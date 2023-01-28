Biếu mẹ đẻ 500 triệu đồng nhưng bà kiên quyết chối đẩy, ngay khi nhận được câu trả lời, tôi sửng sốt với những mong mỏi mà bà đặt ra

Tâm sự 28/01/2023 15:14

Nhìn bà mà tôi rơi nước mắt, bao năm qua, mẹ đã cực khổ vì tôi nhiều rồi. Tôi tự nhủ bản thân phải làm điều gì đó.

Gia đình chồng tôi khá giàu có, ngôi biệt thự 3 tầng rất đẹp và rộng rãi, em gái đi lấy chồng xa nên bố mẹ chồng không muốn chúng tôi ra ngoài ở. Cứ nghĩ lấy chồng giàu là sướng nhưng có ở trong hoàn cảnh đó thì mới thấu được nỗi tủi nhục.

Làm gì cũng phải để ý xem thái độ mẹ chồng có ưng không, chỉ cái cau mày của mẹ đã khiến tôi lo sợ mình làm sai. Mỗi lần muốn đi chơi đâu đó phải hỏi ý kiến của mẹ, nếu vui vẻ thì mới đồng ý cho đi còn không hãy ở nhà.

Chồng hiểu được nỗi khổ khó nói của vợ nên luôn động viên cố gắng thích nghi với mẹ chồng để vui cửa vui nhà. Thương vợ nên làm được bao nhiêu tiền chồng đều đưa hết cho tôi giữ. Vì hành động hào phóng của anh, khiến tôi thấy mình còn có chút giá trị trong gia đình giàu có này.

Biếu mẹ đẻ 500 triệu đồng nhưng bà kiên quyết chối đẩy, ngay khi nhận được câu trả lời, tôi sửng sốt với những mong mỏi mà bà đặt ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lấy chồng đã 11 năm rồi, thế mà chưa bao giờ tôi được về quê ăn Tết với mẹ. Năm nay tôi xin phép bố mẹ chồng đưa các cháu về quê ngoại ăn Tết một lần cho biết. Nhưng mẹ chồng nói là Tết này gia đình em chồng sẽ về chơi, chúng tôi phải ở lại để quây quần sum họp.

Thế là tôi đành phải chọn về quê vào ngày Tết ông Công ông Táo để thắp nén nhang cho bố và ăn bữa cơm với mẹ. Vừa về đến cổng bà ngoại đã chạy ra đón 3 mẹ con, không thấy chồng tôi đi cùng bà buồn lắm.

Sau khi hỏi han tình hình sức khỏe, tôi biếu mẹ 500 triệu đồng để làm quyển sổ tiết kiệm, hàng tháng bà rút lãi mà chi tiêu. Thế nhưng mẹ rưng rưng nước mắt nói là không cầm tiền của con gái. Chỉ mong gia đình tôi về chơi với bà thường xuyên thôi.

Biếu mẹ đẻ 500 triệu đồng nhưng bà kiên quyết chối đẩy, ngay khi nhận được câu trả lời, tôi sửng sốt với những mong mỏi mà bà đặt ra - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ bảo nhìn hàng xóm nhà nào cũng có con cái về sum họp quây quần, còn cổng mở cửa cả ngày, nhìn mỏi mắt cũng chẳng có người nào vào xông đất. Tôi chỉ biết ôm mẹ khóc cùng, thương lắm mà không biết phải làm sao nữa.

Ngay tối hôm đó tôi gọi điện thoại cho mẹ chồng nói là sức khỏe mẹ đẻ rất yếu nên tôi phải ở lại chăm sóc. Mẹ chồng nói tôi không cần về nữa, ra Tết cũng đừng về.

Biết mẹ chồng đang tức giận nhưng mẹ đẻ tôi sức khỏe không tốt lắm, chẳng biết ăn được mấy cái Tết nữa. Theo mọi người tôi có nên cãi lời mẹ chồng để ở cùng mẹ đẻ một thời gian không?

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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