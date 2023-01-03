Những tưởng cưới được chồng không chê bai nhan sắc bị tai nạn của mình, còn chưa kịp hạnh phúc trong đêm tân hôn nghe điều này từ chính miệng anh ta khiến tim tôi vỡ vụn

Tâm sự 03/01/2023 07:30

Bác gái bảo con trai: "Bỏ nó đi, chứ xấu thế này về họ hàng chê cười mất. Thiếu gì con gái lành lặn đâu".

Trước đây tôi từng là một cô gái tự tin, vui tươi. Thế nhưng sau vụ tai nạn tôi gần như rơi vào khủng hoảng. Tỉnh dậy trên giường bệnh tôi hoảng sợ khi thấy gương mặt mình không còn như xưa, tôi đã rất sợ hãi. Sau này tôi phải cố gắng điều trị, thẩm mỹ nhiều nhưng kết quả không được như ý khiến tôi rất suy sụp.

Trong tình cảnh ấy, Trung - bạn trai tôi vẫn ở bên tận tình chăm sóc, động viên. Trung nói sẽ không rời xa tôi chỉ vì ngoại hình của tôi thay đổi, Trung sẽ cùng tôi trải qua những thử thách chông gai trước mắt. Nghe những lời đó từ Trung , tôi cảm động mà chỉ biết khóc còn bố mẹ tôi thì cảm ơn anh rất nhiều.

Bố mẹ tâm sự, bảo tôi nên trân trọng, biết ơn Trung vì tìm đâu ra một người chung tình, không chê bai gì ngoại hình của bạn gái như thế. Bố mẹ chỉ có mình tôi nên họ muốn tôi được vui vẻ, họ sợ tôi nghĩ tiêu cực. Những ngày tháng trên giường bệnh với tôi rất đáng sợ, tôi chẳng thể quên được. Cho đến khi xuất viện về nhà, sinh hoạt bình thường tôi cũng ngại gặp mọi người. Với tôi, khẩu trang và mũ là bạn, chẳng lúc nào thiếu được. 

Những tưởng cưới được chồng không chê bai nhan sắc bị tai nạn của mình, còn chưa kịp hạnh phúc trong đêm tân hôn nghe điều này từ chính miệng anh ta khiến tim tôi vỡ vụn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù tôi và Trung yêu nhau 3 năm, xác định cưới rồi nhưng từ lúc bị tai nạn tôi không còn hi vọng gì nữa. Người như tôi thì ai lấy, Trung có lẽ chỉ thương hại tôi ở thời điểm nhất thời thôi, sau này Trung sẽ chán mà tự tìm cách rời đi. Tôi không trách Trung, chỉ trách bản thân không được may mắn. Vậy mà sau nửa năm tôi gặp chuyện, Trung ngỏ ý muốn cưới, tôi khuyên anh nên cân nhắc lại nhưng anh quả quyết cưới bằng được.

Trước sự quyết tâm của Trung, bố mẹ tôi hài lòng về chàng rể này lắm. Bố mẹ nói sẽ cho tôi chút của hồi môn kha khá về để 2 vợ chồng làm vốn. Trung cứ an ủi, động viên nên tôi cũng có thêm chút niềm tin và gật đầu cưới. Thế nhưng hôm đến nhà Trung ăn cơm tôi đã thay đổi quyết định sau khi nghe mẹ Trung kéo anh vào góc nhà to nhỏ.

Những tưởng cưới được chồng không chê bai nhan sắc bị tai nạn của mình, còn chưa kịp hạnh phúc trong đêm tân hôn nghe điều này từ chính miệng anh ta khiến tim tôi vỡ vụn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bác gái bảo con trai: "Bỏ nó đi, chứ xấu thế này về họ hàng chê cười mất. Thiếu gì con gái lành lặn đâu". Thế nhưng Trung lắc đầu, gạt ý của mẹ mà đáp lại: "Con tính cả rồi, cô ấy tuy xấu nhưng nhà lại giàu, lấy về nhà vợ càng biết ơn. Đợi khi có được tài sản nhà cô ấy, con sẽ bỏ lấy vợ khác. Trước cô ấy bình thường thì còn xác định lâu dài, chứ giờ thế này cưới ở tạm thôi mẹ".

Nấp sau bức tường nghe mà trái tim tôi như vỡ vụn ra từng mảnh. Tôi không ngờ sự thật đằng sau lòng tốt của Trung là như thế. Bước ra, tôi thẳng thắn tuyên bố huỷ hôn. Tôi không cần ai thương hại và càng ghét khi bị lợi dụng, chê bai nhan sắc. Ở vậy đến già tôi cũng chẳng ngại, chứ lấy người chồng không thật lòng, toan tính tôi cũng chẳng cần. Vì với họ, tôi cũng chỉ là phương án tạm thời.

Trở về nhà, tôi khóc nói cho bố mẹ biết tất cả để họ không hi vọng về Trung nữa. Bố mẹ ôm lấy tôi, xin lỗi và động viên tôi rất nhiều. Tôi thấy mình thật tệ, chẳng làm được gì cho bố mẹ vui mà còn để họ lo lắng về mình lúc tuổi già nữa.

Làm mọi thứ để chiều chuộng bạn gái hết mức có thể, thế nhưng cô ta không những không biết điều mà còn dám ra điều kiện khiến tôi tức đến sôi máu

Làm mọi thứ để chiều chuộng bạn gái hết mức có thể, thế nhưng cô ta không những không biết điều mà còn dám ra điều kiện khiến tôi tức đến sôi máu

Cách đây một thời gian, bạn gái rủ tôi đến nhà ăn cơm. Cũng như thường lệ, tôi mua một chút hoa quả và bánh kẹo đến. Trong bữa cơm, đang vui vẻ thì bỗng dưng bạn gái nói: "Anh trai em đang định mua căn nhà, nhưng thiếu 500 triệu, hôm sau anh đưa cho anh ấy nhé. Giờ nhà em chỉ biết trông cậy vào anh thôi".

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu chuyện hôn nhân chuyện vợ chồng tâm sự eva góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 1 giờ 6 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 2 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm