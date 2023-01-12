Thấy chồng lạnh nhạt lên kế hoạch 'hâm nóng' tình cảm, khi thấy tôi trong váy ngủ quyến rũ chồng vội quay mặt vào tường rồi gắt lên một câu

Tâm sự 12/01/2023 11:18

Mới hơn 35 tuổi, anh đã tự nhận mình "già" nên mỗi khi tôi đòi hỏi chuyện giường chiếu, anh đều phớt lờ hoặc làm cho xong việc.

Vợ chồng tôi sống với nhau 7 năm nay. Chồng tôi là người thương vợ, hiền lành, ít nói. Nhưng trong "chuyện ấy", anh rất yếu. Mới hơn 35 tuổi, anh đã tự nhận mình "già" nên mỗi khi tôi đòi hỏi chuyện giường chiếu, anh đều phớt lờ hoặc làm cho xong việc. Vì thế, tôi rất ức chế, cảm thấy không được chồng tôn trọng và quan tâm.

Thấy chồng lạnh nhạt lên kế hoạch 'hâm nóng' tình cảm, khi thấy tôi trong váy ngủ quyến rũ chồng vội quay mặt vào tường rồi gắt lên một câu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mới đây, tôi quyết định hâm nóng đời sống vợ chồng bằng cách đầu tư mấy bộ váy ngủ quyến rũ. Tôi còn dùng tí nước hoa cho thơm nhẹ nhàng. Không ngờ vừa thấy tôi vào phòng, chồng liền quay mặt vào tường, không quên "phán" một câu: "Thay bộ váy khác ra mà ngủ, nhìn ngứa mắt".

Tôi đứng sững, bật khóc vì tủi thân và xót xa. Hướng Dương ơi, cứ tiếp tục thế này, tôi cảm thấy tình cảm vợ chồng nhạt nhẽo đi nhiều quá. Liệu chúng tôi có sống nổi với nhau cả đời nếu như không cải thiện "chuyện ấy" không? Hay do tôi đã đòi hỏi chồng quá nhiều khiến anh ấy cảm thấy chán vợ?

Trong cơn mơ màng trong phòng sinh bỗng nghe văng vẳng tiếng chồng cũ, tôi mở mắt nhìn thì giật mình khi thấy người nằm ở giường bên

Trong cơn mơ màng trong phòng sinh bỗng nghe văng vẳng tiếng chồng cũ, tôi mở mắt nhìn thì giật mình khi thấy người nằm ở giường bên

Trên đường đi, tôi vừa khóc vừa cười, ôm bụng tưởng tượng ra cảnh anh sẽ vui sướng, hạnh phúc như thế nào khi hay tin tôi mang thai.

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