Thấy chồng luôn đối xử tốt với osin khiến tôi bất ngờ sinh nghi, một ngày nọ tôi phát hiện anh cho hẳn cô ta 30 triệu ăn tết, không muốn sợ tôi làm to chuyện chồng kể sự thật khiến tôi đứng ngồi không vững

Tâm sự 17/01/2023 10:35

“Cô đừng ngại, 30 triệu có là gì đâu chứ, cháu đủ điều kiện để biếu cô mà. Cô cứ giữ lấy mà tiêu, ăn uống bồi bổ để giữ sức khỏe. Cháu coi cô như mẹ của cháu, để cô phải làm giúp việc thế này cháu cũng áy náy lắm nhưng cháu nhiều lần khuyên rồi mà cô cố chấp quá…”.

Lúc này sau khi đã chuẩn bị xong xuôi cái Tết cho cả gia đình tôi mới có chút thời gian rảnh rỗi gõ vài dòng tâm sự với mọi người nỗi lòng của bản thân mình. 

Chẳng là hồi giữa năm nhà tôi có thuê một cô giúp việc mới tên Nhiên thay thế cho chị giúp việc cũ vừa nghỉ. Hai đứa con nhỏ, công việc của tôi không rảnh rỗi gì nên buộc lòng tôi phải thuê người đỡ đần.

Cô Nhiên cũng tầm tuổi mẹ tôi, cô rất chịu khó và chu đáo trong công việc. Có cô ấy thực sự tôi yên tâm về nhà cửa, con cái hơn nhiều lắm. Chính vì thế Tết này dù cô mới làm được nửa năm nhưng tôi vẫn thưởng hẳn 1 tháng lương cho cô ấy ăn Tết. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tôi không tình cờ phát hiện ra chồng tôi thế mà lại lén thưởng thêm cho cô ấy cả 30 triệu nữa! 

Lúc đó tôi ra ngoài mua đồ nhưng quên ví nên phải quay về nhà lấy. Có lẽ nghĩ tôi đã đi rồi nên chồng thoải mái gọi điện, giọng nói còn khá to là đằng khác: “Cô đừng ngại, 30 triệu có là gì đâu chứ, cháu đủ điều kiện để biếu cô mà. Cô cứ giữ lấy mà tiêu, ăn uống bồi bổ để giữ sức khỏe. Cháu coi cô như mẹ của cháu, để cô phải làm giúp việc thế này cháu cũng áy náy lắm nhưng cháu nhiều lần khuyên rồi mà cô cố chấp quá…”.

Tôi nghe thấy chồng mình nói về con số 30 triệu kia. Vậy là rõ ràng hai người họ đã quen biết nhau từ trước, thậm chí còn có mối quan hệ không bình thường. Lẽ nào cô Nhiên là ân nhân của chồng tôi? Vậy tại sao anh không nói cho tôi biết, tôi là vợ anh cơ mà!

 Thấy chồng luôn đối xử tốt với osin khiến tôi bất ngờ sinh nghi, một ngày nọ tôi phát hiện anh cho hẳn cô ta 30 triệu ăn tết, không muốn sợ tôi làm to chuyện chồng kể sự thật khiến tôi đứng ngồi không vững - Ảnh 1

Đầu dây bên kia cô Nhiên nói gì đó rồi chồng tôi đáp lời: “Mọi chuyện đã là quá khứ rồi cô ạ, cháu với em đều đã có gia đình riêng của mình, không thể quay lại như trước được nữa đâu. Hiện tại em không thể phụng dưỡng tốt cho cô thì cháu sẽ thay em làm việc đó. Vốn cháu có lỗi với em mà…”. 

Nghe đến đây tôi đã bủn rủn cả chân tay. Xem ra mối liên hệ của chồng tôi với cô Nhiên nằm ở người mà anh gọi là “em” kia. Thậm chí có thể đoán được, người phụ nữ đó khả năng cao là tình cũ của anh! Mẹ của người yêu cũ tới làm osin cho gia đình mình ư? Tôi nghe mà thấy thật hoang đường!

Năm hết Tết đến rồi, tôi biết ầm ĩ gây chuyện thật sự không hay. Nhưng tôi không tài nào nhịn được. Nên tôi đã thẳng thắn hỏi chồng về thân thế thật sự của cô Nhiên. Ban đầu anh bất ngờ lắm vì chẳng ngờ tôi lại biết chuyện, sau đó xác định không giấu được nữa anh mới nói hết.

Hóa ra chồng tôi và con gái cô Nhiên từng yêu nhau từ những ngày còn là sinh viên. Họ 2 lần có con với nhau nhưng chồng tôi đều bảo cô ấy bỏ thai vì anh chưa có thu nhập ổn định, sợ không cáng đáng được gia đình. Khi công việc của anh tốt lên thì bố mẹ anh lại quay ra phản đối chuyện tình của họ. Anh với người yêu buộc lòng phải chia tay, một thời gian sau anh quen rồi cưới tôi. 

Mối tình đó là vết thương lòng, là niềm tiếc nuối lớn trong lòng chồng tôi. Nghĩ lại tuổi trẻ bồng bột từng khiến bạn gái phải phá thai 2 lần, cuối cùng lại không thể chịu trách nhiệm với cô ấy khiến anh thấy tội lỗi vô cùng. Nhất là cô ta lấy chồng không hạnh phúc, điều kiện kinh tế khó khăn, chồng cô ta nghe nói chẳng tốt đẹp cho lắm. Cô Nhiên chỉ có 1 cô con gái đó, anh không dám liên hệ với tình cũ vì sợ chồng cô ta ghen, đành giúp cô ta chăm sóc cô Nhiên để cô ta được yên tâm. 

Dù giữa anh và người cũ có xảy ra chuyện gì, dù anh có lỗi với cô ta ra sao thì tôi thật sự không thể chịu đựng nổi việc mình bị chồng lừa dối. Anh lén lút sắp xếp cô Nhiên vào làm giúp việc trong nhà tôi đã là không tôn trọng vợ. Ngoài số tiền lương công khai tôi trả cho cô ấy, ai dám chắc anh không lén cho thêm cô ấy nhiều lần trước đó? Riêng dịp Tết còn cho cô ấy thêm hẳn 30 triệu! 

Đến bố mẹ vợ anh mà anh còn chưa làm được như vậy đâu! Anh có lỗi với người cũ, cứ cho là vậy đi, vậy còn tôi - người chăm sóc cho anh từng li từng tí hàng ngày? Còn bố mẹ tôi - người đã sinh ra và nuôi lớn vợ anh thì sao? Anh có bao giờ bày tỏ sự cảm kích và biết ơn? 

Nếu chồng tôi giúp đỡ họ 1,2 lần tôi chắc chắn không so đo. Nhưng nhìn việc anh làm khiến tôi có cảm giác chồng mình vẫn còn tình cảm với người phụ nữ kia. Anh thì khăng khăng giữa họ chẳng còn gì, anh thuần túy chỉ muốn giúp cô Nhiên, cô ấy cũng làm việc chứ đâu phải chơi không! Song tôi không thể thoải mái nổi với lời giải thích và khẳng định của chồng. Tôi phải làm gì đây?

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Trước khi xảy ra chuyện đó, tôi vẫn cho rằng bạn trai mình là người lành hơn cục đất lại chăm chỉ làm ăn. Anh thoải mái để tôi bắt nạt, rất chịu khó dỗ dành khi tôi giận dỗi, làm nũng. Tình yêu của chúng tôi trải qua êm đẹp hơn 1 năm trước khi quyết định kết hôn.

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