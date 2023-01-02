Khuyên ly hôn chưa được, ả bồ của chồng nóng vội đổi sang khiêu khích, kích bác vợ đủ đường, thậm chí còn hứa thưởng lớn

Tâm sự 02/01/2023 04:41

Biết chồng ngoại tình, tôi còn chưa kịp đánh ghen, vậy mà cô ta trơ trẽn đến mức thường xuyên nhắn tin, gửi hình ảnh khoe khoang vừa đi ăn với chồng tôi ở nhà hàng sang trọng, được chồng tôi mua cho quà đắt tiền…

Hôn nhân bình yên của tôi sau 10 năm giờ đây đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ, ngày tôi phát hiện ra chồng có bồ, đau đớn vô cùng chưa kịp trách móc chồng đã nhận ngay thêm cú sốc nữa. Ả bồ trẻ của chồng tôi chủ động liên lạc, gặp gỡ tôi, mới đầu cô ta làm ra vẻ như sự việc là một sự cố đáng tiếc, khuyên tôi chấp nhận sự thật, vì con mà vượt qua.

Nhưng sau đó, ả bồ của chồng tôi đổi giọng, quay sang dạy đời, gọi tôi là "bà cả" đầy mỉa mai. Ả đó kể lể rằng chồng tôi sống không có hạnh phúc, mấy năm nay chỉ sống cho trọn nghĩa vợ chồng, chu cấp đầy đủ cho vợ con chứ thực ra không có hạnh phúc. Chỉ khi ở bên cô ta, chồng tôi mới được hưởng những phút giây hạnh phúc nhất. Ả còn tự tin nói rằng, cả hai đang mong ngày mong đêm để được về chung sống với nhau.

Tôi còn chưa kịp đánh ghen, vậy mà cô ta trơ trẽn đến mức thường xuyên nhắn tin, gửi hình ảnh khoe khoang vừa đi ăn với chồng tôi ở nhà hàng sang trọng, được chồng tôi mua cho quà đắt tiền… Bất ngờ hơn, bồ của chồng tôi còn khuyên tôi nên chủ động thuận tình ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân không hạnh phúc để "trả tự do" cho người yêu của cô ta.

Khuyên ly hôn chưa được, ả bồ của chồng nóng vội đổi sang khiêu khích, kích bác vợ đủ đường, thậm chí còn hứa thưởng lớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tôi cũng khẳng định là: "Chuyện gia đình, không cần người ngoài xen vào. Chúng tôi biết cách tự giải quyết". Cô ta liền đáp lại: "Anh ấy chỉ là chồng chị trên giấy tờ mà thôi, chứ về đúng nghĩa yêu thương lại là chồng của em. Hàng ngày anh ấy ở bên em nhiều hơn chị nhé".

Khuyên tôi ly hôn chưa được, ả bồ của chồng tôi nóng vội đổi sang khiêu khích, kích bác tôi đủ đường. Ả ta nói rằng, nếu thuận tình ly hôn sẽ khuyên chồng của tôi nhường cho phần lớn tài sản, vì cái cô ta cần chỉ là chồng tôi thôi. Thậm chí, cô ta còn hứa "thưởng" cho tôi số tiền lớn nếu ly hôn sớm và dọa tôi nếu để lâu, tôi sẽ bị thiệt thòi vì chia đôi tài sản.

Chia sẻ chuyện này với một số người thân, bạn bè, ai cũng khuyên tôi đi đánh ghen cho ả kia một trận nhớ đời… Có người khuyên tôi bỏ quách chồng đi cho nhẹ đầu. Nhưng tôi nghĩ, đánh ghen cũng chẳng giải quyết được gì, ả ta và chồng tôi công khai, chủ động với tôi như thế mà. Tôi cũng muốn ly hôn lắm, nhưng nghĩ đến hai con, chúng còn nhỏ, nếu thiếu bố hoặc mẹ cũng thiếu đi tình yêu thương.

Khuyên ly hôn chưa được, ả bồ của chồng nóng vội đổi sang khiêu khích, kích bác vợ đủ đường, thậm chí còn hứa thưởng lớn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi từ đó đến nay vẫn chọn cách im lặng, hàng ngày anh ấy về nhà chỉ chơi với con một lúc rồi lại đi, có hôm ở nhà cũng đóng cửa ở trong phòng riêng. Anh ấy vẫn đưa tiền để tôi lo cho con và chi trả sinh hoạt phí cho gia đình. Chồng tôi cũng chưa đề cập đến chuyện ly hôn, nhưng thái độ của anh ta cho tôi thấy rằng anh ta biết chuyện ả bồ kia đang gây sức ép để tôi chủ động ly hôn.

Sống cùng mái nhà với người đàn ông phản bội, tôi cảm giác xa lạ với chồng mình. Hàng ngày đối diện sự thật chồng ngoại tình, còn ả bồ của chồng thì liên tục gây sự… Tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi có nên tìm mọi cách quyết tâm giữ cuộc hôn này cho ả nhân tình kia chịu thất bại, hay là ly hôn?

Biết tin chồng noại tình, vợ không cần đánh ghen, chỉ làm việc này mỗi ngày mà chồng yêu chiều vợ con hơn hẳn

Biết tin chồng noại tình, vợ không cần đánh ghen, chỉ làm việc này mỗi ngày mà chồng yêu chiều vợ con hơn hẳn

Chỉ trong một thời gian ngắn, tôi thấy chồng tôi thay đổi hoàn toàn, anh ấy đã toàn tâm với vợ con, đi làm là về nhà luôn, ít sử dụng điện thoại như trước.

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