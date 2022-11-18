Mẹ chồng ép buộc con dâu ngủ riêng với chồng vì một lý do hết sức nực cười,cô nghe xong mà tím tái mặt mày, cầm chặt là đơn ly dị trong tay

Từ khi yêu đương, mối quan hệ giữa chúng tôi luôn rất tốt, chúng tôi chưa bao giờ cãi vã cả. Quen nhau gần 1 năm thì tôi và anh lần lượt đưa nhau về ra mắt hai bên gia đình. Mọi thứ đều rất thuận lợi nên sau đó chúng tôi tiến đến hôn nhân.

Tôi và chồng quen nhau khi làm chung công ty, lúc đó tôi mới chân ướt chân ráo vào đây, chồng tôi là quản lý và đặc biệt quan tâm đến tôi. Nếu tôi gặp vấn đề gì trong công việc, anh ấy đều chủ động giúp đỡ. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc, tôi và anh nảy sinh tình cảm từ lúc nào không hay.

Thực ra, mẹ chồng luôn đối xử rất tốt với tôi, vì tôi đi làm cả ngày nên bà rất thông cảm, chẳng bắt ép tôi phải làm gì. Dẫu vậy, tôi luôn có ý thức phụ giúp công việc nhà giúp mẹ chồng cũng như đưa thêm tiền sinh hoạt cho bà. Mẹ cũng hay dạy dỗ chúng tôi là vợ chồng thì phải nhường nhịn, bao dung, thông cảm và giúp đỡ lẫn nhau, tôi mừng lắm vì bà là người thấu tình đạt lý như vậy.

Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi ở chung với mẹ chồng, vì trong nhà chỉ còn mỗi mẹ, chúng tôi ở chung để tiện chăm sóc bà hơn. Những tưởng sẽ có một cuộc sống mới hạnh phúc, nhưng không ngờ cuộc sống vợ chồng son của chúng tôi lại đầy biến động vì sự can thiệp của mẹ chồng.

Nhưng có một điều mà tôi không thể chấp nhận được, đó chính là từ ngày lấy nhau, mẹ chồng chưa bao giờ cho phép tôi và chồng ngủ chung phòng, tức là vợ chồng tôi không hề có đêm tân hôn luôn. Cứ đến tối là mẹ chồng lại kéo tôi sang phòng bà ngủ, không cho chúng tôi ở chung khiến tôi rất chán nản. Không biết mẹ chồng bị làm sao lại thế nữa, nhà người khác thì mong các con chung phòng để sớm sinh cháu, đằng này mẹ chồng tôi lại tách vợ chồng tôi ra.

Lúc đầu, tôi nghĩ mẹ làm vậy là muốn tốt cho tôi, do thời gian đó vì bận công việc nên ngày nào tôi cũng về nhà khá muộn và luôn trong trạng thái mệt mỏi. Tôi cũng chẳng dám hỏi nhiều vì sợ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Nhưng đến nay vợ chồng tôi đã kết hôn được 2 tháng rồi mà mẹ chồng vẫn vậy, tôi thực sự không chịu nổi nữa. Vợ chồng sao lại ngủ riêng được cơ chứ, thật vô lý mà.

Cuối cùng, tôi thẳng thắn tỏ thái độ với mẹ chồng, nói hết bực dọc trong lòng. Thấy tôi liên tục buộc tội, mẹ chồng cũng có vẻ hụt hẫng, đau xót lắm. Sau đó thấy tôi khóc lóc đòi ly hôn, cuối cùng mẹ chồng tôi đành nói rõ sự tình.

Thì ra hôm đám cưới, tôi bị đau bụng và buồn nôn, đi vệ sinh tận mấy lần, có lẽ do tối trước đó tôi uống chút rượu và hơi mệt nên mới vậy. Thấy tôi nôn trong nhà vệ sinh, cô bạn thân của tôi mới nói đùa: “Mày có thai à?”. Lúc đó thấy không có ai khác nên tôi cũng hùa theo: “Chắc thế thật, tao nôn nhiều mệt quá”.

Ảnh minh họa: Internet

Vốn dĩ chỉ là câu nói đùa nhưng không ngờ mẹ chồng tôi đi ngang qua lại vô tình nghe thấy và bà tưởng tôi có thai thật. Hơn nữa, thời gian đó sức khỏe của tôi không được tốt lắm nên bà mới muốn vợ chồng tôi kiêng khem để tránh ảnh hưởng tới việc tôi nghỉ ngơi, hại sức khỏe, một phần là để không làm ảnh hưởng tới cái thai. Nhưng mẹ ngại, sợ chúng tôi xấu hổ nên không dám nói thẳng, đành phải ra hạ sách như vậy.

Nghe lời giải thích của mẹ chồng, tôi không nhịn được cười. Không ngờ một câu nói đùa của tôi với cô bạn thân lại gây ra nhiều hiểu lầm cho mẹ chồng đến mức suýt phá hỏng cuộc hôn nhân của tôi. Mẹ chồng tôi khi biết sự tình cũng xin lỗi tôi liên tục, nói rằng bà làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho tôi mà thôi.

Tôi nắm lấy tay mẹ chồng rồi cười nói: "Mẹ à, đó chỉ là hiểu nhầm thôi mà. Con xin lỗi mẹ, mẹ lo lắng cho con như vậy mà con lại không biết, lúc nãy còn nói nặng lời với mẹ. Nhưng mẹ à, sau mẹ có gì cứ nói thẳng với con nhé, mẹ hãy coi con như con gái, đừng ngại mẹ nhé."

Thực ra, mẹ làm như vậy chỉ vì muốn tốt cho tôi phải không nào? Tôi thật may mắn khi có một người mẹ chồng tốt như vậy.