Suốt 1 tuần đi công tác xa nhà không phát hiện sự lạ, một ngày bất ngờ thấy mớ đồ lạ xuất hiện ở sọt rác nhà hàng xóm, nghe cuộc gọi điện bí mật của vợ, anh chua xót vì sự thật đắng cay

Chiều hôm sau đi làm về, lúc đi ngang thùng rác nhà hàng xóm, Tân bàng hoàng trước cái thứ mà Tân đang cất công tìm kiếm tối qua, nó đang nằm chình ình trong sọt rác nhà gã hàng xóm.

Khi yêu, Tân đã yêu chiều Loan rồi, lấy về, Tân càng nâng niu Loan hơn. Bố mẹ Tân cho phép Tân và ngọc ra ở riêng dù cho ông bà chỉ có mình Tân là con trai. Loan sướng như bà hoàng vậy, đó là cách mà mấy chị em hàng xóm thường hay nói về Loan. Loan đi làm về, muốn thì làm việc nhà, muốn thì đi chợ nấu cơm, còn nếu mệt thì cứ nằm đó chờ, Tân sẽ mua đồ ăn về hoặc đưa Loan đi ăn ngoài, việc nhà cũng vứt đó, nay không dọn thì mai dọn, mai Loan không dọn thì Tân sẽ dọn.

Thằng bạn thân vỗ vai Tân, tỏ vẻ lo lắng cho quyết định lấy Loan của Tân. Thằng bạn Tân nói đúng, Loan đẹp, rất đẹp. Vẻ đẹp quyến rũ bất cứ gã đàn ông nào. Đôi mắt bồ câu long lanh, ướt át lúc nào cũng như đang thả tình khắp nơi vậy. Nhưng chẳng nhẽ cứ có vợ đẹp là khó giữ hay sao. Đầy người đàn ông cưới được vợ đẹp, gia đình vẫn cứ êm ấm, hạnh phúc đấy thôi. Tân tin, Tân đủ bản lĩnh để nắm giữ người phụ nữ của cuộc đời mình.

Ảnh minh họa: Internet

Để có nhiều tiền đáp ứng những yêu cầu vật chất của cô vợ đẹp, Tân còn nhận thêm việc ở cơ quan, nhận tăng ca thêm một chút. Chỉ mải chăm lo cho Loan, lơ là bản thân mình, ham kiếm tiền nữa nên mới kết hôn đâu có nửa năm mà ra đường người ta chẳng nhận ra Tân nữa. Tân già đi nhiều, da sạm đen, có phần hốc hác hơn, bề ngoài cũng thiếu đi sự chỉn chu do thiếu bàn tay chăm sóc của Loan. Cũng đúng, vì Loan chỉ biết hưởng sự chăm sóc, quan tâm từ Tân chứ đâu hề có ý định đáp lại nó đâu.

Mọi người cũng nhắc nhở Tân không nên chiều chuộng Loan thái quá như thế nhưng Tân không nghe. Tân nói:

- Vợ mình, mình không chiều thì còn chiều ai nữa.

Cho đến ngày…

- Anh phải đi công tác một tuần, vợ ở nhà nhớ tự chăm lo cho bản thân mình nhé! Đừng để bị tổn thương, bị gầy đi nếu không chồng xót xa lắm đấy!

Loan ngả đầu vào ngực Tân nũng nịu dặn Tân nhanh về với mình nhưng trong đầu lại có suy nghĩ khác.

7 ngày đi công tác thôi mà với Tân nó kéo dài như 7 tháng vậy. Tân chỉ muốn mua mau chóng chóng giải quyết cho xong công việc để về nhà với Loan thôi. Tối nào Tân cũng gọi điện nhắc nhở Loan khóa cửa cẩn thận, ăn uống đầy đủ. Đấy, có vợ đẹp, đi xa không lo sao được. Rồi nghe tiếng Loan vâng dạ ngon như một con mèo, Tân cũng thấy yên tâm phần nào. Thế mà khi trở về.

Ảnh minh họa: Internet

Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi Tân phát hiện ra mấy chiếc quần lót của mình không cánh mà bay. Rõ ràng trước khi đi, Tân đã xếp nó ngay ngắn trong tủ cơ mà, sao bây mới có một tuần công tác về, nó đã biến mất thế này.

- Vợ ơi, đồ lót của anh, em có cất không?

- Đồ của anh, em động vào làm gì. Anh xem có lẫn ở đâu đó không hay để đâu rồi không nhớ.

Tân cũng nghĩ chắc mình để đâu đó, thôi cứ đi tắm trước đã rồi mai xếp lại đồ tìm sau. Nhưng chưa kịp tìm thì…

Chiều hôm sau đi làm về, lúc đi ngang thùng rác nhà hàng xóm, Tân bàng hoàng trước cái thứ mà Tân đang cất công tìm kiếm tối qua, nó đang nằm chình ình trong sọt rác nhà gã hàng xóm. Gã này mới chuyển đến đây, Tân cũng chưa nói chuyện với gã lần nào nhưng gã cao to, vạm vỡ lắm. Ban đầu Tân còn nghĩ mình nhầm vì biết đâu là đổ gã bỏ đi, nhưng khi lấy hết can đảm đến nhìn kĩ lại thì ôi thôi… Quần lót của Tân, lẽ nào Tân không biết. Tại sao mấy chiếc quần ấy lại nằm gọn lỏn trong sọt rác nhà gã hàng xóm thế kia cơ chứ.

Tân hùng hổ đi về nhà tìm câu trả lời thì:

- Mấy chiếc quần lót của chồng em anh mặc hôm trước đã vứt nó đi chưa đấy. Hôm qua lão hỏi mà em không biết trả lời thế nào.

Tân nghĩ có lẽ Tân không cần tìm câu trả lời nữa rồi. Bật cười như điên dại ngay ngoài cửa nhà làm Loan hốt hoảng chạy ra nhìn Tân, ú ớ. Tân vứt cặp tài liệu trên tay xuống, cho Loan hai cái tát trời giáng rồi quay người bước đi mà chẳng thèm nói với Loan lời nào. Sự phản bội của Loan làm Tân đau thấu tim. Tân đã vì Loan quá nhiều, nuông chiều Loan, yêu thương Loan, vậy mà Loan đáp lại Tân bằng sự đắng chát này. Có phải Tân đã sai, sai ngay từ đầu khi bắt đầu cuộc hôn nhân này hay sai khi đã quá nuông chiều Loan.