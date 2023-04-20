Thương tình cô bạn thân mang bầu nhưng bị người yêu chối bỏ, tôi hết lòng chăm bẵm đến ngày nhận được kết quả ADN đầy bàng hoàng

“Chuyện cụ thể là thế nào? Nói cho tao nghe xem!”, đợi Ngân nín khóc, Loan dỗ dành. Vừa nãy qua điện thoại, Loan chỉ biết Ngân nói mình đang có thai, nhưng hiện tại Ngân đâu có bạn trai cơ chứ. Ngân sụt sùi: “Tao… Cái thai được hơn 1 tháng rồi… Tao mới phát hiện ra 1 tuần trước thôi, tự dưng thấy khó chịu, buồn nôn, chóng mặt… Nhưng anh ta đang có bạn gái rồi… ”.

Nhận được tin nhắn của cô bạn thân, Loan vội vã tới với bạn ngay. Ngân đang ôm mặt khóc nức nở, Loan thấy thế thì lo lắng, ôm chặt bạn vỗ về. Ngân và Loan chơi với nhau cũng đã 5 năm nay, thân thiết chẳng khác gì 2 chị em gái. Giờ đây Ngân gặp chuyện, Loan sao có thể không quan tâm, thương xót bạn được chứ?

“Tao không biết nữa, tao đợi anh ta suy nghĩ 10 ngày, sau đó anh ta sẽ trả lời dứt khoát cho tao, lúc ấy thì tính…”, nói được đến đây thì Ngân lại chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo. Nhìn bạn vì nghén mà xanh xao, bơ phờ, ăn không ăn được uống không uống được, Loan thương xót vô cùng. Dù Ngân có mắc sai lầm khi yêu đương với người đàn ông của 1 người phụ nữ khác, nhưng dẫu sao giờ chuyện xảy ra rồi, và Ngân là bạn thân của cô cơ mà.

Cái gì?”, Loan ngạc nhiên vô cùng - “Sao mày dại thế, anh ta có người yêu rồi còn đi lao đầu vào? Thế bây giờ mày định giải quyết ra sao đây?”, Loan vừa giận vừa thương bạn, có lẽ sợ cô trách nên khi yêu anh ta đã không nói cho cô biết.

Nghe Ngân bảo thời gian vừa rồi không ăn uống được gì, ăn gì là nôn đấy, có kinh nghiệm vì chị gái Ngân cũng đã sinh em bé nên Ngân chạy ngay ra siêu thị mua cho bạn loại sữa bầu vị trà xanh để Ngân uống. Cũng sau hôm đấy, hết giờ làm cô đều chạy qua nấu nướng cho Ngân những món ăn giảm cảm giác nghén và bổ dưỡng. Sáng, trưa, tối, dù ngày mưa cũng như ngày nắng, chẳng lúc nào Loan vắng mặt. Có lúc Ngân còn đùa: “Nếu anh ta không nhận con, thì tao cứ đẻ xong tao mới mày là mẹ nó nhé!”. Loan cười vui vẻ gật đầu. Viễn cảnh ấy cũng hay ho ra phết, thiếu đi 1 người bố nhưng em bé sẽ có hẳn 2 người mẹ.

10 ngày sau, Ngân buồn bã thông báo với Loan: “Anh ta nói bố mẹ anh ta không chấp nhận tao, chỉ ưng cô gái kia thôi. Mà anh ta thì không thể cãi lời cha mẹ được. Anh ta nói xin lỗi tao, mong tao suy nghĩ kĩ cho tương lai mà bỏ cái thai đi …”. Nói rồi Ngân nhào vào lòng Loan khóc nức nở. Loan chẳng biết nói gì cho phải. Bởi rơi vào bước đường này cũng 1 phần là do sự lựa chọn sai lầm của Ngân. “Đừng buồn nữa, dù mày có lựa chọn thế nào thì tao cũng luôn bên cạnh mày!”, Loan thủ thỉ. Ngân càng òa khóc to hơn: “Cảm ơn mày! Đời này tao có mày là bạn thân thì chẳng còn gì hối tiếc nữa”.

Ảnh minh họa: Internet

Cuối tuần ấy Loan có hẹn với bạn trai đi chơi. Cô và Vinh yêu nhau tới nay cũng 3 năm, 2 người dự định sang năm sẽ làm đám cưới. Bố mẹ Vinh rất quý cô, gia đình cô cũng ưng ý Vinh lắm, tình cảm gắn bó, công việc ổn định, chẳng có lí do gì mà 2 người không tiến hành đám cưới và xây dựng một tổ ấm hạnh phúc cả.

Thấy Vinh gầy sọp đi, Loan xót lắm. Dạo này công ty anh công việc bận bịu không có lúc nào mà ngẩng mặt lên, anh vừa lao lực vất vả mà cũng chẳng có thời gian dành cho bạn gái. Loan nắm chặt tay người yêu, dịu dàng nói: “Dù thế nào thì anh cũng phải chú ý giữ sức khỏe đấy. Em xin lỗi dạo này em bận chăm sóc cái Ngân nên cũng không quan tâm tới anh nhiều được”. Nói rồi Loan kể chuyện về cái thai mà gã đàn ông kia không thể chịu trách nhiệm của Ngân cho Vinh nghe. Không hiểu sao, khi nghe chuyện đó, Vinh lại tái mặt đi, thái độ lúng túng thấy rõ. Rồi cô còn chưa nói xong thì anh vội vã nói cần phải vào toilet.

Ngân hơi thắc mắc thái độ của Vinh nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, có lẽ do dạo này công việc căng thẳng nên anh mới như vậy. “Ting”, bỗng chiếc điện thoại Vinh để trên bàn vang lên tiếng chuông báo hiệu tin nhắn tới. Loan tò mò cầm lên xem thì thấy có mật khẩu khóa màn hình. Cô thử vài con số, cuối cùng thành công mở được với ngày sinh nhật mẹ của Vinh. Loan mỉm cười, xem ra Vinh rất yêu mẹ.

Nhưng nội dung tin nhắn mà cô đọc được trong máy Vinh thì khiến cô kinh hoàng: “Em quyết định rồi, em sẽ bỏ cái thai. Vì anh và vì em nữa. Ai bảo là em yêu dại khờ, tin anh cũng yêu em, tin anh sẽ chia tay Loan để cưới em. Nhưng dù cái thai không còn nữa thì chuyện giữa chúng ta em sẽ không bao giờ quên. Hi vọng anh cũng hãy nhớ thật kĩ rằng chính tay anh đã giết đi giọt máu của mình”.

Nhìn đến chủ nhân của số điện thoại gửi tin nhắn, Vinh không lưu tên nhưng hàng số ấy đối với Loan thì chẳng thể quen thuộc hơn được nữa. Đúng là số của Ngân! Trong tin nhắn, Ngân cũng nhắc đến tên cô, vậy thì còn nhầm lẫn vào đâu được đây?

Chiếc điện thoại trong tay Loan rơi vỡ tan tành từ lúc nào nhưng Loan dường như chẳng ý thức được. Tâm trí cô giờ đây đang bị nhấn chìm trong nỗi kinh hoàng tột độ cùng với đó là niềm cay đắng tận cùng. Bạn thân và chồng sắp cưới của cô, 2 kẻ ấy vậy mà lại lén lút sau lưng cô để đến nỗi Ngân còn có thai! Ngân đang mang trong bụng giọt máu của chồng sắp cưới của cô, nhưng cô nàng vẫn có thể thản nhiên đối diện với cô như thể chẳng có chuyện gì. Và cô còn tỉ mỉ chăm sóc cho Ngân những ngày cô ta ốm nghén nằm bẹp trên giường nữa… Còn gì có thể cay đắng hơn được đây?