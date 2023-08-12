Anh sòng phẳng, chia chác mọi thứ với vợ. Ngay ngày đầu tiên sống chung, tôi đã kinh ngạc khi anh lấy ra một tờ giấy ghi rõ ràng các khoản sinh hoạt và yêu cầu tôi phải chia đôi. Anh nói tiền của ai nấy giữ, mỗi tháng tôi đưa anh một nửa tiền sinh hoạt rồi anh sẽ chi tiêu. Nói cách khác, chồng tôi là tay hòm giữ chìa khóa trong nhà.

Tôi mới lấy chồng được 2 tháng nay. Cuộc sống hôn nhân của tôi không êm đềm. Trước đây, khi còn yêu, chồng tôi cũng là người hiểu chuyện, biết quan tâm đến người khác. Nhưng cưới rồi, anh thay đổi thái độ và cách sống như "lật mặt" khiến tôi bất ngờ.

Tôi phản bác, cho rằng sống như vậy chẳng khác nào là sống thử. Hơn nữa, phụ nữ nên giữ tiền chứ không phải đàn ông. Đáp lại, chồng tôi lạnh nhạt nói: "Có sống thử hay không thì cũng phải chia tiền cho đồng đều. Lỡ có ly dị thì tôi không mất trắng". Tôi giật mình, không ngờ anh lại có suy nghĩ kì lạ như thế. Vợ chồng sống với nhau cả đời, vậy mà mới ngày đầu tiên, anh đã nghĩ đến chuyện ly hôn.

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Vì muốn êm ấm nên tôi đồng ý đưa tiền cho anh, để anh giữ. Hàng tháng, tôi kiếm được nhiều tiền hơn anh nên tiền điện nước tôi phải trả. Dù mỗi tháng đưa 8 triệu nhưng anh lại cho tôi ăn toàn những món rẻ mạt như rau luộc, trứng luộc, canh chua. Thịt cá xuất hiện rất ít trên bàn ăn. Tôi thắc mắc thì anh bảo phải tiết kiệm để còn phòng đau bệnh. Thế nên muốn ăn ngon, tôi lại phải bỏ tiền túi mua đồ ăn bên ngoài về ăn. Những khi đó, chồng tôi lại ăn cùng một cách nhiệt tình và hăng hái.

Mới đây, tôi mua tặng mẹ chồng cái áo mới nhưng chưa kịp đem về cho bà thì chồng tôi phát hiện ra. Thấy cái áo nằm trên bàn, anh bực bội ném xuống đất rồi mắng tôi phung phí, tiền bạc không dễ kiếm mà lại bỏ hẳn 3 triệu mua một cái áo cho mẹ. Tôi ngồi sững trước thái độ của chồng mình. Sau một lúc, tôi mới nói thẳng: "Áo ấy là mua tặng mẹ anh chứ không phải mẹ tôi". Chồng tôi giật mình, ngượng ngùng rồi cười cười, lí nhí bảo sao tôi không nói sớm.

Tự dưng tôi cảm thấy mình đã chọn sai chồng. Giờ tôi cũng manh nha suy nghĩ ly hôn cho nhẹ đời, sống với một gã đàn ông như chồng tôi thì có ngày bực quá mà tăng huyết áp mất. Chỉ là tôi nên nói chuyện với bố mẹ hai bên không? Và có nên "dọa" chồng một trận trước khi chính thức đề cập đến chuyện chia tay cho anh ấy thay đổi không?