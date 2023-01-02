Lén lút làm 'con giáp thứ 13', bị bắt gian trong khách sạn, những gì 'chính thất' làm lại khiến tôi nhớ mãi cả đời

Tôi gặp anh tại một sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập công ty khi anh chính là khách mời của giám đốc, còn tôi được giao nhiệm vụ tiếp đón anh. Ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã thấy sự hấp dẫn từ người đàn ông trưởng thành, giàu sang.

Chuyện xảy ra 7 năm trước nhưng cho đến bây giờ mỗi khi nghe thấy những ồn ào về " tiểu tam " trên mạng xã hội thì tôi lại nhớ tới quãng thời gian đó trong cuộc đời mình.

Nhưng rồi sự thu hút của anh đã khiến tôi quên những điều đó. Chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện, bắt đầu những bữa ăn trưa, những ly cafe và tâm sự mỗi khi rảnh.

Sự chín chắn, quan tâm và tinh tế của anh làm tôi mê mệt. Thú thật khi ấy tôi từng rất thất vọng khi nhìn thấy nhẫn cưới trên tay anh.

Anh ấy kể cho tôi nghe về cuộc sống của anh ấy với một người vợ bận rộn, chỉ quan tâm đến công việc kinh doanh, chưa từng quan tâm đến cảm nhận của anh hay lắng nghe những gì anh nói. Anh kể rằng chỉ muốn có một người hiểu mình thay vì một người vợ quá tài giỏi và quá hiếu thắng khiến hôn nhân của anh không hạnh phúc.

Anh cũng kể về đứa con đang đi du học bên trời Tây, cả tuần mới gọi cho bố được một lần nhưng những cuộc nói chuyện cũng chóng vánh... Rồi chuyện này đã dẫn đến chuyện khác và chúng tôi trở thành nhân tình của nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi từng bị tổn thương sau cuộc hôn nhân đầy nước mắt, còn anh ấy cô đơn... đó là những lời biện minh cho việc tôi ngoại tình với người đàn ông có vợ.

Tôi tự biến mình thành một "tiểu tam" trong sự giằng xé nhưng mỗi lần gặp anh tôi lại tặc lưỡi rằng, chúng tôi yêu nhau và không ràng buộc nhau, hơn nữa số tiền anh chu cấp cho tôi mỗi tháng cũng không phải ít.

Thế nhưng, đôi khi nhìn cảnh người tình hạnh phúc bên vợ, dù anh giải thích là vợ anh muốn “diễn” thế, nhưng trái tim tôi vẫn đau đớn.

Mối quan hệ lén lút của chúng tôi được hơn 1 năm thì vợ anh phát hiện và chị ấy đã cài định vị trên xe ô tô của anh.

Cuối cùng, chị bắt gặp chúng tôi trong khách sạn. Người phụ nữ chấp nhận làm "tiểu tam" vì tiền như tôi thì làm gì có tư cách nào mà giải thích.

Hôm ấy tôi đã chuẩn bị sẵn để nghe những lời mắng thậm tệ, thậm chí là chịu trận đòn từ vợ anh nhưng thật bất ngờ là chị không làm gì cả.

Chị nhìn chúng tôi trong khách sạn, nở một nụ cười rồi rời đi ngay. Hôm sau, chị nhắn tin hẹn tôi uống cafe.

Mang cảm giác sợ hãi và đầy tội lỗi đến gặp chị, tôi không biết phải nói gì thì bất ngờ được chị tặng một bó hoa. Chị còn nói cùng phận phụ nữ không hạnh phúc trong chính cuộc hôn nhân của mình nên chị hiểu tôi, chị không đánh mắng hay chửi rủa tôi mà điềm tĩnh nói cho tôi và anh 3 tháng để suy nghĩ, nếu chúng tôi thấy thật sự cần nhau thì chị đồng ý ly hôn để chúng tôi chính thức đi cùng nhau. Còn nếu anh ấy không đồng ý rời bỏ gia đình thì tôi sẽ phải là người rời đi, không bao giờ được xuất hiện trước gia đình chị nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Và đúng như tôi dự đoán, dù anh nói thương tôi, yêu tôi nhưng anh lại chọn chị, anh chọn vợ con anh.

Giữ đúng lời hứa, tôi chuyển sang một thành phố khác để sinh sống và kể từ đó không bao giờ cho phép mình lặp lại sai lầm một lần nữa.

Thiết nghĩ, nếu ngày ấy chị không dùng sự lí trí cảm hóa tôi thì không biết sai lầm của tôi còn đi đến đâu nữa.

Sau đó tôi mới nhận ra rằng dù cho yêu nhau thật lòng thì việc phụ nữ làm kẻ thứ 3 chính là tội lỗi không thể nào tha thứ. Bởi người phụ nữ là vợ kia đâu có lỗi gì, những đứa con thơ cũng đâu có làm gì sai. Chính bạn biết rõ đàn ông đã có gia đình mà còn lao vào thì quả báo bạn buộc phải nhận lấy thôi.