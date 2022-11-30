Tham lam muốn có cả vợ lẫn bồ, tôi ngả ngửa khi phải trả giá quá đắt

Trong thâm tâm tôi chưa bao giờ muốn bỏ vợ vì tôi không muốn con mình phải sống cảnh thiếu thốn tình cảm cha mẹ, hơn nữa tôi cũng sợ bị tai tiếng nếu vợ chồng ly hôn. Tôi lo sợ mối tình vụng trộm kia sẽ bại lộ nên vô cùng khéo léo và kín đáo. Ngay từ đầu tôi xác định rõ ràng đây chỉ là cuộc tình qua đường, thật sự tôi chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt. Nhưng càng ngày tôi càng lún sâu vào tình yêu tội lỗi đó.

Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, vợ chồng tôi tính tình không hòa hợp, cô ấy sống chỉ biết bản thân và luôn ích kỷ không muốn tôi giao du với bạn bè hay bất kỳ ai. Mâu thuẫn nẩy sinh ngày càng nhiều và cuối cùng tôi đã ngã vào tay người đàn bà khác.

Ở người tình, tôi thấy mình được trẻ lại, được sống đúng với bản thân, ở em cho tôi một nguồn năng lượng mới, không biết từ khi nào tôi đã yêu em bằng tình yêu chân thật. Tình cảm vợ chồng vốn dĩ đã nhạt nhòa, nay có em khiến tôi không còn cảm xúc gì với vợ nhưng tôi vẫn muốn có một gia đình trọn vẹn, muốn có cả em - người mà tôi đang yêu say đắm.

Tôi thật sự quá tham lam phải không? Và bây giờ tôi đang phải trả giá cho sự ích kỷ, tham lam của mình. Một cái giá quá đắt khiến tôi cảm thấy mình không còn động lực để tiếp tục bước tiếp trên quãng đường còn lại.

Ảnh minh họa: Internet

Lúc đầu tôi trót nói với em rằng vợ chồng tôi đang ly thân và chờ thủ tục để ly hôn nên khi phát hiện tôi nói dối em đã ngay lập tức quay lưng lại khiến tôi suy sụp, tôi không thể mất em. Cũng ngay lúc này không hiểu vì sao vợ tôi biết chuyện và làm ầm ĩ lên với hai bên gia đình nội ngoại khiến tôi vô cùng xấu hổ. Lúc đó, tôi đã có quyết định ly hôn vợ để chung sống với em nhưng thật không ngờ em và vợ tôi đã liên lạc với nhau và không biết họ nói chuyện gì nữa nhưng vợ tôi đã thu thập tất cả bằng chứng ngoại tình của tôi để gửi đơn lên tòa đồng thời giành quyền nuôi con, còn em thì bỏ tôi một cách tàn nhẫn không thương tiếc.

Khi không thể thuyết phục em quay lại, tôi đã chấp nhận mất em và quay lại cầu xin sự tha thứ của vợ. Tôi biết vợ tôi rất yếu đuối và rất yêu tôi, nắm được điểm yếu đó tôi đã giữ được vợ bên cạnh. Tôi đã phải xin lỗi bố mẹ hai bên và xin sự tha thứ của hai bên gia đình để cho tôi một cơ hội làm lại. Nhưng chỉ được vài ngày, tôi không thể quên được em, hình bóng em luôn xuất hiện trong trí óc tôi khiến tôi không còn tâm trí để làm bất kỳ việc gì. Và điều đó đã thúc đẩy tôi tìm em, cũng từ đây tôi đã mất tất cả.

Ảnh minh họa: Internet

Những tin nhắn cầu xin em quay lại, những lời nhớ nhung, những lời hứa sẽ đuổi vợ ra khỏi nhà để danh chính ngôn thuận với em đã được em gửi lại cho vợ tôi. Còn vợ tôi gửi cho tất cả đồng nghiệp, gia đình hai bên, họ hàng và tất nhiên không ai có thể thông cảm với tôi vì mới vài ngày trước tôi còn hứa với họ sẽ quay trở về để xây dựng lại tổ ấm.

Không chỉ vậy, vợ tôi âm thầm rút toàn bộ số tiền trong tài khoản của tôi, hai mẹ con cô ấy đã về ngoại và tôi không được phép gặp con mình vì sự ngăn cấm của ông bà ngoại. Còn em thì hả hê trước nỗi đau của tôi và em còn phũ phàng tới mức nói rằng đây chính là quả báo dành cho tôi.

Vậy là tôi mất tất cả, gia đình, tiền bạc, danh dự, cả em và vợ đều quay lưng lại với tôi không một chút thương tiếc. Tôi phải làm gì để có thể vượt qua được nỗi đau này, tôi biết đây là cái giá mà tôi phải trả cho sự tham lam của mình, nhưng tôi không cam tâm. Tôi vẫn rất yêu em, không biết phải làm sao để quên em hay phải làm gì để có thể đứng lên làm lại khi tất cả đều nhìn tôi với ánh mắt coi thường và khinh miệt