Khi anh hỏi con trai thì cậu bé một mực khẳng định ống nước không bị tắc, anh càng thêm nghi vợ ngoại tình.

Hôn nhân cần được xây dựng dựa trên sự tin tưởng, nếu hai người luôn nghi ngờ lẫn nhau thì cuộc sống sẽ rất mệt mỏi, áp lực và khó mà bền lâu được. Anh Gia đã kết hôn với vợ được 12 năm và hai người có với nhau một đứa con. Cách đây không lâu, anh Gia đi làm xa nhà để cải thiện thu nhập, còn vợ anh ở nhà chăm sóc người mẹ bị liệt và đưa đón con tới trường. Lúc rảnh rỗi, anh thường xem camera ở nhà để vơi đi nỗi nhớ vợ, nhớ con.

Một hôm, nhân lúc rảnh rỗi anh lại ngồi xem camera gắn ở cửa nhà thì thấy vợ đưa một người đàn ông mặc đồng phục giao hàng vào trong nhà, mất hơn cả nửa tiếng đồng hồ mới ra. Sau đó, anh gặng hỏi vợ về chuyện ngày hôm đó, nhưng dù vợ giải thích rằng chẳng qua là đường ống thoát nước trong nhà vệ sinh bị tắc, chị nhờ nhân viên giao hàng vào sửa ống nước thì anh vẫn không chịu tin, luôn nghi vợ ngoại tình. Bởi lẽ, khi anh hỏi con trai thì cậu bé một mực khẳng định ống nước không bị tắc.

Ảnh minh họa: Internet Nhận ra có điều gì đó không ổn, anh Gia liên quay về nhà để nói chuyện với vợ cho ra nhẽ. Trước sự chất vấn của chồng, chị Vân – vợ anh Gia luôn tỏ thái độ rất khó chịu. Chị cho biết, cuộc sống sau hôn nhân của vợ chồng chị rất tệ. Nhà chồng rất nghèo, đồng lương của chồng lại không cao, trong nhà có người già bị liệt, con đang tuổi ăn tuổi học nên chị cảm thấy vô cùng vất vả và áp lực. Còn ngày hôm đó, căn bản không có chuyện gì xảy ra cả. Chẳng qua mẹ chồng chị gọi đồ về ăn, đúng lúc đó nhà vệ sinh bị tắc cống, không có đàn ông trong nhà nên chị mới phải nhờ nhân viên giao hàng sửa ống nước Không ngờ chồng lại nghi ngờ rồi làm ầm ĩ mọi chuyện lên, bắt chị phải thừa nhận cái mác mình ngoại tình. Thậm chí khi chị đến tìm nhân viên giao hàng kia, nhờ anh ta nói giúp thì người chồng vẫn không chịu tin chị trong sạch. “Trên đời không có bữa trưa nào là miễn phí cả. Hơn nữa trong nửa tiếng, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra”, anh Gia quả quyết. Cuối cùng hai bên đành ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân 12 năm.

Thấy chồng hẹn gái trẻ ở quán cà phê, tôi theo đến nơi rồi lao vào chửi bới, đến khi vỡ lẽ sự thật đành tê tái rút lui Không biết bằng cách nào chị có thể lê tấm thân mỏi mệt về nhà, khi nghĩ tới cảnh hòa khí vợ chồng không tránh khỏi sứt mẻ sau hành vi thiếu kiểm soát ấy đang chờ đón.

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