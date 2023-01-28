Ngay giây phút oái ăm ấy, tôi đã định bỏ váy cưới nhưng vẫn nén lại, sao có cô dâu lại chịu tổn thương như tôi vậy?

Tôi lớn lên trong gia đình không mấy hạnh phúc. Bố tôi nát rượu, mẹ thì quá cam chịu nên việc gì trong nhà cũng đến tay bà. Tuổi thơ của tôi là những tháng ngày sống trong tiếng c.hửi b.ới của bố và nước mắt của mẹ. Vì lẽ đó mà khi lớn lên, tôi thề sẽ không lấy chồng bê tha rượu chè. Ngày mới quen nhau, anh tỏ ra chững chạc và có lối sống lành mạnh. Đến khi yêu đương sâu đậm, tôi mới biết mỗi lần ngồi cùng bạn là anh lại không có điểm dừng. Lúc ấy dù đã chán nản nhưng tôi chẳng thể nào chia tay vì quá yêu anh.

Suốt quá trình chuẩn bị đám cưới, tôi luôn nhắc anh phải biết giữ mình, không phải hứng lên là uống rượu quên trời đất. Buổi sáng ngày rước dâu, mãi mà chẳng thấy chú rể nhắn tin gọi điện, tôi cứ nghĩ anh bận bịu không cầm điện thoại. Nào ngờ chuyện phía sau lại oái oăm đến thế. Khi nhà trai sang rước dâu, mẹ tôi vừa ra gặp mặt đã tức tối bỏ vào. Tôi hỏi người nhà thì không ai biết chuyện gì. Tới khi chú rể vào phòng đón mình ra, tôi mới ngớ người nhận ra đó không phải chồng mình, mà đó là chú em chồng, sinh sau chồng tôi có 1 phút.

Ảnh minh họa: Internet Chuyện là chồng tôi có một người em sinh đôi. Cả hai người khá giống nhau nhưng nếu là người thân quen thì vẫn nhận ra được, còn những người mới gặp một hai lần thì khó lòng phân biệt được 2 anh em họ. Biết tôi bất ngờ, chú ấy ghé tai nói: “Chị chịu khó một tí nhé, anh Hoàng uống say quá, không dậy nổi nên em đón dâu thay”. Thế rồi cả đám cưới của tôi diễn ra trong gượng gạo và mọi thủ tục đều làm cho có. Bản thân tôi vừa thấy tủi thân vừa có cảm giác mình bị xúc phạm. Vào phòng cưới, nhìn chồng tôi ngủ say, thở ra toàn mùi rượu, tôi quá giận nên khách khứa vừa về, tôi cũng gọi điện cho người nhà sang đón mình. Hai ngày đầu chồng tôi có qua nhà xin lỗi nhưng tôi không chấp nhận. Bây giờ anh lại tỏ thái độ trách tôi là con người hẹp hòi, để bụng, dù sao lễ cưới đã diễn ra tốt đẹp rồi, tôi còn làm mình làm mẩy như thế khiến bố mẹ anh rất giận. Anh còn nói nếu tôi muốn về nhà thì phải xin lỗi bố mẹ chồng nữa. Mọi người ơi, chẳng lẽ tôi sai hay sao? Tôi có nên về không, hay kệ để chuyện đến đâu thì đến.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-ung-phat-hien-chu-re-trong-oan-ruoc-dau-khong-phai-chong-minh-toi-ngam-ngui-to-chuc-hon-le-cho-xong-e-roi-nhan-cau-tra-loi-sau-o-ma-uat-uc-550047.html