Phát hiện chồng đưa nhân tình vào nhà để chơi trò 'mèo vờn chuột', tôi xông thẳng vào phòng tuyên bố một câu khiến cả 2 sợ xanh mặt cầu xin tha thứ

Tâm sự 19/11/2022 18:57

Hành động của tôi khiến anh ta trở nên cực kỳ hoảng loạn và lo sợ. Anh không nghĩ người vợ vốn mong manh, yếu đuối của mình lại có thể trở nên tàn nhẫn đến như vậy.

Nhi phát hiện Sỹ ngoại tình. Điều mà cô không thể ngờ được ả lại chẳng phải ai xa lạ mà là bạn của em chồng, ở ngay phố bên, cách nhà cô chỉ chừng 5km. Đương nhiên, với 1 người phụ nữ hết lòng hết dạ vì chồng con như Nhi, cô tức giận và đau đớn lắm. Nhưng bản lĩnh bao năm chung sống với mẹ chồng khiến bà tâm phục, khẩu phục lại khiến Nhi chỉ ngồi im mà không lao đi đánh ghen.

Thế nhưng, cô tự nhủ sẽ quan sát và tìm hiểu thêm để "biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng" rồi mới hành động chứ tuyệt đối sẽ không tha thứ.

Phát hiện chồng đưa nhân tình vào nhà để chơi trò 'mèo vờn chuột', tôi xông thẳng vào phòng tuyên bố một câu khiến cả 2 sợ xanh mặt cầu xin tha thứ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ấy thế mà thấy Nhi làm ngơ, Sỹ lại tưởng cô không biết gì. Cứ đến tầm 7h – 7h30 tối ngày thứ 3 và thứ 6, anh lại kiếm cớ xin ra ngoài.

- Nay bọn anh lại có hẹn đá bóng, anh đi mấy tiếng rồi anh về nhé vợ.

Nhi chỉ cười nhạt:

- Đá bóng mà anh xức nước hoa điếc hết mũi, áo quần là lượt, anh định lừa em à?

- Vợ này, anh lừa gì em. Đi đá bóng thì người ta còn phải di chuyển, tới nơi ngồi trò chuyện tí chút chứ. Với lại anh mồ hôi dầu, em biết đấy. Không xức nước hoa anh không tự tin.

- Nhưng quần jean, áo phông, tóc vuốt vuốt thế kia anh bảo em tin thế nào?

- Ơ, em hay thế, bao lâu nay anh vẫn đi đá bóng với anh em mà.

- Thôi, anh đi đi.

Sau 1 hồi đôi co, Nhi thở dài, để Sỹ đi. Nhưng cô đã quyết, hôm nay sẽ là ngày mà cô bắt sống cảnh anh ngoại tình. Sức chịu đựng của cô có giới hạn, thông tin cô cần tìm hiểu cũng đã đủ để họ khiếp sợ rồi.

Thế là Sỹ vừa dắt xe đi được chừng 1 tiếng, Nhi nằng nặc đòi cô em chồng chở đi công chuyện. Con bé tỏ ra không thích lắm nhưng vẫn phải theo.

Tới nhà cô bạn kia, Nhi chẳng buồn ngó nghiêng nhiều vì thấy xe của Sỹ ở ngay giữa sân. Cô nhờ cô em gọi cho bạn bảo ra ngoài có việc. 1 lát sau, cô bạn kia mới lò dò đi ra thì Nhi bất ngờ xông đến.

Phát hiện chồng đưa nhân tình vào nhà để chơi trò 'mèo vờn chuột', tôi xông thẳng vào phòng tuyên bố một câu khiến cả 2 sợ xanh mặt cầu xin tha thứ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đúng như dự đoán, Sỹ còn đang trong phòng ngủ và nằm nghịch điện thoại trên giường. Thấy sự xuất hiện của cô, cả hai đều hốt hoảng. Còn cô em chồng thì dường như không thể tin những gì xảy ra trước mặt.

Nhi cố cứng giọng, hỏi:

- Anh đi đá bóng thế này tốn sức lắm nhỉ! Từ giờ, em cho anh đi 7 ngày mỗi tuần đấy, chứ 2 lần thì ít quá!

- Anh, anh xin lỗi, anh sai rồi vợ ơi!

- Có em gái anh làm chứng nhé! Anh chuyển khẩu qua đây luôn đi.

Sỹ vẫn tha thiết xin lỗi nhưng cô không buồn đoái hoài rồi quay về. Sau hôm đó, bố mẹ anh cũng biết và tỏ ra thương cảm với nàng dâu. Mẹ chồng cũng an ủi đồng thời khuyên nhủ Nhi tha thứ.

Cuối cùng, sau 1 thời gian lạnh lùng chứng kiến Sỹ làm mọi thứ để chuộc tội lỗi, Nhi cũng mủi lòng. Nhưng cô cũng tuyên bố với anh: "Nếu còn có lần sau thì liệu mà ra ngoài sống luôn với bồ của anh đi. Em tuyệt đối không giữ đâu. Nhưng chắc chắn anh sẽ phải hối hận đấy!".

Điên tiết phát hiện vợ mình ngoại tình với người khác, tôi quyết tâm sỉ nhục cô ta trước bàn dân thiên hạ đệ hả giận nào ngờ đâu 1 tháng sau chính tôi mới là người ân hận quỳ xuống van xin vợ tha thứ

Điên tiết phát hiện vợ mình ngoại tình với người khác, tôi quyết tâm sỉ nhục cô ta trước bàn dân thiên hạ đệ hả giận nào ngờ đâu 1 tháng sau chính tôi mới là người ân hận quỳ xuống van xin vợ tha thứ

Bực tức sau khi phát hiện chuyện vợ ngoại tình với người khác, tôi trách móc cô ta trước mặt mọi người để hủy hoại thanh danh nào ngờ đâu 1 tháng sau chính tôi là người cảm thấy ân hận.

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