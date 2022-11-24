Tờ mờ sáng mỗi ngày, vợ chồng tôi đều bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa lọc cọc, quyết định lắp camera theo dõi thì sửng sốt với danh tính của kẻ làm phiền

Tâm sự 24/11/2022 07:22

Chồng tôi bực mình quyết định mua camera về lắp ở cửa để "tóm sống" kẻ đang làm phiền gia đình tôi. Ngay hôm đó chúng tôi đã thu được kết quả.

Nhà tôi vừa chuyển đến khu trọ này được nửa tháng. Phòng trọ ở đây khá khang trang, môi trường sống sạch sẽ và đảm bảo an ninh, giá thuê cũng phải chăng khiến vợ chồng tôi ưng ý lắm.

Thế mà vừa vào được 2 hôm đã có chuyện xảy ra mọi người ạ. Tờ mờ sáng nhà tôi bỗng bị đánh thức vì những tiếng gõ cửa nhẹ nhàng đầy bí hiểm. Lúc đó mọi người chưa ai dậy nên vẫn còn tĩnh lặng, vợ chồng tôi đều nghe rất rõ. Chồng tôi dậy bật điện, ra mở cửa thì chẳng thấy ai ngoài đó.

Đến những ngày tiếp theo, chuyện vẫn diễn ra tương tự. Đáng nhẽ còn được ngủ thêm gần 1 tiếng nữa mới dậy thì sáng nào nhà tôi cũng phải dậy sớm một cách bất đắc dĩ. Thử hỏi ai không bực mình cho được! Đáng nói hơn, nếu chúng tôi cố tình nằm lì không dậy mở cửa thì tiếng gõ cửa đó cũng "thi gan" luôn. Nó tiếp tục tới khi chồng tôi nhỏm dậy bật điện sáng trưng và loạch xoạch mở cửa mới chấm dứt.

Tờ mờ sáng mỗi ngày, vợ chồng tôi đều bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa lọc cọc, quyết định lắp camera theo dõi thì sửng sốt với danh tính của kẻ làm phiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi bực mình quyết định mua camera về lắp ở cửa để "tóm sống" kẻ đang làm phiền gia đình tôi. Ngay hôm đó chúng tôi đã thu được kết quả. Khi nhìn rõ mồn một anh chàng trẻ tuổi là hàng xóm sống cùng khu trọ, tôi không khỏi sững sờ. Cường - tên anh ta, khẽ khàng đến gõ cửa nhà tôi rồi chạy vụt đi khi ánh đèn trong phòng sáng lên.

Ngay lập tức chồng tôi mang đoạn video thu được đến phòng Cường chất vấn. Tới lúc này thì chính anh ta lại là người ngạc nhiên tột độ. Hóa ra chủ nhân căn phòng này trước đó là cô bạn gái cũ của Cường và anh ta vẫn nghĩ cô ấy chưa chuyển đi.

Hai người ấy từng yêu nhau nhưng họ mới chia tay. Trong lúc thất tình, Cường bỏ về quê ở vài ngày, lúc trở lại thành phố, Cường quyết "trả thù tình" bằng cách làm cô bạn gái mất ngủ. 

Tờ mờ sáng mỗi ngày, vợ chồng tôi đều bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa lọc cọc, quyết định lắp camera theo dõi thì sửng sốt với danh tính của kẻ làm phiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Điều đáng nói là, sau khi biết bạn gái cũ đã chuyển đi thì Cường lại thường xuyên đến phòng tôi chơi rồi kể lể, nào là góc này ngày trước cô gái kia bài trí cái gì. Chê bếp nhà tôi chật chội chứ không thoáng như hồi trước bạn gái cũ anh ta ở. Rồi lại than thở sao cô ấy không mang đi cây xương rồng ở góc ban công... Cường còn định vào tận phòng ngủ nhưng bị tôi lườm cháy mặt nên xấu hổ đi ra. Thông cảm cho Cường nhưng nhà tôi cũng bực mình lắm. Tôi phải làm sao để "đuổi khéo" anh ta mà vẫn giữ được hòa khí với hàng xóm?

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