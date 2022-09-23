Thấy chồng "tòm tem" bên ngoài, vợ gửi 1 dòng tin nhắn, chồng hồn xiêu phách lạc bỏ mặc cô bồ chân dài, tức tốc chạy về với vợ sề

Nhưng lúc thấy Hoa, Thiên như hồn xiêu phách lạc trước vẻ đẹp hút hồn của cô. Anh mừng thầm trong bụng, lần này vừa có được công ty, lại có thêm vợ đẹp, còn gì bằng. Thế rồi hai vợ chồng từ lúc lấy nhau về đâm ra yêu thương nhau lắm. Ông Hòa, ba Thiên thấy vậy mát lòng mát dạ, như yên tâm về cậu con thích bay nhảy của mình. Ông quyết định sang Mỹ định cư cùng vợ, để công ty ở Việt Nam cho các con quản lý.

Thiên vốn xuất thân giàu có, lại có ngoại hình nên rất đào hoa. Từ thuở đi học đã thay bồ như thay áo, tình trường dày dặn. Vậy mà đùng một phát bạn bè ngỡ ngàng khi Thiên tuyên bố sẽ cưới vợ ở tuổi 25, dù mới hôm qua thôi vẫn còn thoải mái hai tay hai em xinh đẹp. Hóa ra là ba Thiên hứa nếu anh lấy Hoa thì sẽ ông sẽ nhượng quyền một công ty con của gia đình cho Thiên quản lý. Nghe thế Thiên thấy đơn giản lắm. Anh nghĩ, lấy vợ về có công ty rồi kiếm cớ ly hôn mấy hồi. Với lại, lấy vợ rồi cũng đâu có ngăn được anh cặp kè chân dài ở ngoài.

5 tháng sau ngày cưới thì Hoa có thai. Thiên lúc này hạnh phúc vô cùng khi sắp được làm cha. Nhưng khoảng thời gian không được gần gũi vợ Thiên lại tính nào tật nấy, lăng nhăng với các cô chân dài ngoài kia. Rồi khi vợ sinh được cậu con trai, thân hình ngày một xồ xề, da dẻ suống sắc, Thiên lại càng chán ngán khi ở cạnh vợ. Chẳng còn cô vợ xinh đẹp khéo léo ngày nào, Thiên chán nản phải về căn nhà bừa bộm bỉm sữa của con, ồn ào tiếng con khóc, vợ thì đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. Vì vậy mà anh chẳng ngại ngần mà tìm đến với những cô chân dài, như sống lại ngày tháng độc thân không vướng bận gì. Nhưng Thiên rất kín việc lăng nhăng của mình. Chuyện mà đến tai ba anh thì như họa ập đến.

Hoa từ lúc sinh con đã biết chồng dần không còn hứng thú với mình. Một mình ở nhà chăm con, chồng thì đi sớm về khuya, cô tủi thân lắm. Nói vài lần mà anh như để ngoài tai, người chồng yêu thương cô ngày trước như biến mất. Rồi một hôm, khi đang cho con bú, cô nhận được cuộc gọi của cô bạn thân:

- Mày đang ở đâu đấy?

- Đang ở nhà cho con bú chứ ở đây!

- Giời ơi đến đây ngay đi! Chồng mày đang hai tay hai em chân dài trong quán bar này!

- Mày nói gì vậy?

- Không tin hả? Ừ để tao chụp hình cho xem nhé!

Khoảng vài phút sau thì những tấm hình chồng cô và mấy em chân dài rõ ràng trước mặt cô. Buông thõng điện thoại, tay cô ôm con mà vẫn run run không kiểm soát được. Chồng cô lại chứng nào tật nấy, chẳng thể thay đổi được. Cô cầm điện thoại gọi cho ai đó, rồi nhắn vỏn vẹn một dòng tin nhắn cho chồng.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên đang hưng phấn lắm, đang ôm ghì em bồ chân dài nũng nịu trên đùi anh. Tiếng nhạc xập xình, rượu ngon, bồ đẹp, còn gì bằng nữa? Nhưng chưa được bao lâu thì điện thoại rung báo có tin nhắn. Vừa thấy tin nhắn thì Thiên giật cả mình, vội buông cô bồ xinh đẹp mà tìm đường chạy về nhà ngay. Hoa chỉ nhắn vỏn vẹn một câu:

- Anh ơi buông bồ ra mà về nhà nhanh đi, không em gửi hết những tấm hình của hai người cho ba anh nhé!

Vừa về đến nhà thì Thiên nhận được điện thoại của ba. Thiên xanh cả mặt khi nghe ba bảo sẽ về nước trong ngày mai. Vừa nhìn thấy Hoa đang bế con, Thiên vội chạy đến xin lỗi vợ rối rít. Ba anh mà biết anh lăng nhăng ở ngoài thì chỉ có nước bầm mình với ông.

Từ hôm đó, Thiên ngoan ngoãn ra mặt, cứ đi làm về là về nhà với vợ con. Hoa sau thời gian ở cữ cũng lấy lại được vóc dáng như xưa, lại còn đẹp ra hút hồn. Cô dù đã tha thứ cho chồng nhưng vẫn thương mình hơn, đi chơi cùng bạn bè, tự tạo niềm vui cho mình chứ không khư khư chỉ biết đến chồng. Thiên thấy vậy một mực yêu chiều vợ, giờ chỉ sợ mất gia đình

Nhờ một tin nhắn đêm đó mà Thiên mới chịu quay về nhà, nếu không thì giờ đã mất cả vợ đẹp con ngoan rồi!