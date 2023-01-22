Yêu nhau 3 năm, bạn trai dẫn về ra mắt gia đình, cô gái quyết định chia tay vì lời 'dằn mặt' của mẹ chồng tương lai

Tâm sự 22/01/2023 22:42

Khi về nhà người yêu, cô mới nhận ra bạn trai không hề có chính kiến gì và hoàn toàn không thể đỡ lời hay bảo vệ cô trước mặt mẹ anh.

Thảo và Tiến yêu nhau đã được gần 3 năm. Tuy nhiên suốt thời gian yêu, Thảo vẫn chưa một lần về nhà Tiến ra mắt. Đơn giản trong suy nghĩ của Thảo, chỉ khi nào hai bên "chốt", quyết cưới đối phương thì mới tiến đến bước gặp mặt cha mẹ. Còn bình thường cả hai vẫn nên duy trì ở bước tìm hiểu nhau mà thôi.

Vài lần nói về gia đình, Tiến đều bảo bố mẹ anh dễ tính. Anh đặc biệt nhấn mạnh rằng mẹ mình là một người cực kỳ sáng suốt và định hướng cho con trai rất nhiều trong cuộc đời.

Thảo nghe qua cũng chỉ biết vậy. Tuy nhiên, cô cũng có cảm giác mẹ anh có vẻ khá khó tính vì từng có lần cô mua quà tặng gia đình anh các dịp lễ, Tiến từng buột miệng nói rằng bị mẹ chê bai vì nhà không quen dùng loại này. Trong suy nghĩ của Thảo, món quà đến từ tấm lòng, đừng nên bình phẩm như thế mà lại đến tai cô.

Còn vài câu chuyện khác khiến cho Thảo cảm thấy có vẻ như Tiến chịu ảnh hưởng từ mẹ mình rất nhiều. Nhiều đến mức tất cả những gì mẹ anh nói như "thánh chỉ", Tiến luôn nghe theo.

 

Mãi rồi cũng đến lúc Thảo và Tiến quyết định nói chuyện kết hôn. Yêu nhau gần 3 năm, họ đã hiểu về đối phương nên quyết định về nhà ra mắt. Để đến nhà Tiến, Thảo chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng từ quà cáp, ăn mặc đến cách chuyện trò. Vì có lần bị mẹ Tiến "chê", cô còn cẩn thận hỏi han kỹ lưỡng mẹ anh thích gì để mua sắm.

Yêu nhau 3 năm, bạn trai dẫn về ra mắt gia đình, cô gái quyết định chia tay vì lời 'dằn mặt' của mẹ chồng tương lai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến nhà Tiến chơi, mọi chuyện ban đầu khá bình thường. Đúng như suy nghĩ của Thảo, mẹ Tiến gần như là người quyết định hết trong nhà. Bố anh rất hiền lành ít nói, từ đầu đến cuối mẹ anh làm chủ cả.

Bà hỏi han gia đình Thảo rất kỹ. Sau khi biết chuyện bố mẹ cô chỉ là tiểu thương bình thường, có vẻ mẹ anh không vui. Mẹ anh liên tục nói đến chuyện thông gia của anh trai và chị gái Tiến đều là công nhân viên chức, rất phù hợp với gia đình. Thảo bối rối thật sự nhưng khi quay sang, Tiến vẫn im lặng ăn hoa quả trên bàn.

Đến khi dọn cơm, Thảo thấy Tiến ngồi bấm điện thoại thì gọi anh cùng mình vào bê bát và dọn đồ lên đĩa. Điều đó khiến mẹ Tiến không vui thấy rõ. Lúc ăn cơm, mẹ anh nhấn mạnh qua lại quan điểm trong nhà đàn ông sẽ không làm bất cứ việc nhà nào và từ bé Tiến đã được dạy như thế.

"Bếp núc hay chuyện nhỏ trong nhà đều là việc đàn bà con gái. Như thằng Tiến nhà bác từ bé đến lớn chưa bao giờ phải đụng tay việc gì. Đàn ông công to việc lớn chứ ba cái chuyện nhà cửa, cơm nước bác không bao giờ để Tiến phải làm. Sau này nó cưới vợ thì bác cũng bắt vợ nó phải như thế", mẹ Tiến nói thẳng.

Điều này khiến Thảo vô cùng bối rối bởi có vẻ mẹ anh "dằn mặt" cô chỉ vì chuyện lúc nãy. Tuy nhiên nhìn qua Tiến, anh chỉ cười, đồng tình với những lời mẹ nói. Buổi ra mắt này Thảo lạc lõng và cảm thấy chán nản vô cùng. Khi về nhà anh, cô mới nhận ra Tiến không hề có chính kiến gì và hoàn toàn không thể đỡ lời hay bảo vệ cô trước mặt mẹ anh.

Yêu nhau 3 năm, bạn trai dẫn về ra mắt gia đình, cô gái quyết định chia tay vì lời 'dằn mặt' của mẹ chồng tương lai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Buổi gặp mặt đã khiến Thảo hạ quyết tâm chia tay. Cô hiểu rằng sự im lặng của Tiến cũng chính là đồng tình cho những gì mẹ anh nói. Tiến cũng chẳng chủ động hay tâm lý một chút, giải vây cho bạn gái ngay lần đầu đến nhà. Nghĩ đến chuyện mẹ chồng tương lai về sau nếu như cả hai kết hôn, Thảo quyết định chia tay dứt khoát.

Không phải ngẫu nhiên mà có thời gian tìm hiểu trước khi cả hai đến với nhau, xây dựng gia đình. Đó là những ngày người ta xem xét đối phương, tìm hiểu về tính cách lối sống của đối phương. Rộng hơn nữa là tìm hiểu về gia đình của họ. Có những mâu thuẫn sẽ xảy đến sau khi kết hôn mà nếu như tinh ý, các cô nàng hoàn toàn có thể nắm bắt được khi đến nhà bạn trai chơi.

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu xưa nay đều vô cùng khó xử lý. Bình thường, nó có thể hòa hoãn một chút nếu như người ở giữa là ông chồng có thể giải quyết, làm cầu nối. Anh ta phải hoàn toàn công tâm, không nghiêng về mẹ cũng chẳng nghiêng hẳn về vợ. Thay vào đó, anh ta sẽ phân tích, dẫn dắt và "bắc cầu" để hai người phụ nữ hiểu nhau hơn.

Nếu như ngay trong tư tưởng của anh ta, mẹ lúc nào cũng đúng thì có lẽ, rất khó có cô gái nào dám bước vào cuộc hôn nhân đó.

Đôi khi, phụ nữ không cần đao to búa lớn, cái họ cần chính là sự tỏ rõ thái độ của đàn ông. Người đàn ông chứng tỏ được mình có thể bênh vực, bảo vệ người vợ của mình sau này. Ngày đầu tiên đến nhà cũng là thời điểm mà nhiều điều vỡ lẽ ra trong tư tưởng của phụ nữ. Họ là người bị gia đình nhà trai đánh giá nhưng đồng thời cũng đánh giá ngược lại xem gia đình này có thực sự phù hợp với mình.

Sự tỏ thái độ của đàn ông có thể đơn giản là cách anh ấy hóa giải tình trạng bối rối, bênh vực cô trước mặt bố mẹ hoặc để ý đến tâm trạng cô trong ngày đầu tiên đến nhà.

Nếu đàn ông không làm được những điều ấy thì có lẽ, mối quan hệ của cả hai khó có thể tiếp tục được. Lựa chọn như Thảo chỉ là một ví dụ điển hình mà thôi. Đôi lúc, cái cần nhất chính là sự tỏ thái độ của đàn ông để giải quyết các vấn đề.

Chồng vừa đi công tác 1 tuần, cứ nửa đêm liền xuất hiện gã đàn ông theo dõi trước nhà, vợ hoảng sợ cầu cứu thì sững sờ hóa đá với người trước mặt

Chồng vừa đi công tác 1 tuần, cứ nửa đêm liền xuất hiện gã đàn ông theo dõi trước nhà, vợ hoảng sợ cầu cứu thì sững sờ hóa đá với người trước mặt

2 đêm liền, tôi thấy hắn ta đứng ngay trước cổng nhà mình. Vậy là đã rõ, mẹ con tôi chính là mục tiêu mà hắn ta nhắm tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự gia đình ra mắt gia đình người yêu mẹ chồng chồng tương lai chia tay

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 2 giờ 10 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 5 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 6 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả