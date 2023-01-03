Thấy vợ buồn bã không như mọi khi, nhìn vào mẫu tin nhắn trên điện thoại tôi tức đến phát điên gọi điện cho mẹ ruột nói 1 câu khiến bà đứng hình

Tâm sự 03/01/2023 11:54

Khi vợ tắm xong tôi đưa điện thoại hỏi cô ấy tại sao lại có chuyện như vậy, sao vợ không nói với chồng. Hóa ra mẹ tôi gọi bảo con dâu gửi tiền nhưng vợ nói không có. Bà tức giận mới nhắn tin mắng cô ấy như vậy.

Thành công của một người đàn ông là có thể chăm lo được cho bố mẹ và người thân. Thu nhập của tôi khá tốt, bởi thế chẳng bao giờ tiếc những người mà mình yêu thương.

Vợ chỉ cần làm một công việc bình thường theo sở thích, mọi khoản chi tiêu trong nhà, nuôi con cái thì tôi gánh vác hết. Cô ấy thích nghỉ việc ở nhà với con, tôi cũng vui vẻ. Về phần bố mẹ, dù ông bà có lương hưu cả hai người, chi tiêu không hết nhưng mỗi tháng tôi vẫn gửi thêm 10 triệu. Ông bà có thể mua sắm theo ý thích hoặc đi du lịch. Đó chỉ là để tiêu vặt thôi, còn bố mẹ ốm đau hay gia đình có công việc, khi đó tôi sẽ gửi khoản riêng.

Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp những năm qua, vợ chồng tôi sống riêng bên ngoài nên mẹ chồng - nàng dâu ít va chạm. Cho đến hôm kia đã có một chuyện xảy ra khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ và hành động của mình.

Vợ đang tắm thì điện thoại cô ấy có tin nhắn đến, nhìn ngoài màn hình là em gái vợ nên tôi mở ra xem. Trong hộp thư đến của máy vợ, tôi nhìn thấy 1 tin nhắn của mẹ mình gửi cho con dâu. Đọc xong mà tôi tím mặt vì giận.

Thấy vợ buồn bã không như mọi khi, nhìn vào mẫu tin nhắn trên điện thoại tôi tức đến phát điên gọi điện cho mẹ ruột nói 1 câu khiến bà đứng hình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tin nhắn rất dài: “Cô phúc bảy mươi đời mới lấy được con trai tôi. Ngay từ đầu tôi đã chướng mắt cô rồi, cưới về chỉ biết ăn rồi đẻ, không được tích sự gì. Mấy năm qua cô toàn ăn bám chồng, làm khổ nó, là gánh nặng cho con trai tôi. Nhà tôi đúng là vô phúc mới có đứa con dâu như cô. Cô ngăn cản chồng mình báo hiếu bố mẹ, giúp đỡ anh em ruột thịt, rồi cô sẽ nhận quả báo!”. 

Khi vợ tắm xong tôi đưa điện thoại hỏi cô ấy tại sao lại có chuyện như vậy, sao vợ không nói với chồng. Hóa ra mẹ tôi gọi bảo con dâu gửi tiền nhưng vợ nói không có. Bà tức giận mới nhắn tin mắng cô ấy như vậy.

Chuyện là vợ chồng em trai tôi đang gặp trục trặc. Nó có vợ lẽ con riêng bên ngoài, vợ không chịu được đã ôm con về nhà mẹ đẻ. Em tôi vốn chẳng tu chí làm ăn, chi tiêu và nuôi con chủ yếu do em dâu lo liệu. Giờ em dâu bỏ đi, nó và cô vợ hờ cùng hai đứa con riêng không có nơi trông cậy, ở lì bắt vạ bố mẹ tôi. 

Ông bà thì nuông chiều con trai út từ bé, không răn dạy khi con làm sai, phản bội vợ lại còn dung túng cho nó. Hiện tại hai ông bà già nuôi cả nhà con út. Lương ông bà và số tiền 10 triệu tôi gửi, hai người chi tiêu chẳng hết nhưng để lo cho cả nhà thì không dư dả. Mẹ từng đề nghị tôi gửi thêm chu cấp cho em trai nhưng tôi từ chối luôn. Bà sợ tôi không dám nói gì thêm, lại trút giận lên con dâu bằng những lời lẽ thậm tệ không thể tưởng tượng được.

Thấy vợ buồn bã không như mọi khi, nhìn vào mẫu tin nhắn trên điện thoại tôi tức đến phát điên gọi điện cho mẹ ruột nói 1 câu khiến bà đứng hình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc này tôi mới biết những năm qua mẹ nhiều lần cạnh khóe mỉa mai con dâu nhưng cô ấy đều giấu không nói với chồng. Tôi giận quá liền gọi cho mẹ: “Vợ và con của con cùng bố mẹ đều là người thân của con. Cô ấy chăm lo, gắn bó với con đến hết đời, xứng đáng nhận được những điều tốt nhất. Mong mẹ có cái nhìn đúng đắn hơn về chuyện này. Ngoài ra, từ tháng sau con sẽ không gửi 10 triệu cho bố mẹ nữa, lương hưu thừa cho hai người tiêu pha rồi. Chỉ khi bố mẹ có việc thì con mới đứng ra lo liệu, chuyện của chú út con không có trách nhiệm. Nếu mẹ còn dung túng cho nó thì đừng liên lạc với con nữa!”. 

Mẹ tôi không nói lại được lời nào. Tất nhiên tôi sẽ không bỏ bê cha mẹ nhưng mong là sau chuyện này mẹ sẽ không còn đối xử với con dâu như thế nữa.

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