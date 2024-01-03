Thẩm mỹ hỏng, khuôn mặt xấu xí khiến chồng chán chê, tôi ‘đốt’ 50 triệu mỗi tuần cho trai lạ để thực hiện điều này

Nước mắt tôi lưng tròng. Tôi đã khá sốc nhưng hoàn toàn không thể trách chồng mình được. Lỗi cũng do tôi. Còn thương chồng nhưng dù sao tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng cần có những cảm xúc thăng hoa trong chuyện chăn gối.

Năm nay đã ngoài 30, tôi cũng muốn níu giữ thanh xuân để chồng quan tâm mình hơn. Tôi chạnh lòng khi thấy nếp nhăn bắt đầu xuất hiện hai bên khóe mắt, tỏ vẻ giận hờn khi bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ anh nhìn một cô gái trẻ nào đó. Nghe lời bạn bè, tôi tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ. Ban đầu chỉ làm vì muốn đẹp trong mắt chồng nhưng sau đó tôi “nghiện” lúc này không hay. Tôi tìm đến bác sĩ tiến hành sửa mũi, căng mí mắt rồi thời gian sau nữa thì chích botox, bơm môi, xăm chân mày. Nhưng thay vì dành những lời khen thì chồng tôi có cảm giác lạ lẫm mỗi khi gần gũi. Một lần anh còn nói rằng: “Em làm vừa vừa thôi, nhìn như tượng ấy, kinh quá!”. Lúc này tôi mới hốt hoảng, lại đi nhờ bác sĩ tháo sống mũi ra và sửa lại như cũ nhưng không may mắn trong đợt phẫu thuật ấy da tôi bị nhiễm trùng và trên mũi để lại một vết sẹo lớn. Chưa kể việc tiêm botox quá lố khiến gương mặt biến dạng và chính tôi còn không dám nhìn mình trong gương.

Khoảng một năm trở lại đây mỗi lần gần gũi, chồng tôi lại tìm cách trốn tránh. Có lần thì anh bảo vừa đi làm về mệt để lần sau em nhé. Có lúc thì mai anh phải họp sớm, hẹn khi khác. Tôi cũng dần hiểu ra có lẽ anh đã chán chê tôi dù anh không hề có tiểu tam. Một lần trong lúc chồng tôi đang tắm, tôi thấy tin nhắn trên Zalo của anh trong một group chat cùng nhóm bạn thân. Tôi mở ra xem thì tá hỏa khi thấy dòng tin của anh nhắn cho bạn bè: “Mặt vợ tao dạo này kinh quá chúng mày ạ, nằm gần cứ cảm giác rờn rợn thế nào ấy. Không dám nói ra sợ cô ấy buồn, chưa kể mùi thuốc tây hăng hắc cứ khiến tao buồn nôn”.

Ảnh minh họa: Internet Nước mắt tôi lưng tròng. Tôi đã khá sốc nhưng hoàn toàn không thể trách chồng mình được. Lỗi cũng do tôi. Còn thương chồng nhưng dù sao tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng cần có những cảm xúc thăng hoa trong chuyện chăn gối. Một lần anh đi công tác, tôi theo vài chị bạn trong hội “nhà giàu” tham gia buổi khiêu vũ. Một người trong nhóm chia sẻ rằng mấy chị chồng cũng “yếu sinh lí” hết rồi: "Vào đây tìm thú vui mới em ạ, tuổi xuân có bao lâu dại gì chôn chân nơi bốn bức tường". Tôi bắt đầu say sưa trong điệu nhạc, ngã vào vòng tay nhân tình mới. Anh chàng này trẻ hơn tôi gần 8 tuổi nhưng khả năng trong chuyện “ấy” thì tuyệt vời. Ngoài chu cấp cho anh ta tôi còn cặp "bồ" thêm một số người bạn do anh ta giới thiệu để thay đổi cho có cảm xúc. Mỗi tuần tôi dành hơn 50 triệu cho người tình và còn dự định mua một căn hộ cho anh ta để tiện việc gặp gỡ sau một đêm mặn nồng ân ái. Tôi vẫn còn yêu chồng, nhưng việc anh ấy chán chê và lạnh nhạt khiến tôi cảm thấy cô đơn và tuổi thân. Mỗi tuần tôi đều tìm đến những chàng trai trẻ ngoài kia, tôi cho họ tiền, họ cho tôi cảm xúc mà người đàn bà đang độ hồi xuân bị chồng lạnh nhạt cần có. Tôi biết anh vẫn còn yêu tôi, và tôi cũng vậy. Có thể anh cảm thấy hoảng sợ gương mặt của tôi hiện tại nhưng đó cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn trong lúc phẫu thuật. Nếu tình trạng này kéo dài tôi có nên chủ động đề nghị ly hôn để anh tìm hạnh phúc mới, níu giữ anh mãi tôi có phải là người ích kỷ?

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