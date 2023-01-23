Tiểu tam trơ trẽn gửi loạt ảnh mùi mẫn khiêu khích, vợ liền đáp lại bằng một bức ảnh khiến ả chủ động cắt đứt, cao chạy xa bay

Bởi tôi nào thua kém gì anh. Tôi vốn là một cô gái xinh đẹp, con nhà gia giáo lại có công việc đàng hoàng. Những người đàn ông theo đuổi tôi cũng không ít. Đối với bạn bè, tôi và anh đúng là “đôi lứa xứng đôi”.

5 năm trước, tôi và anh yêu nhau. Người đàn ông của tôi là người xuất chúng. Anh không chỉ có ngoại hình còn vô cùng giỏi giang. Công việc tốt, thu nhập cao, anh khiến bao cô gái ao ước. Nhưng anh lại chọn tôi.

Chúng tôi làm đám cưới sau đó, cuộc sống vô cùng vui vẻ. Bố mẹ anh và gia đình tôi rất hài lòng về hôn nhân của hai đứa. Ông bà luôn mong muốn con cháu của ông bà sau này cũng thành danh, giỏi giang, sống tốt. Tôi cũng hi vọng cuộc hôn nhân này sẽ khiến bố mẹ vui lòng và tương lai, hai chúng tôi sẽ có những đứa con giỏi, yêu thương và trân trọng nhau.

Nhưng có lẽ những người đàn ông thành đạt thường hay thay lòng. Khi họ có trong tay nhiều thứ, họ thường quên mất những ngày khó khăn, quên mất người đồng cam cộng khổ. Họ lại nghĩ rằng bản thân mình có quyền được tận hưởng tiền bạc mà mình làm ra nên vung tiền cho các cô gái xinh đẹp. Có người còn lừa dối người khác rằng mình chưa có vợ để khiến nhân tình say mình như điếu đổ.

Chồng tôi dù không nhận mình độc thân nhưng anh lại khiến các cô gái si mê. Bởi có nhiều cô gái nuôi dã tâm cướp chồng người khác để được danh chính ngôn thuận làm chính thất.

Có những kẻ đã làm người thứ ba chen vào hạnh phúc gia đình người khác thì vẫn không cảm thấy áy náy hay xấu hổ. Họ thậm chí còn khiêu chiến vợ của bồ.

Chồng tôi không may mắn khi có một cô bồ hết sức gan dạ, lén lút sau lưng anh gửi ảnh khỏa thân thách thức tôi.

Ngày tôi nhận được tin nhắn của cô ta, tay chân tôi run lẩy bẩy. Những bức ảnh hai người họ không mảnh vải che thân ôm ấp nhau khiến nước mắt tôi tuôn rơi. Tôi hận, hận người đàn ông đã từng hứa hẹn đủ điều lại dễ thay lòng.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng một kẻ thứ ba trơ trẽn như vậy thực sự không xứng có được thứ mà cô ta muốn. Dù không còn khát khao người đàn ông ngoại tình, tôi cũng quyết cho kẻ cướp chồng người khác một bài học.

Những bức ảnh cô ta gửi đến, tôi đã lưu sẵn trong điện thoại. Tôi cũng nhanh chóng tìm đầy đủ được thông tin của người phụ nữ ngoại tình với chồng và lập tức đến gặp bố mẹ của cô ta. Cách đánh ghen của tôi không ầm rộ. Tôi chỉ muốn dạy cho cô ta một bài học nhớ đời để bố mẹ cô ta biết rằng con gái của mình đang phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác.

Mẹ cô ta sau khi biết sự thật đã rất xin lỗi tôi. Nhìn cha mẹ nuôi dạy con cái khôn lớn lại thấy con mình làm việc sai trái, thực sự chẳng có ai yên lòng. Bố mẹ cô ta cũng hứa sẽ dạy dỗ con mình cẩn thận. Những bức ảnh cô ta gửi chính là bằng chứng tố cáo chính mình.

Tưởng cô nhân tình của chồng chỉ trơ trẽn một lần nhưng những lần sau, cô ta vẫn tiếp tục khiêu chiến. Quá bức bách, tôi quyết định gửi cho cô ả bức ảnh mình ngồi uống nước với bố mẹ của cô ta ở quê. Xem xong, cô ta chẳng dám phản hồi bất cứ một tin nhắn nào.

Cũng từ hôm đó, cô ả đột nhiên cắt đứt liên lạc với chồng tôi. Nhìn thái độ bồn chồn của chồng, tôi hiểu ngay ra mọi chuyện. Chắc anh đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến cô bồ nóng bỏng của mình tự nhiên bỏ cuộc chơi. Tôi lập tức ném một xấp ảnh khỏa thân đã in sẵn cảnh cô ta và anh trên giường vào mặt anh khiến anh sợ hãi, tím tái mặt mày.

Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ anh mới biết vợ anh đã biết tất cả, chỉ là đang cho anh thời gian để thú nhận. Nhưng anh vẫn không chịu dừng lại dù cô bồ có bỏ đi không thương tiếc. Tôi cảm thấy ghê tởm những lời yêu đương hứa hẹn của anh ngày trước.

Đàn ông các anh thực sự dễ dàng thay đổi vậy sao? Tại sao luôn yêu cầu vợ mình phải chung thủy, hết lòng về gia đình còn mình được tự do bay nhảy, chơi bời bên ngoài. Mắc sai lầm rồi lại về cầu xin sự tha thứ, bao dung? Vậy có phải quá dễ dàng? Liệu một ngày phát hiện vợ có bồ, các anh có sẵn lòng bỏ qua?