'Thiếu thốn' lâu ngày, vợ sếp liên tục tấn công, gạ gẫm tôi lên giường nhưng với điều kiện tôi chỉ được của riêng chị ta

Tâm sự 01/03/2023 22:38

Sau một lần lầm lỡ qua đêm với vợ sếp, tôi không ngờ bản thân đã rơi vào bẫy của chị ta. Hiện giờ, tôi có muốn dứt ra, làm lại cuộc đời cũng không được.

Tôi chỉ là một anh tài xế quèn may mắn được nhận vào làm lái xe cho giám đốc Phúc. Công ty của ông Phúc quy mô nhỏ nhưng hoạt động rất ổn định, mang lại cho ông khoản lợi nhuận khá cao mỗi năm.

Vốn là người nhanh nhẹn, tháo vát nên tôi rất được lòng vị giám đốc khó tính. Sếp Phúc xem tôi như người thân trong nhà, mỗi khi gia đình có việc tụ tập đều gọi tôi đến tham gia. Bởi vậy, vợ con sếp cũng rất quý mến tôi. Vợ sếp thường xuyên nhờ tôi đưa đón con đi học hoặc đưa chị đi việc nọ, việc kia. Nếu không phải đi cùng sếp, tôi luôn sẵn lòng phục vụ mẹ con chị.

Mỗi lần xuất hiện trước mặt tôi, chị luôn đẹp xuất thần trong những bộ cánh đắt tiền, tóc dài lượn sóng, màu son quyến rũ chết người. Chị trẻ và đẹp hơn nhiều so với cái tuổi 40 của chị. Người chị lúc nào cũng thơm phức mùi nước hoa khiến tôi ngây ngất. Mỗi lần chở chị đi đâu, mùi nước hoa còn lưu lại trên xe của tôi cả ngày.

'Thiếu thốn' lâu ngày, vợ sếp liên tục tấn công, gạ gẫm tôi lên giường nhưng với điều kiện tôi chỉ được của riêng chị ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một lần giám đốc phải đi công tác xa nhà, vợ sếp bảo tôi qua chở chị đi công việc. Như mọi lần, tôi phóng xe qua đón chị ngay. Bữa đó, chị mặc sexy hơn hẳn mọi ngày, váy không thể ngắn hơn và cổ áo không thể sâu hơn. Làn da trắng mịn màng của chị đập vào mắt tôi êm ái lạ thường. Không hiểu sao lúc đó, tôi thấy mình hơi khó thở như có một áp lực đè nặng trên lồng ngực.

Chị bảo tôi chở đến một quán bar rồi bảo tôi cùng vào. Tôi cảm thấy ngại vì chưa bao giờ đến những chỗ như thế này nhưng chị đã nắm chặt lấy tay tôi kéo vào. Trong quán, khách khứa chủ yếu là những người tầm tuổi chị hoặc hơn, không khí cũng không quá ồn ào. Chị gọi rượu mạnh và uống liền tù tì một lúc 3 ly.

Rồi đột nhiên, chị ngồi sát vào người tôi, nắm chặt lấy tay tôi, ngả đầu vào vai tôi. Toàn thân tôi run bắn như có luồng điện chạy qua người, tim đập loạn xạ tưởng như sắp văng ra ngoài.

Chị ghé sát vào tai tôi thì thầm: “Chị buồn và cô đơn lắm Huân à!”. Tôi ngồi im như tượng lắng nghe. Chị bắt đầu kể lể chồng chị có đến hàng tá bồ nhí, chẳng bao giờ đoái hoài đến vợ. Chuyến công tác này, chị biết tỏng là ông ta lấy cớ công việc để đi với gái.

Lần đầu phát hiện chồng ngoại tình, chị ghen tuông lồng lộn, khóc lóc bù lu bù loa, làm ầm ĩ cả lên nhưng được một thời gian, ông ta lại chứng nào tật nấy. Đến lần hai, lần ba… thì chị chán chẳng buồn quan tâm nữa. Chị chấp nhận sống trong nhung lụa không tình yêu vì không muốn các con bị tổn thương. Sau khi uống thêm 3 ly rượu, chị nhìn tôi nói bằng giọng cay đắng: “Và cũng vì ông ta giàu nữa, rất giàu”. Khuôn mặt kiều diễm của chị giàn giụa nước mắt. Đôi môi đỏ mọng của chị run run. Tôi chợt thấy xót thương cho chị.

Tôi đưa chị về, dìu chị vào nhà. Chị đã gửi các con sang nhà ngoại, căn biệt thự yên tĩnh đến mức, tôi nghe rõ cả tiếng thở của mình. Thấy tôi định ra về, chị chạy tới ôm chặt lấy tôi, giọng van nài: “Đừng đi! Chị xin em, chỉ một lần này thôi!”. Tôi đã không thể cưỡng lại cái ôm của chị và đáp lại những khát khao của chị bằng một đêm cuồng nhiệt.

Phần vì sợ bị phát hiện, phần vì không muốn tiếp tục, sau lần đó, tôi luôn lảng tránh chị. Ngược lại, chị luôn tìm cơ hội gần gũi tôi. Chị nói rất nhớ tôi, nhớ tôi phát điên, nếu tôi không đến thì chị sẽ chết vì khô héo… Tôi lại là một người rất dễ mềm lòng trước phụ nữ nên đã có thêm không ít lần vụng trộm với chị.

'Thiếu thốn' lâu ngày, vợ sếp liên tục tấn công, gạ gẫm tôi lên giường nhưng với điều kiện tôi chỉ được của riêng chị ta - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rồi tôi gặp và có tình yêu sét đánh với một cô gái bán trà sữa. Tôi cự tuyệt với vợ sếp, thậm chí không đọc tin nhắn của chị. Tôi nói thẳng với chị là mình đã có người yêu và không muốn qua lại với chị nữa.

Không ngờ, chị đến gặp người yêu tôi, kể hết mọi chuyện và bảo em đừng gặp tôi nữa. Chẳng biết chị đã nói những gì nhưng người yêu tôi sau đó nhất quyết chia tay, từ chối mọi lời giải thích.

Về phần tôi, chị vừa dỗ dành vừa dọa sẽ nói với chồng về việc bị tôi quyến rũ để đuổi việc tôi nếu tôi bỏ chị. Tôi phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này?

Đang hừng hực đợi chồng trên giường tân hôn thì nghe thấy nghe âm thanh lạ phía sau cửa phòng mẹ chồng, tôi suýt đứng tim khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong

Đang hừng hực đợi chồng trên giường tân hôn thì nghe thấy nghe âm thanh lạ phía sau cửa phòng mẹ chồng, tôi suýt đứng tim khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong

Trước khi kết hôn, thấy chồng một mực nghe lời mẹ tôi đã hơi lo rồi nhưng vì bà cư xử rất nhã nhặn nên tôi cũng bỏ qua. Nào ngờ, hai mẹ con anh ta lại có bí mật to lớn như vậy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 2 giờ 35 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 45 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường