Suốt 1 tuần đi công tác xa nhà không phát hiện sự lạ, một ngày bất ngờ thấy mớ đồ lạ xuất hiện ở sọt rác nhà hàng xóm, nghe cuộc gọi điện bí mật của vợ, anh chua xót vì sự thật đắng cay

Tâm sự 06/12/2022 05:29

Quái lạ, vì sao anh tìm không thấy những chiếc quần áo của mình, nó có thể ở đâu được? Vừa lạ lùng, lâu lâu anh lại tìm kiếm ở những nơi bất thường. Nào ngờ lúc đi qua nhà hàng xóm...

Chiều hôm sau đi làm về, lúc đi ngang thùng rác nhà hàng xóm, Tân bàng hoàng trước cái thứ mà Tân đang cất công tìm kiếm tối qua, nó đang nằm chình ình trong sọt rác nhà gã hàng xóm.

- Lấy được vợ đẹp, mày có giữ được nó không mà ham hố.

Thằng bạn thân vỗ vai Tân, tỏ vẻ lo lắng cho quyết định lấy Loan của Tân. Thằng bạn Tân nói đúng, Loan đẹp, rất đẹp. Vẻ đẹp quyến rũ bất cứ gã đàn ông nào. Đôi mắt bồ câu long lanh, ướt át lúc nào cũng như đang thả tình khắp nơi vậy. Nhưng chẳng nhẽ cứ có vợ đẹp là khó giữ hay sao. Đầy người đàn ông cưới được vợ đẹp, gia đình vẫn cứ êm ấm, hạnh phúc đấy thôi. Tân tin, Tân đủ bản lĩnh để nắm giữ người phụ nữ của cuộc đời mình.

Khi yêu, Tân đã yêu chiều Loan rồi, lấy về, Tân càng nâng niu Loan hơn. Bố mẹ Tân cho phép Tân và ngọc ra ở riêng dù cho ông bà chỉ có mình Tân là con trai. Loan sướng như bà hoàng vậy, đó là cách mà mấy chị em hàng xóm thường hay nói về Loan. Loan đi làm về, muốn thì làm việc nhà, muốn thì đi chợ nấu cơm, còn nếu mệt thì cứ nằm đó chờ, Tân sẽ mua đồ ăn về hoặc đưa Loan đi ăn ngoài, việc nhà cũng vứt đó, nay không dọn thì mai dọn, mai Loan không dọn thì Tân sẽ dọn.

Suốt 1 tuần đi công tác xa nhà không phát hiện sự lạ, một ngày bất ngờ thấy mớ đồ lạ xuất hiện ở sọt rác nhà hàng xóm, nghe cuộc gọi điện bí mật của vợ, anh chua xót vì sự thật đắng cay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Để có nhiều tiền đáp ứng những yêu cầu vật chất của cô vợ đẹp, Tân còn nhận thêm việc ở cơ quan, nhận tăng ca thêm một chút. Chỉ mải chăm lo cho Loan, lơ là bản thân mình, ham kiếm tiền nữa nên mới kết hôn đâu có nửa năm mà ra đường người ta chẳng nhận ra Tân nữa. Tân già đi nhiều, da sạm đen, có phần hốc hác hơn, bề ngoài cũng thiếu đi sự chỉn chu do thiếu bàn tay chăm sóc của Loan. Cũng đúng, vì Loan chỉ biết hưởng sự chăm sóc, quan tâm từ Tân chứ đâu hề có ý định đáp lại nó đâu.

Mọi người cũng nhắc nhở Tân không nên chiều chuộng Loan thái quá như thế nhưng Tân không nghe. Tân nói:

- Vợ mình, mình không chiều thì còn chiều ai nữa.

Cho đến ngày…

- Anh phải đi công tác một tuần, vợ ở nhà nhớ tự chăm lo cho bản thân mình nhé! Đừng để bị tổn thương, bị gầy đi nếu không chồng xót xa lắm đấy!

Loan ngả đầu vào ngực Tân nũng nịu dặn Tân nhanh về với mình nhưng trong đầu lại có suy nghĩ khác.

7 ngày đi công tác thôi mà với Tân nó kéo dài như 7 tháng vậy. Tân chỉ muốn mua mau chóng chóng giải quyết cho xong công việc để về nhà với Loan thôi. Tối nào Tân cũng gọi điện nhắc nhở Loan khóa cửa cẩn thận, ăn uống đầy đủ. Đấy, có vợ đẹp, đi xa không lo sao được. Rồi nghe tiếng Loan vâng dạ ngon như một con mèo, Tân cũng thấy yên tâm phần nào. Thế mà khi trở về.

Suốt 1 tuần đi công tác xa nhà không phát hiện sự lạ, một ngày bất ngờ thấy mớ đồ lạ xuất hiện ở sọt rác nhà hàng xóm, nghe cuộc gọi điện bí mật của vợ, anh chua xót vì sự thật đắng cay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi Tân phát hiện ra mấy chiếc quần lót của mình không cánh mà bay. Rõ ràng trước khi đi, Tân đã xếp nó ngay ngắn trong tủ cơ mà, sao bây mới có một tuần công tác về, nó đã biến mất thế này.

- Vợ ơi, đồ lót của anh, em có cất không?

- Đồ của anh, em động vào làm gì. Anh xem có lẫn ở đâu đó không hay để đâu rồi không nhớ.

Tân cũng nghĩ chắc mình để đâu đó, thôi cứ đi tắm trước đã rồi mai xếp lại đồ tìm sau. Nhưng chưa kịp tìm thì…

Chiều hôm sau đi làm về, lúc đi ngang thùng rác nhà hàng xóm, Tân bàng hoàng trước cái thứ mà Tân đang cất công tìm kiếm tối qua, nó đang nằm chình ình trong sọt rác nhà gã hàng xóm. Gã này mới chuyển đến đây, Tân cũng chưa nói chuyện với gã lần nào nhưng gã cao to, vạm vỡ lắm. Ban đầu Tân còn nghĩ mình nhầm vì biết đâu là đổ gã bỏ đi, nhưng khi lấy hết can đảm đến nhìn kĩ lại thì ôi thôi… Quần lót của Tân, lẽ nào Tân không biết. Tại sao mấy chiếc quần ấy lại nằm gọn lỏn trong sọt rác nhà gã hàng xóm thế kia cơ chứ.

Tân hùng hổ đi về nhà tìm câu trả lời thì:

- Mấy chiếc quần lót của chồng em anh mặc hôm trước đã vứt nó đi chưa đấy. Hôm qua lão hỏi mà em không biết trả lời thế nào.

Tân nghĩ có lẽ Tân không cần tìm câu trả lời nữa rồi. Bật cười như điên dại ngay ngoài cửa nhà làm Loan hốt hoảng chạy ra nhìn Tân, ú ớ. Tân vứt cặp tài liệu trên tay xuống, cho Loan hai cái tát trời giáng rồi quay người bước đi mà chẳng thèm nói với Loan lời nào. Sự phản bội của Loan làm Tân đau thấu tim. Tân đã vì Loan quá nhiều, nuông chiều Loan, yêu thương Loan, vậy mà Loan đáp lại Tân bằng sự đắng chát này. Có phải Tân đã sai, sai ngay từ đầu khi bắt đầu cuộc hôn nhân này hay sai khi đã quá nuông chiều Loan.

 

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 35 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 4 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu