Vốn là người nhanh nhẹn, tháo vát nên tôi rất được lòng vị giám đốc khó tính. Sếp Phúc xem tôi như người thân trong nhà, mỗi khi gia đình có việc tụ tập đều gọi tôi đến tham gia. Bởi vậy, vợ con sếp cũng rất quý mến tôi. Vợ sếp thường xuyên nhờ tôi đưa đón con đi học hoặc đưa chị đi việc nọ, việc kia. Nếu không phải đi cùng sếp, tôi luôn sẵn lòng phục vụ mẹ con chị.

Tôi chỉ là một anh tài xế quèn may mắn được nhận vào làm lái xe cho giám đốc Phúc. Công ty của ông Phúc quy mô nhỏ nhưng hoạt động rất ổn định, mang lại cho ông khoản lợi nhuận khá cao mỗi năm.

Một lần giám đốc phải đi công tác xa nhà, vợ sếp bảo tôi qua chở chị đi công việc. Như mọi lần, tôi phóng xe qua đón chị ngay. Bữa đó, chị mặc sexy hơn hẳn mọi ngày, váy không thể ngắn hơn và cổ áo không thể sâu hơn. Làn da trắng mịn màng của chị đập vào mắt tôi êm ái lạ thường. Không hiểu sao lúc đó, tôi thấy mình hơi khó thở như có một áp lực đè nặng trên lồng ngực.

Mỗi lần xuất hiện trước mặt tôi, chị luôn đẹp xuất thần trong những bộ cánh đắt tiền, tóc dài lượn sóng, màu son quyến rũ chết người. Chị trẻ và đẹp hơn nhiều so với cái tuổi 40 của chị. Người chị lúc nào cũng thơm phức mùi nước hoa khiến tôi ngây ngất. Mỗi lần chở chị đi đâu, mùi nước hoa còn lưu lại trên xe của tôi cả ngày.

Chị bảo tôi chở đến một quán bar rồi bảo tôi cùng vào. Tôi cảm thấy ngại vì chưa bao giờ đến những chỗ như thế này nhưng chị đã nắm chặt lấy tay tôi kéo vào. Trong quán, khách khứa chủ yếu là những người tầm tuổi chị hoặc hơn, không khí cũng không quá ồn ào. Chị gọi rượu mạnh và uống liền tù tì một lúc 3 ly.

Rồi đột nhiên, chị ngồi sát vào người tôi, nắm chặt lấy tay tôi, ngả đầu vào vai tôi. Toàn thân tôi run bắn như có luồng điện chạy qua người, tim đập loạn xạ tưởng như sắp văng ra ngoài.

Chị ghé sát vào tai tôi thì thầm: “Chị buồn và cô đơn lắm Huân à!”. Tôi ngồi im như tượng lắng nghe. Chị bắt đầu kể lể chồng chị có đến hàng tá bồ nhí, chẳng bao giờ đoái hoài đến vợ. Chuyến công tác này, chị biết tỏng là ông ta lấy cớ công việc để đi với gái.

Lần đầu phát hiện chồng ngoại tình, chị ghen tuông lồng lộn, khóc lóc bù lu bù loa, làm ầm ĩ cả lên nhưng được một thời gian, ông ta lại chứng nào tật nấy. Đến lần hai, lần ba… thì chị chán chẳng buồn quan tâm nữa. Chị chấp nhận sống trong nhung lụa không tình yêu vì không muốn các con bị tổn thương. Sau khi uống thêm 3 ly rượu, chị nhìn tôi nói bằng giọng cay đắng: “Và cũng vì ông ta giàu nữa, rất giàu”. Khuôn mặt kiều diễm của chị giàn giụa nước mắt. Đôi môi đỏ mọng của chị run run. Tôi chợt thấy xót thương cho chị.

Tôi đưa chị về, dìu chị vào nhà. Chị đã gửi các con sang nhà ngoại, căn biệt thự yên tĩnh đến mức, tôi nghe rõ cả tiếng thở của mình. Thấy tôi định ra về, chị chạy tới ôm chặt lấy tôi, giọng van nài: “Đừng đi! Chị xin em, chỉ một lần này thôi!”. Tôi đã không thể cưỡng lại cái ôm của chị và đáp lại những khát khao của chị bằng một đêm cuồng nhiệt.

Phần vì sợ bị phát hiện, phần vì không muốn tiếp tục, sau lần đó, tôi luôn lảng tránh chị. Ngược lại, chị luôn tìm cơ hội gần gũi tôi. Chị nói rất nhớ tôi, nhớ tôi phát điên, nếu tôi không đến thì chị sẽ chết vì khô héo… Tôi lại là một người rất dễ mềm lòng trước phụ nữ nên đã có thêm không ít lần vụng trộm với chị.

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Rồi tôi gặp và có tình yêu sét đánh với một cô gái bán trà sữa. Tôi cự tuyệt với vợ sếp, thậm chí không đọc tin nhắn của chị. Tôi nói thẳng với chị là mình đã có người yêu và không muốn qua lại với chị nữa.

Không ngờ, chị đến gặp người yêu tôi, kể hết mọi chuyện và bảo em đừng gặp tôi nữa. Chẳng biết chị đã nói những gì nhưng người yêu tôi sau đó nhất quyết chia tay, từ chối mọi lời giải thích.

Về phần tôi, chị vừa dỗ dành vừa dọa sẽ nói với chồng về việc bị tôi quyến rũ để đuổi việc tôi nếu tôi bỏ chị. Tôi phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này?