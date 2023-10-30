Thấy chồng phóng xe đi làm, vợ hí hửng nhắn tin rủ bồ về nhà, ai ngờ lỡ tay gửi nhầm, chồng hộc tốc chạy về nhưng bẽ bàng thấy cảnh tượng nóng mắt

Tâm sự 30/10/2023 05:09

Anh không ngờ có ngày mình bị cắm sừng, vợ làm điều đó với mình. Cứ hết lòng, yêu chiều vợ nhưng đổi lại là sự coi thường, phản bội của em thế này sao?

Ngoại tình với Tùng, Thương khá kín đáo và không bao giờ gặp mặt ở trong thành phố vì sợ người quen phát hiện, Thương lưu tên Tùng là số tổng đài để tránh trường hợp chồng phát hiện.

Một hôm đang làm, bỗng Nam nhận được tin nhắn của vợ: “Em nhớ anh quá, anh tới ngay đi!”. Vợ bình thường tuần mới cho gần gũi 1 lần, giờ đột nhiên thưởng nóng thế này Nam phải về tận hưởng ngay mới được. Bỏ cả việc về nhà, đang hí hửng tìm vợ thì anh sốc khi thấy vợ đang trong tư thế quen thuộc nhưng người vui vẻ với vợ không phải là anh mà người đàn ông khác. Trời đất ơi, vợ anh ngoại tình, cô ấy ngủ với trai sau lưng anh vậy còn tin nhắn kia là sao?

Thấy chồng phóng xe đi làm, vợ hí hửng nhắn tin rủ bồ về nhà, ai ngờ lỡ tay gửi nhầm, chồng hộc tốc chạy về nhưng bẽ bàng thấy cảnh tượng nóng mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nổi đóa khi bắt quả tang vợ đưa trai về nhà hú hí, Nam giận lắm. Anh chụp lại vài tấm hình rồi lao vào đánh chửi gã kia 1 cách túi bụi. Sốc khi chồng đột ngột về, Thương run rẩy mặc đồ mà bảo anh.

- Anh... em bị tên này xông vào nhà cưỡng hiếp, em đã van xin anh ta nhưng anh ta không tha thứ cho em anh ạ. Anh về đúng lúc lắm, anh cứu em với, em khổ tâm, nhục nhã lắm anh ạ.

- Cô vẽ ra kịch bản hoàn hảo đấy, nhưng chắc cô không biết mình nhắn nhầm cho bồ nhưng lại cho cả tôi nữa. Thứ đàn bà trơ trẽn đưa trai về nhà ngủ như cô lại còn ngụy biện cơ à? Tôi yêu cô, chiều cô hết mực vậy mà cô vẫn chưa hài lòng sao?

- Em... em không có ngoại tình, anh phải tin em chứ?

- Tin cô, mắt thấy tai nghe cô còn nói tôi tin cô nữa ư? Thằng này yêu cô thật đấy nhưng không có ngu để cô cắm sừng hết lần này đến lần khác. Tôi không phải chúa tể của những chiếc sừng cô hiểu chưa?

- Em xin lỗi, nhưng em chỉ ngoại tình đúng 1 lần này thôi. Anh tha thứ cho em được không, chúng mình là vợ chồng mà, lại còn có con nữa rồi sao thể bỏ nhau được anh. Anh đừng làm thế, tội cho các con lắm.

- Nếu cô nghĩ cho các con, là 1 người mẹ thì cô đã không làm việc bỉ ổi này. Đi, đi theo tôi nhanh.

- Anh đưa em đi đâu vậy?

- Đi đâu rồi khắc rõ.

Nam kéo vợ ra khỏi nhà rồi đưa thẳng đến nhà bố mẹ vợ. Không hiểu vợ chồng Nam có chuyện gì mà mặt con gái thì sưng tím, khóc lóc còn Nam thì hằn học. Nghĩ Nam đánh vợ, bố vợ tát anh cái thật đau.

- Ai cho phép anh đánh con gái tôi, nó là vợ anh chứ không không phải bao cát để anh giận thì lôi ra đánh đấm xả giận.

- Con gái bố ngoại tình, đưa trai về nhà ngủ đấy. Nếu là bố, bố có chịu để yên không? Con mang trả con gái ngoan của bố mẹ đây, thứ đàn bà lăng loàn như thế này con không cần!

- Thương, lời thằng Nam nói có phải sự thật không?

- Con xin lỗi, là con sai bố à...

- Con ơi, con bé nó dại dột, con tha thứ cho nó lần này đi.

- Xin lỗi bố, lòng tự trọng của thằng đàn ông không cho phép con làm điều đấy.

Để vợ ở đó, Nam về thẳng. Anh không ngờ có ngày mình bị cắm sừng, vợ làm điều đó với mình. Cứ hết lòng, yêu chiều vợ nhưng đổi lại là sự coi thường, phản bội của em thế này sao?

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