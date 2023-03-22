Thời đại 4.0: Trẻ em cảm thấy ganh tị với thiết bị di động

Hiện nay, có nhiều bậc phụ huynh trong lúc rảnh rỗi chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại di động mà không hề để tâm đến con cái. Và điều này đã khiến cho đa số trẻ em cảm thấy tổn thương nghiêm .

Cha mẹ hờ hững, ít quan tâm sẽ khiến con cái cảm nhận mình không hề được yêu thương. Điều này có một tác hại to lớn tới sự phát triển tâm sinh lý của trẻ. Lâu dần, trẻ sẽ nảy sinh cảm giác tự ti, không thấy mình xứng đáng với tình yêu. Theo VTV đưa tin, cha mẹ hiện đại ngày càng thiếu thời gian cho con. Trong một nghiên cứu quốc tế trên 6.000 trẻ em từ 8 – 13 tuổi, 32% trẻ em cho biết chúng cảm thấy bản thân không quan trọng vì cha mẹ thường xuyên dành thời gian sử dụng điện thoại di động trong các bữa ăn, cuộc trò chuyện hay các khoảng thời gian khác trong gia đình. Hơn 50% trẻ em cho biết cha mẹ dành quá nhiều thời gian cho điện thoại. Đây cũng là tình trạng chung của các bậc phụ huynh Việt Nam. Thời gian dành cho các thiết bị di động của người Việt đang có xu hướng tăng lên.

"Khi cha mẹ nhìn điện thoại thay vì con cái thì những đứa trẻ càng có xu hướng gây rối nhiều hơn để có được sự chú ý của bố mẹ. Nếu tiếp tục không được chú ý thì đứa trẻ sẽ cảm thấy buồn bực, tức giận, cô đơn hơn…" – GPS.TS Trần Thành Nam – Chủ nhiện khoa Các khoa học giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học quốc gia Hà Nội cho biết.

Góc nhìn của trẻ con thường đơn thuần trong sáng, mỗi ngày từ trường học về nhà, trẻ luôn ngóng chờ giây phút được vui chơi cùng cha mẹ, bởi với trẻ, cha mẹ luôn là người quan trọng nhất. Theo tính toán của một nhà giáo dục Nhật Bản, nếu cha mẹ dành toàn bộ thời gian ngày Chủ nhật cho con từ lúc bắt đầu sinh ra đến khi 6 tuổi, tổng thời gian đó chỉ chiếm 1% toàn bộ cuộc đời cha mẹ. Như vậy 1% quỹ thời gian của cha mẹ có thể đổi lấy sự phát triển tốt nhất trong giai đoạn vàng của con. Hiện nay, đưa con ra ngoài chơi đã trở thành một phong trào phát triển mạnh mẽ. Mạng xã hội xuất hiện hàng chục các hội nhóm đưa con ra ngoài chơi, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả… Việc đưa con ra ngoài không chỉ tăng cường giúp con biết các kỹ năng cần thiết như vận động, tương tác xã hội mà còn giúp thắt chặt tình cảm gia đình, người thân, giúp cha mẹ và con cái hiểu nhau hơn. Dành cho thời gian cho con chất lượng hơn số lượng, dù chỉ với 10 phút mỗi ngày nhưng có chất lượng thì đó là món quà tuyệt vời dành cho con.

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