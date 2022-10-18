Thấy một cô gái tiến về phía chồng mình trong lễ cưới, tôi vội chạy đến không ngờ lại ngã sấp mặt trước đông đảo khách khứa, phản ứng của chồng mới khiến mọi người kinh ngạc

Tâm sự 18/10/2022 05:58

Đám cưới nhanh chóng tan rã, tôi một mình rời đám cưới trở về căn hộ chung cư của hai vợ chồng. Còn chồng tôi kéo tình cũ đi đâu cũng không ai biết nữa.

Vào ngày cưới, không khí hội hôn đang vui vẻ thì có một cô gái ăn mặc sang trọng xuất hiện khiến tất cả mọi người xì xào. Hình cô gái đó luôn ngự trị ở trong ví của Hưng nên tôi sao có thể quên được. Nhìn thấy cô ấy lại gần Hưng cảm giác ngột ngạt và ghen tuông khiến tôi chẳng nghĩ được nhiều.

 

Tôi hớt hải chạy lại bên chồng nhưng thật xui xẻo, trước mặt bao nhiêu khách khứa, tôi ngã sấp mặt xuống nền. Cố đưa tay lên cầu cứu chú rể giúp đỡ nhưng anh ấy đang bận trò chuyện với tình cũ nên không hề chú ý tới bên này. 

Thấy một cô gái tiến về phía chồng mình trong lễ cưới, tôi vội chạy đến không ngờ lại ngã sấp mặt trước đông đảo khách khứa, phản ứng của chồng mới khiến mọi người kinh ngạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi được 2 phù dâu đỡ dậy, lững thững đi lại gần chỗ họ thì nghe thấy cô gái đó nói: "Sao anh không đợi em mà vội vã đi lấy vợ thế? Anh biết em đau lòng lắm không? Vừa nghe tin anh cưới em đã đặt vé máy bay về ngay để ngăn cản cuộc hôn nhân này. Anh mãi là người đàn ông của em".

Nhìn chồng gạt nước mắt và gật đầu lia lịa đáp trả tình cũ khiến tôi suy sụp hoàn toàn. Bao nhiêu cố gắng suốt một năm nay của tôi chẳng lẽ mất hết sao? Cuối cùng tôi vẫn không chạm được vào trái tim của anh ấy?

Đám cưới nhanh chóng tan rã, tôi một mình rời đám cưới trở về căn hộ chung cư của hai vợ chồng. Còn chồng tôi kéo tình cũ đi đâu cũng không ai biết nữa.

Những ngày sau cưới, tôi luôn giam mình trong căn hộ chung cư để chờ đợi ngày chồng quay lại nhưng càng đợi càng thất vọng. Tất cả người thân của anh ấy cũng chẳng thể liên lạc được với chồng tôi. Mọi người ơi tôi phải làm sao với cuộc hôn nhân thất bại này đây?

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Ông nội tôi khi xem tờ giấy đó thì giận lắm, toang xé đi nhưng bà nội tôi đã kịp giật lại xem. Khuôn mặt bà tôi sau đó chuyển xanh, mắt đỏ lên nhìn sang người chồng của mình:

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