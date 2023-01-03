Tận mắt thấy chồng 'tòm tem' cũng nhân tình, vợ đau lòng về quê cho chồng thỏa sức hú hí, đúng 2 tuần sau màn 'đánh úp' của vợ khiến anh chết đứng

Tâm sự 03/01/2023 20:46

Biết chồng ngoại tình, chị không đánh ghen mà quyết định về quê để xem anh sẽ hành xử như thế nào. Chị nuôi hi vọng anh sẽ không làm cái việc đưa nhân tình về. Nhưng cuối cùng, anh đã làm đúng như cái điều mà chị lo sợ…

Cuộc hôn nhân của chị Loan và anh Bách đã bước sang năm thứ 10. Ai cũng bảo vợ chồng chị đã đi một hành trình khổ tận cam lai. Ngày cưới, anh chị chẳng có gì trong tay, gia đình đôi bên đều nghèo. Chị cũng thuộc hàng xinh gái, được nhiều anh theo đuổi, trong đó có không ít người giàu có… Thế nhưng chị quyết định chọn anh, gắn bó với anh vì lời anh hứa: “Nhất định sẽ cùng nhau cố gắng để mang lại hạnh phúc…”

Ngần ấy năm, vợ chồng chị bảo ban nhau làm ăn. Chị từ bỏ việc làm văn phòng để kinh doanh. Cũng nhờ như vậy mà chị có tiền để lo cho chồng học cao lên, xin được vào cơ quan với mức lương cao. Khi anh thành đạt lên, có địa vị, tiền bạc thì chị cũng tạm dừng việc kinh doanh lại, chỉ mở một cửa hàng bánh, cà phê nho nhỏ để lấy thú vui. Ngày ngày chị dành thời gian chăm sóc chồng con, nhà cửa cho chu toàn. Những gì vợ chồng chị có hôm nay ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ.

Ấy vậy mà, trong một buổi chiều đi chợ, chị vô tình nhìn thấy anh bước ra từ khách sạn với một cô ả õng ẹo sánh bên. Cái cách mà anh hôn cô ta, ôm mông đã khiến chị hiểu mối quan hệ ấy là như thế nào. Chị chẳng lao vào đánh ghen, cũng không khóc lóc, lặng lẽ về nhà. Tối đó, chị nấu một bữa cơm thật ngon thết đãi chồng con. Anh vẫn dành cho chị những nụ hôn, lời cảm ơn. Nhưng với chị nó là sự man trá đến ghê tởm.

Tận mắt thấy chồng 'tòm tem' cũng nhân tình, vợ đau lòng về quê cho chồng thỏa sức hú hí, đúng 2 tuần sau màn 'đánh úp' của vợ khiến anh chết đứng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chị bàn với chồng việc muốn về quê sửa sang lại cho bố mẹ ngôi nhà. Nghe vợ nói thế, anh đồng ý ngay lập tức. Chị còn đứng ra nhận trách nhiệm: “Anh bận trăm công nghìn việc, cứ ở trên này, con em gửi về bên ngoại nhờ ông bà chăm sóc, còn em sẽ về quê, thuê thợ, đốc thúc chuyện sửa nhà cho ông bà nội…”. Nghe vợ nói vậy, anh Bách như mở cờ trong bụng. Anh phó mặc hết mọi thứ cho vợ, bao gồm cả chuyện ra ngân hàng rút tiền tiết kiệm, quản lý két sắt trong nhà để cân đối việc sửa nhà. Sở dĩ anh Bách tin tưởng vợ như vậy là bởi bao nhiêu năm qua, chị chưa từng một lần khiến anh phải nghi ngờ hay lo lắng điều gì. Sự hiền lành, tử tế của chị là thứ anh chắc chắn nhất nên giờ có gì mà phải nghĩ…

Vợ vừa về quê ban sáng, các con được gửi sang bên ngoại thì ngay tối đó anh đã đưa bồ nhí về nhà. Anh ngồi ô tô, đánh xe vào tận cửa nhà nên việc đó hàng xóm cũng chẳng thể nào biết được. Chỉ có điều… mọi việc anh làm, chị Loan đều nhìn rõ mồn một. Chị lắp đặt hệ thống camera khắp nhà, đủ mọi ngóc ngách, thế nên dù ngồi ở quê, chị cũng có thể quan sát hết mọi thứ. Đau lòng lắm nhưng chị tự nhủ phải bình tâm…

Tận mắt thấy chồng 'tòm tem' cũng nhân tình, vợ đau lòng về quê cho chồng thỏa sức hú hí, đúng 2 tuần sau màn 'đánh úp' của vợ khiến anh chết đứng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Hết 2 tuần, khi đã có trong tay mọi thứ mình muốn, chị bất ngờ trở lại thành phố mà không báo với chồng. Lẽ dĩ nhiên, tối đó, chị bắt quả tang tại nhà chồng và người tình bé nhỏ. Anh lắp bắp xin lỗi chị, nhưng chị bình thản như không… Thậm chí chị còn nói anh cứ tự nhiên, tiếp tục việc của mình. Chị quay lại chỉ để lấy đồ đạc cho các con, gửi anh tờ đơn ly hôn.

Trước thái độ của vợ, anh níu chặt lấy để van xin nhưng chị kiên quyết đẩy anh ra. Chị không bao giờ tha thứ cho sự phản bội, nhất là sự phản bội trơ trẽn đến độ đưa gái về tận nhà, nằm trên chiếc giường cưới bao năm qua của hai vợ chồng. Chị về quê là để xem anh sẽ hành xử như thế nào. Chị nuôi hi vọng anh sẽ không làm cái việc đưa nhân tình về. Nhưng rốt cục, anh đã làm đúng như cái điều mà chị lo sợ…

 

Níu kéo không được, anh quay ra thách thức chị. Anh nói rằng chị chẳng có tiền, anh sẽ nuôi hết hai con. Anh mang con ra làm thứ để dày vò chị. Nhưng chị chẳng sợ. Chị bảo anh cứ tự đi mà kiểm tra lại két sắt, sổ tiết kiệm. Mọi thứ chị đã rút và nó được nằm ở một nơi an toàn để anh chẳng thể nào sở hữu được nữa. Nếu anh muốn làm bung bét mọi việc lên, chị sẽ gửi ra tòa án những hình ảnh anh đưa gái về nhà, ở mọi góc độ, lúc đó anh sẽ mất tất cả, cả vị trí công việc, cả danh dự và cả sự tôn trọng của các con. Đến lúc này, anh chỉ biết im lặng, đau đớn chấp nhận sự thật mình đã phải trả giá đắt cho hành động nông nổi là phản bội người vợ tào khang.

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