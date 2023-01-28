Mừng run người vì bạn gái mời ngủ lại trong đêm, đang lúc ngọt ngào, tôi sửng sốt vì đứa bé chạy lại gần nũng nịu thốt ra câu ‘hóa đá’

Tâm sự 28/01/2023 14:57

Đứa bé bỗng xách gấu bông trên tay rồi tay tròn mắt chạy ra nhìn tôi và mẹ, tôi sửng sốt khi nghe câu con bé nói sao mà cay đắng.

Tôi là một người đàn ông độc thân, điều kiện không đến nỗi nào. Chính vì thế khi tôi yêu Hằng – một bà mẹ đơn thân thì gia đình và bạn bè đều phản đối. Họ cho rằng tôi xứng đáng với một cô gái còn tân không vướng bận gì, hơn là lấy một người phụ nữ “không chồng mà chửa”, nuôi con một mình như Hằng, sau này tôi sẽ phải nuôi con hộ gã đàn ông khác.

Nhưng tôi cho rằng đó chỉ là lỗi lầm không mong muốn trong quá khứ của Hằng, quan trọng con người cô ấy thế nào thôi. Hằng xinh xắn, khéo léo, là một người phụ nữ xứng đáng để yêu thương và trân trọng. Thậm chí tôi còn thấy thương em vô cùng khi nhiều năm qua em phải tần tảo, vất vả, chịu đựng sự đàm tiếu của thiên hạ để nuôi con. Phụ nữ một mình chăm con nào có dễ dàng gì? Nhưng em đã vượt qua tất cả, đủ thấy em là người phụ nữ mạnh mẽ, bản lĩnh thế nào.

Mừng run người vì bạn gái mời ngủ lại trong đêm, đang lúc ngọt ngào, tôi sửng sốt vì đứa bé chạy lại gần nũng nịu thốt ra câu ‘hóa đá’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù đã là mẹ một con nhưng Hằng không hề là người phụ nữ dễ dãi. Chúng tôi quen nhau cả 5 tháng trời nhưng chưa một lần qua đêm vì Hằng luôn từ chối. Em bảo vì đã va vấp một lần nên muốn tìm người thật sự chân thành đến với em bằng tình cảm chân thật, chứ không phải lợi dụng em để thỏa mãn . Tôi hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của Hằng và tôn trọng quyết định của cô ấy.

Cho đến cái đêm hôm ấy, khi tôi đưa Hằng về nhà sau buổi hẹn hò, em đột ngột nắm tay tôi ngượng ngùng hỏi tôi có muốn ở lại đêm nay với em hay không. Khỏi phải nói tôi vui mừng thế nào. Việc bạn gái chủ động rủ rê qua đêm chứng tỏ em đã tin tưởng vào tình cảm của tôi và cũng cho thấy em đối với tôi thắm thiết sâu nặng. Chắc chắn qua đêm nay mối quan hệ của chúng tôi sẽ bước sang một trang mới.

Con gái Hằng đã 6 tuổi nên bé rất tự lập, khi Hằng ra ngoài với tôi thì bé ở nhà một mình rồi tự đi ngủ. Chính vì thế khi vào nhà Hằng, tôi không được gặp con bé. Nhưng như thế lại giúp chúng tôi có không gian yên tĩnh và riêng tư bên nhau.

Tôi kéo Hằng ngồi xuống sofa rồi ôm chặt em vào lòng. Đang định đặt lên môi em 1 nụ hôn nồng nàn thì con gái Hằng từ phòng ngủ chạy ra. Bé ôm một chú gấu bông trên tay tròn mắt nhìn tôi và mẹ. Hằng rất ít mời tôi về nhà chơi, con bé khá lạ lẫm chưa quen thuộc với tôi.

Tôi đang định vẫy con bé lại gần để trò chuyện làm thân thì con bé bỗng quay sang mẹ rồi hồn nhiên hỏi một câu. Nội dung của câu hỏi ấy khiến tôi c.hết đứng:

Mừng run người vì bạn gái mời ngủ lại trong đêm, đang lúc ngọt ngào, tôi sửng sốt vì đứa bé chạy lại gần nũng nịu thốt ra câu ‘hóa đá’ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Mẹ ơi hôm nay chú Hùng không đến ngủ à? Chú ấy hứa mua búp bê mới cho con cơ mà, sao chú ấy lại quên rồi? Con thích chú ấy cơ, không thích chú lạ này đâu!!!

 

Hằng nghe vậy thì cuống quýt lấp liếm rằng con bé chỉ nói đùa mà thôi. Khi tôi gặng hỏi thì Hằng bảo rằng Hùng là một người anh em người thân nhà cô ấy. Tôi đòi gặp mặt bằng được để kiểm chứng, Hằng lại chối quanh co. Từ thái độ của cô ấy cũng đủ hiểu thực ra bên cạnh tôi thì Hằng còn có ít nhất một người đàn ông khác, anh ta tên là Hùng, thậm chí còn là “mối quen” của Hằng hơn tôi rất nhiều. Bằng chứng là đã đến ngủ ở nhà Hằng nhiều lần và quen thân với con gái cô ấy.

Đêm ấy tất nhiên tôi và Hằng chẳng có một đêm nồng nàn như dự định. Tôi tức tối bỏ về ngay lập tức. Về nhà nghĩ lại tôi chỉ muốn chia tay Hằng ngay lập tức, thế nhưng khổ nỗi lý trí của tôi không thể điều khiển được trái tim. Sự thật là tôi vẫn còn yêu Hằng rất nhiều.

Tôi phải làm gì bây giờ? Có nên yêu cầu Hằng chia tay gã đàn ông kia để toàn tâm toàn ý với tôi hay không?

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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