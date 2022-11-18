Sướng như tiên khi quen được bạn gái xứng điểm 10, ngày đưa về ra mắt chưa kịp nói gì mà chị tôi đã lao vào tát cô cháy má rồi tiết lộ sự thật sởn gai ốc

Nhưng chẳng vì thế mà cô ấy coi thường bạn trai. Hằng đối xử với tôi chân thành, sẵn lòng giúp đỡ nếu cần nhưng tôi đều từ chối vì muốn tự lực cánh sinh để có thể sánh ngang với bạn gái. Nghe tôi kể về Hằng, mẹ cũng mừng lắm, liên tục khen tôi có con mắt chọn bạn gái.

Khi Hằng gật đầu làm bạn gái tôi, khỏi phải nói tôi khiến lũ bạn ghen tị và xuýt xoa ngưỡng mộ đến mức nào. Hằng vừa xinh đẹp lại rất giỏi giang. Tuy xuất thân của em không tốt nhưng hiện nay cô ấy có công việc ổn định lại kinh doanh thêm cửa hàng bên ngoài, thu nhập hàng tháng rất khá, cao hơn cả tôi.

Quả nhiên là như vậy, nhìn thấy Hằng, bố mẹ tôi ưng ý lắm. Em lại khéo nói chuyện khiến ông bà cười vui suốt. Đúng lúc mẹ chuẩn bị nấu cơm thết đãi con dâu tương lai thì chị gái tôi sang nhà chơi. Vui mừng giới thiệu 2 người với nhau, tôi giật mình thấy chị nhìn chằm chằm Hằng bằng một ánh mắt rất đáng sợ.

Hôm vừa rồi tôi dẫn em về ra mắt chính thức để sắp tới sẽ bàn chuyện cưới hỏi. Lúc tôi đến đón Hằng, em mặc một bộ váy trang nhã và thanh lịch, xinh đẹp vô cùng. Ở Hằng toát lên vẻ đẹp thông minh và trí thức, có thể làm hài lòng bất kỳ bậc phụ huynh khó tính nào.

Sau đó trong sự kinh hãi của tất cả mọi người, chị lao lao đến tát Hằng dúi dụi. Tôi vội vã can ngăn bảo vệ Hằng sau lưng mình, còn chị tôi đã mất hết lý trí, chỉ thẳng Hằng chửi bới thoá mạ cô ấy bằng những lời lẽ không thể tin nổi.

Tôi giận vô cùng, nhìn Hằng chật vật mà thương em. Tôi lớn tiếng yêu cầu ở chị một lời giải thích thỏa đáng. Nếu không thì tôi cũng không nể tình chị em. Nghe chị giải thích xong, tôi càng tái mét mặt mày.

Cách đây 2 năm, chị tôi lúc đó đang ở nhà trông con, anh rể đi làm mang tiền về đưa cho vợ cất. Chị ấy nghĩ gửi ngân hàng lãi chẳng được bao nhiêu, đưa cho người bạn thân cho người khác vay với lãi suất cao hơn. Chị kia cũng bỏ tiền, 2 người hết sức tin tưởng. Người vay tiền đó chính là Hằng.

Chị tôi được bạn dẫn đến gặp Hằng một lần. Ai ngờ sau vài tháng nhận lãi đều đặn thì Hằng biến mất không tăm tích khiến chị tôi và người bạn đó lâm vào khốn cảnh. Họ không hề biết địa chỉ dưới quê của Hằng, cũng vì chủ quan và cũng vì Hằng giỏi tạo lòng tin nơi người khác. Chị kia bị chồng ly dị, còn anh rể tôi cũng ghét bỏ vợ một thời gian dài, không bao giờ cho chị động vào tiền nong trong nhà nữa.

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Không ngờ cuối cùng chị tôi và Hằng lại gặp nhau ở đây với tư cách là bạn gái của em trai. Mẹ tôi biết con gái từng khổ sở thế nào, lập tức nhìn Hằng với ánh mắt oán hận. Tôi cũng không thể tin nổi cô bạn gái giỏi giang thông minh của mình lại từng gây ra hành động đó.

Hằng không chối được đành khóc lóc bảo rằng khi ấy vay tiền làm ăn nhưng đầu tư thua lỗ mới phải trốn đi. Bây giờ Hằng đã có chút tiền, xin được trả nợ cho chị tôi và bạn chị ấy cả gốc lẫn lãi.

Chị tôi lẫn bố mẹ chỉ nhận tiền chứ không chấp nhận Hằng làm con dâu nữa. Bởi họ cho rằng, nếu thật sự Hằng thua lỗ không có khả năng trả, sao lúc có tiền không trả lại ngay hoặc đàng hoàng gặp gỡ khất nợ. Đằng này, nếu không tình cờ đụng mặt ở đây thì Hằng cũng quên luôn món nợ kia ấy chứ.

Còn tôi thì vẫn thương và yêu em, khi trước chỉ là lỗi lầm quá khứ, là sự nông nổi nhất thời. Giờ Hằng đã giải quyết xong xuôi rồi mà. Tôi vẫn muốn yêu và cưới Hằng nhưng phải làm sao mới thuyết phục được gia đình?