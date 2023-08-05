Tôi là người con gái cá tính và mọi chuyện không bao giờ thích nhập nhằng chính vì thế trước khi cưới tôi đã thỏa thuận với chồng về cuộc hôn nhân của mình sau này. Tôi nói với chồng rằng, nếu sau này nếu vợ chồng không còn yêu thương nhau nữa thì chọn cách chia tay êm đẹp, không bao giờ chấp nhận chuyện có người thứ 3 khi còn đủ vợ đủ chồng. Chồng tôi lúc đó còn gạt đi, làm gì có chuyện “Anh sẽ mãi yêu em như thuở ban đầu”. Khi đó vừa đùa vừa thật, tôi còn soạn một bản cam kết để cả 2 cùng kí rồi cẩn thận cất giữ. Tôi chỉ nghĩ cất bản thảo đó đi làm kỉ niệm chứ không nghĩ có ngày phải mang nó ra.

Tôi năm nay 35 tuổi, lấy chồng được 7 năm nay, chúng tôi đã có 2 con đủ nếp đủ tẻ. Tôi và anh đều xuất thân từ gia đình khá giả, lại có công ăn việc làm ổn định nên khi chúng tôi cưới nhau, bố mẹ hai bên rất ủng hộ vì đã chọn được mặt gửi vàng.

Khi đó, thật lòng là tôi chỉ nói vậy chứ không nghĩ 1 trong 2 chúng tôi phải bước vào con đường ấy. Cưới xong, tôi có chút thay đổi công việc, tôi nghỉ việc công ty để về công ty gia đình làm. Tôi muốn cùng chồng vun vén và gây dưng kinh tế. Chúng tôi làm việc rất ăn ý và hiệu quả. Công ty của chúng tôi ngày một phát triển, mọi thứ cứ xuôi chèo mát mái một cách tốt đẹp.

Trong công việc tôi là trợ thủ đắc lực của anh, trong gia đình tôi là một hậu phương vững chắc. Dù có bận đến mấy nhưng khi về với gia đình, tôi luôn cố gắng chu toàn mọi việc. Nhà có người giúp việc nhưng tôi luôn tự tay nấu ăn, chuẩn bị bữa sáng cho chồng mỗi ngày. Với tôi đó là tránh nhiệm đó là tình yêu thương được gửi gắm. Đó chính là một trong những bí quyết giúp tôi giữ được tình cảm vợ chồng bền chặt bấy lâu. Những tưởng sự cố gắng của mình sẽ được đền đáp xứng đáng. Ấy vậy mà…

Lấy chồng được 7 tháng thì tôi có tin vui, và bị nghén rất nặng khiến sức khỏe của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Khi em bé được 11 tuần thì tôi lại bị dọa sảy và từ đó phải nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai. Công việc của công ty ngày một nhiều, nên chúng tôi bàn nhau tuyển thêm trợ lý để hỗ trợ cho chồng. Lúc đó vì thương chồng vất vả mà mình lại không thể giúp được gì, tôi chỉ muốn nhanh chóng tìm được người giúp chồng.

Thông tin đăng tuyển được tung ra, chẳng mấy chốc có hàng loạt ứng cử viên sáng giá muốn làm thư kí của chồng tôi. Ngày phỏng vấn, tôi cố gắng đến công ty để tham gia phỏng vấn, tôi muốn mình là người trực tiếp tuyển người thì mới yên tâm được. Và tôi đã tự chọn cho chồng một cô bồ tuyệt hào cả nhà ạ!

Tôi ở nhà 2 năm mới đi làm lại. Rồi tôi nghe được tin đồn chuyện chồng tôi và cô ta. Trực giác có chuyện không lành như đâm thẳng một nhát dao vào tim tôi. Tôi bắt đầu dò xét xung quanh và từ phản ứng của mọi người tôi đoán được phần nào đó là sự thật.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi không vặn vẹo anh vì tôi hi vọng anh vẫn nhớ lời thỏa thuận trước khi cưới. Tôi muốn đích thân anh phải thú nhận. Anh ngoại tình cao siêu tới nỗi, mọi dấu vết đều bị xóa sạch, điện thoại không bao giờ có dấu vết gì, mail cá nhân, mail công ty cũng vậy. Không còn cách nào khác để bắt được quả tang của anh ta và ả nhân tình. Tôi vẫn không ra mặt theo dõi mà thuê người. Chỉ mất 6 ngày, tôi đã nắm chắc trong tay bằng chứng ngoại tình của chồng.

Vào đúng 12h trưa hôm đó, tôi nhận được điện thoại của người tôi thuê theo dõi. Anh ấy báo, chồng tôi đang đi cùng 1 người phụ nữ tới khách sạn ven đô. Anh ấy gửi cho tôi định vị và lập tức tôi gọi xe đến đó.

Tôi lập sẵn kế hoạch, khi đến đó không làm ầm ĩ, tôi bình tĩnh ngồi đợi 1 tiếng đồng hồ dưới sảnh khách sạn. Chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi chậm như vậy, tâm trạng tôi cũng chưa bao giờ tệ như thế. Tim đập loạn nhịp, mắt cay xè vì muốn khóc mà phải cố kìm lại. Cầm điện thoại lướt web nhưng quả thật là tôi chẳng thể đọc nổi một dòng chữ nào và hiểu được nội dung của nó cả.

Thời khắc tôi không muốn cũng tới, đó là lúc anh ả ôm nhau tình tứ sau trận mây mưa tranh thủ giờ nghỉ trưa. Thấy tôi, anh ta tái mét mặt, cô bồ thì cũng chẳng kém, tìm cách lấp liếm nhưng đời nào ai tin nổi, trai đơn gái chiếc vào khách sạn để bàn công việc cả.

Chờ cả tiếng nhưng khi tận mắt chứng kiến họ tình tứ, tôi lại không nói nửa lời, chỉ đưa cho anh chồng quý hóa bản cam kết năm xưa rồi ra về rất mạnh mẽ. Quay đi là nước mắt tôi cứ thế rơi, tôi đã khóc vì uất hận, vì tủi nhục và thất vọng vì người tôi đã chọn làm chồng. 2 năm nghỉ chăm con cũng là từng ấy thời gian chồng tôi phản bội tôi. Thật đau đớn vô cùng.

Về nhà, tôi lao vào viết đơn ly hôn, anh ta về là tôi chỉ sẵn đưa. “Luật gia đình” cứ thế mà thực hiện. Lão chồng tệ bạc đó, khi về không chỉ giải thích mà còn quỳ xuống và mang con ra làm lá chắn để làm tôi xao lòng. Tôi nói như thế hèn lắm, sẵn sàng bỏ cả hạnh phúc gia đình để đến với người đàn bà khác rồi lại quỳ lạy van xin tha thứ thì nhân cách và lòng tự trọng của anh ở đâu? Anh đi khách sạn anh có nhớ tới vợ con không mà giờ anh nói anh cần?

Tim tôi thắt lại đến nghẹt thở vì đâu có phải nói hận là hận ngay được, nói hết yêu là không còn tình cảm gì dù sao đó cũng là người đầu tiên của tôi, mối tình đầu của tôi cơ mà. Nhưng tôi nhất định không tha thứ, không thể dễ dãi với người đã cố tình phạm luật, cố tình chà đạp lên tất cả… Nếu tha thứ lần này, chắc gì từ nay về sau mẹ con tôi không bị thương một lần nữa?