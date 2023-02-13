Tình một đêm nồng cháy với người yêu cũ, sáng tỉnh dậy tôi sợ hãi 'mất mật' với món quà mà cô ấy gửi lại

Tâm sự 13/02/2023 03:35

Cả đêm chúng tôi quấn lấy nhau không rời. Dù chúng tôi đã từng bên nhau nhưng sau thời gian xa cách, lúc này gặp lại Vân trở nên mới mẻ khiến tôi mê đắm không rời. So với quá khứ, kỹ năng trên giường của Vân có bước tiến vượt bậc. So với vợ tôi thì lại càng hơn đứt, chính vì thế cô ấy đã thực sự vắt kiệt sức lực của tôi. Mãi đến tờ mờ sáng thì tôi mới lăn ra ngủ.

Cách đây một đoạn thời gian ngắn, tôi thấy Vân - người yêu cũ, thường xuyên đăng tải những status buồn bã, hỏi thăm mới biết Vân vừa bị người yêu bỏ rơi.

Thú thật sau khi chia tay Vân để đi lấy vợ, rồi thấy cô ấy ngày càng xinh đẹp mỹ miều mà tôi thầm tiếc nuối. Tất nhiên dù có lưu luyến tơ tưởng người cũ thì tôi cũng không đời nào có ý định bỏ vợ. Vợ tôi chẳng làm gì sai, lại là người phụ nữ chăm chỉ ngoan hiền, đảm đang chu toàn việc nhà và rất được bố mẹ tôi yêu quý. Hiện tại chúng tôi kết hôn gần một năm rồi, cuộc hôn nhân rất suôn sẻ và mỹ mãn. Thế nhưng tôi cũng chỉ là một người đàn ông bằng xương bằng thịt, đứng trước một người phụ nữ xinh đẹp lại còn từng có quãng thời gian mặn nồng với mình, tôi có xao động cũng là điều bình thường. Từ lúc biết Vân đang thất tình, sầu khổ buồn thảm mà tôi càng thương xót cho cô ấy.

Tôi giấu vợ chủ động liên lạc lại với Vân, an ủi động viên và hẹn gặp cô ấy nói chuyện cho khuây khỏa. Tôi cũng thẳng thắn bày tỏ mình vẫn còn vương vấn Vân, nếu cô ấy không chê thì có thể tìm đến tôi mỗi khi cảm thấy cô đơn buồn bã. Có lẽ đang thất tình nên Vân lập tức ngả vào vai tôi.

Hôm ấy vợ đi công tác, tôi lập tức hẹn Vân đi uống rượu giải khuây. Tất nhiên mục đích của tôi là hướng đến một đêm nồng nàn với người cũ. Từ quán bar đi ra, nhận được cái gật đầu của Vân, tôi sung sướng lâng lâng tấp thẳng vào một khách sạn.

Tình một đêm nồng cháy với người yêu cũ, sáng tỉnh dậy tôi sợ hãi 'mất mật' với món quà mà cô ấy gửi lại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cả đêm chúng tôi quấn lấy nhau không rời. Dù chúng tôi đã từng bên nhau nhưng sau thời gian xa cách, lúc này gặp lại Vân trở nên mới mẻ khiến tôi mê đắm không rời. So với quá khứ, kỹ năng trên giường của Vân có bước tiến vượt bậc. So với vợ tôi thì lại càng hơn đứt, chính vì thế cô ấy đã thực sự vắt kiệt sức lực của tôi. Mãi đến tờ mờ sáng thì tôi mới lăn ra ngủ.

Gần trưa tỉnh dậy không thấy Vân đâu, tôi đoán cô ấy có việc bận nên đã ra về trước. Mỉm cười nghĩ bụng thi thoảng có một lần đổi gió thế này thì thật là tuyệt vời. Vừa huýt sáo vừa ngồi dậy mặc quần áo, lúc ấy tôi mới phát hiện ra trên chiếc gối mà đêm qua Vân nằm, lúc này có một tập hồ sơ. 

 

Nhìn kỹ thì là hồ sơ bệnh án mà bệnh nhân chính là Vân. Mở ra xem, tôi lên cơn đau tim khi biết Vân đang điều trị bệnh lây qua đường tình dục!

 

Đang mắc bệnh nhưng cô ta vẫn cố tình qua đêm với tôi! Việc để lại hồ sơ khám bệnh này, rõ ràng muốn thông báo cho tôi biết để cười vào mặt tôi đây mà! Tôi run rẩy căm tức gọi điện cho Vân thì cô ta cười phá lên:

- Căn bệnh ấy tôi bị lây từ gã đàn ông phản bội kia, cay đắng và xót xa lắm. Anh đã có vợ con đề huề nhưng vẫn muốn tòm tem với người cũ, anh cũng khốn nạn khác gì gã ta đâu. Tôi hận những gã đàn ông bội bạc như anh, tặng cho anh món quà này vẫn còn là nhân từ chán! Hay anh muốn tôi gửi tất cả những tin nhắn và hình ảnh giữa chúng ta cho vợ anh biết mới thấy hài lòng?

Nghe Vân nói đến đó, tôi sợ hãi không dám trách móc gì cô ta thêm, chỉ sợ cô ta làm thật. Dẫu thế thì nghĩ đến căn bệnh mà cô ta lây cho mình, tôi lại sôi sùng sục căm hận mà không thể làm gì được.

Vợ chồng tôi đang lên kế hoạch sinh con, chẳng biết bao giờ mới chữa khỏi bệnh, trong thời gian đó tôi biết ứng phó với vợ thế nào để cô ấy không nghi ngờ? Tôi hối hận đến đứt ruột đứt gan, nếu biết trước thế này thì tôi sẽ không bao giờ nhòm ngó gì đến người cũ, chỉ một lòng chung thủy với vợ mà thôi!

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