Chúng tôi có 1 cô con gái lên 6 tuổi. Hai vợ chồng tôi cũng tính sang năm đẻ thêm đứa nữa. Chồng tôi mở xưởng mộc tại nhà nên làm chẳng có ngày nghỉ, còn tôi thì làm văn phòng nên cứ cuối tuần lại đưa con đi chơi. Tuần này nó lại đòi đi chơi, nhưng phải có bố đi cùng. Nói mãi anh mới chịu bớt việc đưa con đi chơi.

Sau khi chia tay mối tình 7 năm, tôi gặp rồi lấy chồng sau 5 tháng tìm hiểu và yêu. Chúng tôi quen nhau qua một người bạn chung. Chồng tôi chịu khó làm ăn và rất yêu vợ. Tôi chỉ chê chồng ở chỗ anh hay ghen và rất nóng tính. Mỗi lần chồng bực lên là anh lại nặng lời, nếu cãi lại thì y như rằng anh sẽ nặng tay nữa nên tôi toàn nhịn.

Huy là tình cũ của tôi. Lời con gái nói khiến tôi tái mặt, còn chồng thì nhìn tôi với ánh mắt đầy sự ghen tuông. Anh biết về Khải, về chuyện tình sâu đậm ngày xưa của chúng tôi. Đã rất lâu rồi kể từ ngày chia tay, chủ nhật tuần trước tôi vô tình gặp Huy ở trung tâm thương mại. Ngại từ chối, tôi nhận lời mời đi ăn trưa cùng anh. Ai ngờ con gái vẫn nhớ và lại khoe với bố như thế này.

Thay vì đi nhà bóng nó lại đòi đi xem phim. Tôi không thích nhưng con cứ nài nỉ bằng được nên lại chiều con bé. Chưa xem phim, mới đi qua tiệm pizza con bé đã chỉ tay nằng nặc đòi vào đó. Vì sợ trễ giờ xem phim tôi không cho con vào quán, vậy mà nó cứ nài nỉ rồi bảo bố: "Chủ nhật tuần trước mẹ và chú Huy cho con vào đây ăn, ngon lắm bố ạ. Chú ấy bảo con thích ăn gì cũng cho hết bố ạ".

Sợ chồng ghen, tôi vội nói dối rằng con gái mình nói linh tinh. Người tên Khải đó chỉ là bạn Đại học của tôi thôi. Vậy mà anh ghen, liền mở điện thoại tìm Facebook Huy cho con gái nhìn tấm hình của anh ta. Nó vừa nhìn đã gật đầu bảo chính chú này đưa mẹ con đi ăn đi chơi.

Không nói không rằng, giữa trung tâm thương mại chồng tát tôi rồi chỉ mặt đe dọa: "Cô dám giấu tôi qua lại với người cũ đấy à? Liệu đứa bé này là con tôi hay con tình cũ của cô?". Anh tức giận bỏ về, mặc mẹ con tôi xấu hổ, ê chề giữa bao nhiêu người.

Ảnh minh họa: Internet

Trở về nhà, chồng khóa trái cổng, ném túi quần áo của tôi ra mà đuổi thẳng. Anh không chấp nhận bất cứ lời giải thích nào từ tôi. Với chồng thì chuyện phản bội là điều không thể tha thứ được. Thừa nhận với anh là đã gặp Huy, nhưng giữa chúng tôi chẳng có gì ngoài bữa ăn đó cả. Hiện tại Huy cũng có gia đình đề huề rồi. Chúng tôi không liên lạc hay còn tình ý gì với nhau nữa.

Có lẽ tôi đã sai khi nhận lời ăn trưa với Huy và càng sai hơn khi nghĩ con mình sẽ giữ bí mật. Trẻ con thì không biết nói dối và không nhớ lời mẹ dặn khi nó thích thú một điều gì đó. Bố mẹ chồng tôi biết chuyện, họ vu cho tôi ngoại tình, lăng loàn mà cũng đuổi mẹ con tôi đi. Chưa dừng lại ở đó, khi tôi còn sợ hãi thì mẹ chồng gọi điện cho thông gia nói bố mẹ tôi không biết dạy con, tôi là đứa con dâu hư hỏng. Họ sỉ nhục tôi cũng được nhưng tại sao lại nói những lời thậm tệ với bố mẹ tôi chứ?

Trở về nhà, bố mẹ cũng giận nhưng họ vẫn kiên nhẫn tâm sự, hỏi tôi đầu đuôi câu chuyện và tin tưởng con gái. Tạm thời tôi cứ ở đây cho chồng nguôi giận, bố mẹ nói sẽ qua nhà chồng xin lỗi, cho tôi quay trở lại. Nhưng giữa tôi và Huy vốn dĩ có vấn đề gì đâu, chỉ là vô tình gặp lại, ăn một bữa trưa bình thường thôi mà. Tôi nên làm gì đây?