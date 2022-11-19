Thất vọng chứng kiến chồng ngoại tình nhiều lần, vợ tính đường ly hôn nhưng nhà hành động của nhà chồng làm với tôi ngay sau đó khiến tôi hiểu ra vì sao anh ta là con người tệ hại đến vậy

Tâm sự 19/11/2022 22:23

Thất vọng chứng kiến cảnh chồng ngoại tình hết lần này tới lần khác, cô vợ đang bụng mang dạ chửa quyết định ly hôn. Tuy nhiên, hành động của nhà chồng ngay sau đó khiến tôi cảm thấy kinh tởm với gia đình này.

Không ít người vợ trong quá trình mang nặng đẻ đau đã phát hiện ra chồng có người đàn bà khác. Bị phản bội vốn đã là cảm giác không ai muốn phải trải qua, đây còn là phản bội khi người vợ đang vất vả mang trong mình giọt máu của họ.

Khi tình yêu đã không còn, lựa chọn ly hôn được xem là một sự giải thoát cho nhau. Tuy nhiên, có nhiều người phụ nữ đến thời buổi này vẫn còn suy nghĩ là vợ thì phải chịu nhịn, chồng có ngoại tình cũng không được ly hôn vì dù gì chồng có ra ngoài nhưng vẫn về nhà với vợ con là được.

Một cô vợ trẻ đang mang bầu đã phải chứng kiến chồng mình ngoại tình hết lần này tới lần khác. Dù đang trong quá trình bầu bí nhưng cô không những không được chồng quan tâm mà còn phải chịu nỗi đau tình thần bị phản bội.

Cô quyết định về ngoại và ly hôn để giải thoát cho cả hai. Thế nhưng nực cười rằng gia đình chồng cô lại cho rằng mọi tội lỗi đều do cô mà ra, bắt cô phải quỳ xuống xin lỗi.

Thất vọng chứng kiến chồng ngoại tình nhiều lần, vợ tính đường ly hôn nhưng nhà hành động của nhà chồng làm với tôi ngay sau đó khiến tôi hiểu ra vì sao anh ta là con người tệ hại đến vậy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Chào các mẹ, lại là em đây, người quyết định ly hôn vì chồng ngoại tình quá nhiều lần.

Em dọn về nhà bố mẹ sống rồi. Hôm trước, mẹ chồng có gọi điện hẹn gặp em các mẹ ạ! Em đến nơi thì thấy cả gia đình nhà chồng gồm bố mẹ, cô dì … tụ họp đông đủ.

Đầu tiên, họ khuyên em làm vợ thì phải nhường nhịn chồng, rồi muốn em xin lỗi chồng. Vâng! Họ muốn em đi xin lỗi con trai họ dù con trai họ là người có lỗi với em. Nói một lúc thấy em không nghe liền chuyển sang mắng chửi em.

Bà mẹ chồng mở đầu bảo chồng em tốt, em phước mấy đời mới gặp được nó. Rồi bà bảo thấy hoàn cảnh em tội nghiệp (em mất mẹ từ nhỏ, ba em gà trống nuôi con) nên mới cho cưới chứ trong nhà ai vừa gặp cũng ghét em vì nhà em không giàu. Bà còn nói chồng mình có ra ngoài gái gú nó cũng không dám bỏ vợ đâu rồi lấy bố chông em ra làm điển hình.

Mẹ chồng em nói chán chê xong tới lượt bà dì to tiếng nói em lần đầu gặp bà mà không chào. Lần đầu mới gặp em không biết bà là ai, vai vé như thế nào, em thấy có tuổi nên mới nói: “Cháu chào bác!”. Vậy là bà nhớ tới tận bây giờ.

Bà nói em không có quyền ghen, nói em vô lý chẳng có chuyện gì lại nổi giận đùng đùng. Thậm chí họ còn nói em mất mẹ nên không được dạy dỗ đàng hoàng.

Em là vợ nó, em không có quyền ghen thì bồ của nó có quyền à? Cháu bà ngoại tình quá nhiều lần, em ly hôn cũng là sai à? Đi cặp bồ đã đành, đằng này em gọi cũng chẳng thèm nghe máy. Em bầu bì chứ có phải bình thường như người ta, lỡ xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm.

Dù em không có mẹ thật nhưng ba em vẫn nuôi dạy em tốt. Em biết kính trên nhường dưới, biết phải trái đúng sai. Em không hại ai, không làm những chuyện không đứng đắn như chồng em.

Đấy! Thế mà nhà đó vẫn cho là em sai, còn bắt em phải về xin lỗi chồng, quỳ xuống xin lỗi nhà chồng.”

Thất vọng chứng kiến chồng ngoại tình nhiều lần, vợ tính đường ly hôn nhưng nhà hành động của nhà chồng làm với tôi ngay sau đó khiến tôi hiểu ra vì sao anh ta là con người tệ hại đến vậy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngay khi vừa đăng tải, rất nhiều người trong đó chủ yếu là các chị em bức xúc thay cho người vợ. Chồng ngoại tình nhiều lần đã đáng trách, gia đình chồng lại không biết điều mà tìm cách chỉ trích con dâu, thậm chí lôi cả chuyện mẹ mất sớm ra để nhiếc móc.

Chị Mai Thanh Hà phẫn nộ bình luận: “Trên đời này vẫn có nhà chồng như vậy sao. Con thì năm lần bảy lượt ngoại tình, bà mẹ không thương con dâu mà lại còn dám gọi ra để trách móc”.

Cùng quan điểm với chị Hà, bà mẹ hai con đến từ Ninh Bình chia sẻ: “Chị thấy gia đình chồng em đã không có sự tôn trọng tối thiểu đối với nhà thông gia. Mẹ em mất sớm, đó không phải là điều có thể lôi ra để chỉ trích, đổ rằng vì mẹ mất nên con không được dạy dỗ. Chị nghĩ em quyết định ly hôn là rất sáng suốt”.

Sau các bình luận tỏ ý bức xúc, rất nhiều chị em chúc mừng cô vợ bầu vì đã dám nghĩ tới chuyện thoát khỏi gia đình chồng đó.

“Dù sao cũng chúc mừng em vì đã có quyết định đúng đắn. Chồng đã không ra gì, nhà chồng lại thế thì còn gì để luyến tiếc nữa đâu. Mất mấy năm thanh xuân chôn vùi trong đó nhưng còn hơn là mất cả đời em ạ. Ai thì có thể đụng tới, chứ đụng tới mẹ mình thì không chấp nhận được”, thành viên Loan Phạm tâm sự.

Chưa biết câu chuyện của cô vợ bầu sẽ đi đến đâu, liệu gia đình chồng cô có nghĩ lại không nhưng những gì họ đã làm với con dâu và nhà thông gia quả là khó chấp nhận. Đoạn tâm sự hiện vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm và động viên tới từ người đọc. Ai nấy đều mong người vợ sớm giải thoát được và sinh mẹ tròn, con vuông.  

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