầu gấu" nên chỉ cần nhắc tên là ai cũng khiếp. Chị dâu thấy tôi thì vội vàng kéo tôi lại rồi bắt tôi đứng ra "bảo lãnh" hộ mình. Tôi rối rít bảo không có tiền nhưng chị ấy vẫn không buông tha mà đọc vanh vách thông tin của tôi cho gã đàn ông kia biết, kể cả số nhà. Chị dâu còn cam đoan: "Nó là giáo viên, nó không thể trốn nợ được đâu nên anh cứ yên tâm".

Gã đàn ông kia nghe thế thì dịu xuống. Tôi càng sốc khi biết chị dâu đang nợ cả gốc lẫn lãi lên đến hơn 1 tỷ. Và trong một tháng tới nếu không trả hết thì "coi chừng" với gã ta. Ảnh minh họa: Internet Gã đi rồi, tôi vẫn chưa hết hoảng sợ. Trách chị dâu tại sao lại kéo tôi vào chuyện nợ nần thì chị ấy còn cho rằng tôi không biết chia sẻ khốn khó, giúp đỡ chị em trong nhà. Mấy hôm nay tôi vẫn chưa dám nói chuyện với chồng về việc xảy ra ở chợ. Tôi chỉ biết hối thúc chị dâu xoay tiền trả nợ cho người ta. Nhưng chỉ cần thấy một nhóm người tụ tập trước cổng nhà, tim tôi lại giật thon thót. Tôi phải làm sao để thoát khỏi chuyện này đây?

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