Thấy anh trai tôi dắt chị dâu tương lai bước vào, ai cũng ngoái nhìn ra và bất ngờ trước điều này

Lúc chị dâu tương lai đến, mọi người đã vào bàn tiệc. Thấy anh dắt chị ấy vào nhà, ai cũng ngoái lại nhìn.

Sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, anh trai tôi lao vào công việc để kiếm tiền. Thấy anh ấy làm việc ngày lẫn đêm, người lúc nào cũng gầy rộc, cả nhà tôi đều xót xa. Nhưng thôi, nếu như điều này có thể giúp anh ấy nguôi ngoai nỗi buồn thì cũng đành chấp nhận. Tháng 6 năm ngoái, anh trai tôi bỗng nói với bố mẹ chuyện đang quen một người con gái mới vào công ty. Bố mẹ tôi khuyên anh nên tìm hiểu thật kỹ, có thể chậm một chút nhưng dài lâu cả đời. Cuộc hôn nhân trước của anh gãy gánh một phần cũng vì anh và chị dâu cũ yêu vội cưới gấp. Chưa hiểu nhau dẫn đến mâu thuẫn, chẳng ai chịu nhường ai nên mới thành ra như thế.

Có lẽ vì lời khuyên của bố mẹ tôi nên anh không dẫn bạn gái về ra mắt gia đình. Tôi dò hỏi, anh cũng chỉ cười. Mãi đến ngày hôm qua, nhà tôi có tiệc lớn, mẹ tôi bảo anh dẫn người yêu về chơi, anh mới gật đầu. Ảnh minh họa: Internet Lúc chị dâu tương lai đến, mọi người đã vào bàn tiệc. Thấy anh dắt chị ấy vào nhà, ai cũng ngoái lại nhìn và rồi ngỡ ngàng trước nhan sắc của chị. Chị rất đẹp. Dáng cao ráo, thanh mảnh, làn da trắng nõn nà. Chị lại biết cách ăn mặc, phối hợp phụ kiện nên càng tao nhã, xinh đẹp hơn. Không những thế, chị ấy trò chuyện, ứng xử rất hòa nhã, hiểu chuyện, khiêm tốn. Lúc dọn dẹp, rửa bát, chị không ngại hỏi mượn bộ đồ mặc ở nhà của tôi để thay rồi ngồi rửa cùng với tôi. Thật không ngờ, một người đàn ông từng trải qua một lần đổ vỡ như anh tôi mà còn có thể yêu một người con gái hoàn hảo như vậy.

Trong lúc trò chuyện, tôi mới hay chị Thúy (chị dâu tương lai) đã gần 30 tuổi rồi và muốn tổ chức đám cưới để ổn định. Bố mẹ chị ấy cũng giục giã chuyện cưới xin chứ tuổi xuân con gái có thời, không thể cứ chờ đợi mãi được. Rồi chị thở dài, bảo chỉ cần nói đến đám cưới là anh tôi lại nhăn nhó Bố mẹ tôi ưng bụng ra mặt nên khi tiễn chị về, ông bà dặn chị khi nào rảnh cứ ghé nhà chơi. Tối, bố mẹ tôi có hỏi đến chuyện cưới xin thì anh tôi bảo cứ từ từ, không cần phải vội vã. Anh ấy muốn tiếp tục tìm hiểu bạn gái thêm vài năm nữa rồi cưới cũng không muộn. Có vẻ như anh ấy vẫn còn sợ và ám ảnh chuyện hôn nhân tan vỡ. Tôi có nên kể lại cuộc nói chuyện với chị Thúy để mọi người khuyên anh nên "cưới vợ liền tay" không? Chứ để lâu dài, tôi sợ anh khó mà tìm được một người con gái hiền lành, xinh đẹp lại tốt tính như chị ấy.

Mẹ chồng tương lai thay đổi sắc mặt khi biết nhà tôi ở tỉnh, nhưng nhìn thứ này thì bà liền giục con trai cưới gấp Biết gia đình anh giàu sang, coi trọng sự xứng đôi vừa lứa nên khi đi tôi đã mua rất nhiều quà đắt tiền để gây ấn tượng hôm đầu ra mắt nhà chồng tương lai.

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