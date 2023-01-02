Ngỡ ngàng vì chồng đưa ăn xin về nhà đón tiếp như khách quý, lúc ra về còn cho thêm 200 triệu

Chồng gọi điện báo sẽ có khách quý đến ăn tối nhưng khi ra chào hỏi tôi chỉ thấy một người đàn ông tầm tuổi chồng tôi ngồi xe lăn làm nghề ăn xin.

Hôm thứ 6 vừa rồi, lúc tôi vừa đi làm về, chuẩn bị nấu cơm thì chồng gọi điện báo sẽ có khách quý đến ăn tối. Anh bảo tôi ra ngoài nhà hàng đặt vài món ngon về đãi khách. Sống với chồng gần 10 năm nay, chưa bao giờ anh đưa ai về nhà dùng cơm. Mỗi khi nhậu với bạn bè, anh toàn đưa ra quán ăn uống cho thoải mái. Có lẽ vị khách lần này là bạn hàng rất quan trọng với chồng tôi, anh muốn dùng bữa cơm gia đình cho thân mật chăng. Không muốn làm chồng thất vọng, tôi đã chi ra hẳn 5 triệu để mua toàn đồ ngon cho bữa tối hôm đó.

Ảnh minh họa: Internet Đang lúi húi làm trong bếp, nghe thấy tiếng của chồng nói chuyện, đoán là khách quý đã đến nên tôi vội chạy ra chào. Nhưng chỉ thấy một người đàn ông tầm tuổi chồng tôi ngồi xe lăn làm nghề ăn xin. Chồng vui vẻ chỉ vào người đó nói là ân nhân của anh. Chồng tôi là người đàn ông chín chắn, sống biết trước biết sau, chắc chắn người đàn ông kia phải thế nào thì chồng mới đón tiếp chu đáo vậy.

Trong lúc ngồi ăn, chồng tôi kể ngày mới ra trường, suốt 3 năm không có việc làm. Phải làm những việc linh tinh kiếm sống qua ngày. Không có tiền trả phòng trọ nên bị đuổi đi trong đêm. Chính anh Trọng, tên của người đàn ông ăn xin, sống ở dãy trọ gần đó đã mở cửa cho chồng tôi vào ngủ nhờ. Ảnh minh họa: Internet Anh Trọng đã bao tiền phòng trọ, tiền ăn cho chồng tôi suốt 3 tháng. Đến khi chồng tôi làm được tiền thì có trả nhưng anh Trọng nhất định không lấy. Do công việc nên sau đó chồng tôi đã chuyển chỗ ở khác nhưng không bao giờ quên ân nhân. Một năm trước, vụ tai nạn xảy ra với anh Trọng khiến anh bị tàn phế. Một mình vợ anh ấy làm việc nuôi 3 miệng ăn không đủ. Anh không thể làm việc cũ được nữa nên đã hành nghề bán vé số và ăn xin. Nhờ vào lòng tốt của mọi người nên anh ấy cũng đủ kiếm sống. Trước lúc tiễn khách ra về, chồng tôi đưa biếu anh Trọng 200 triệu để cảm ơn ân nhân nhưng anh ấy nhất định không lấy một đồng nào. Anh ấy còn cảm ơn vợ chồng tôi đã đối đãi tốt. Anh Trọng không nhận tiền làm chồng tôi khó xử vô cùng. Cả đêm chồng không ngủ được, chỉ muốn tìm cách giúp đỡ gia đình ân nhân nhưng không biết làm thế nào nữa?

Biết tin chồng noại tình, vợ không cần đánh ghen, chỉ làm việc này mỗi ngày mà chồng yêu chiều vợ con hơn hẳn Chỉ trong một thời gian ngắn, tôi thấy chồng tôi thay đổi hoàn toàn, anh ấy đã toàn tâm với vợ con, đi làm là về nhà luôn, ít sử dụng điện thoại như trước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngo-ngang-vi-chong-ua-an-xin-ve-nha-on-tiep-nhu-khach-quy-luc-ra-ve-con-cho-them-200-trieu-541801.html