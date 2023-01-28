Chồng đột ngột đòi ly hôn, vợ nhìn chằm chằm rồi lắc đầu từ chối, 5s sau câu trả lời, anh phải bật khóc vì ngỡ ngàng điều vợ dành cho

Người chồng tên Hoàng (35 tuổi, Hà Nội) đã chia sẻ câu chuyện của chính bản thân anh về cô vợ tuyệt vời mà anh may mắn có được như sau:

Đã là vợ chồng thì phải đồng cam cộng khổ và chia ngọt sẻ bùi với nhau, luôn bên cạnh nhau bất kể thời điểm nào trong cuộc đời. Một người thật sự có tình với bạn thì người ấy sẽ không bao giờ vì khó khăn trắc trở mà đành lòng bỏ lại bạn một mình.

Tình yêu của chúng tôi chẳng hề có sóng gió, sau khi ra trường ít lâu chúng tôi đã tổ chức đám cưới. Vì thương vợ và kính trọng bố mẹ vợ, dẫu gia đình cô ấy không hề đòi hỏi nhưng thời điểm đó tôi vẫn mang đến nhà vợ món tiền dẫn cưới 500 triệu đồng. Vợ và bố mẹ vợ có từ chối nhưng khi tôi kiên quyết không nhận lại thì cô ấy cũng xuôi lòng.

“Tôi và vợ đều là cựu sinh viên đại học, chúng tôi yêu nhau từ năm thứ 2 còn ngồi trên ghế nhà trường. Gia cảnh nhà tôi khá hơn nhà vợ rất nhiều nhưng bản thân tôi lẫn bố mẹ chưa bao giờ để ý đến điều đó. Chúng tôi chỉ cần vợ là một người phụ nữ tốt, yêu thương chồng con và hiếu thảo với bố mẹ chồng là được.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi kết hôn, nhờ nền tảng gia đình khá vững mà công việc làm ăn của tôi rất thuận lợi. Vợ tôi ở nhà chăm sóc con và quán xuyến việc nhà. Gia đình tôi có người giúp việc, tôi cũng đưa cho vợ tiền chi tiêu dư dả hàng tháng nên vợ không hề phải chịu đựng bất kỳ sự vất vả, thiếu thốn nào.

Thời gian trôi đi, thế mà chúng tôi kết hôn được 7 năm rồi, đứa con thứ hai đã lên 4 tuổi. Trong những năm chung sống, vợ chồng tôi luôn hòa thuận yên ấm, vợ tôi thực sự là một người phụ nữ tốt, tôi cũng chẳng đành lòng làm điều gì có lỗi với cô ấy.

Thế nhưng mới đây biến cố đã ập đến khi công việc kinh doanh của tôi đứng trên bờ vực phá sản. Phải gánh trên vai món nợ lớn, nghĩ đến bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho vợ con mà tôi thấy thương cô ấy vô cùng. Thế là tôi quyết định làm đơn ly hôn vợ, nhân lúc mọi chuyện chưa vỡ lở thì cắt đứt quan hệ với cô ấy. Sau này tôi có thế nào cũng sẽ không làm liên lụy đến gia đình.

Tôi ấy tôi về nhà đưa đơn ly hôn cho vợ, nói dối cô ấy rằng tôi đã yêu người khác và muốn cưới người ta. Vợ nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu rồi cô ấy lắc đầu từ chối. Vợ nói sẽ không ly hôn vì cô ấy biết tôi đang nói dối. Lúc đó tôi mới biết vợ chỉ ở nhà chăm con nhưng cô ấy vẫn biết hết những khó khăn tôi đang gặp phải.

Ảnh minh họa: Internet

Khi tôi còn đang thẫn thờ vì bí mật mình giấu giếm bị vạch trần dễ dàng thì vợ lấy từ trong két sắt ra một tấm thẻ ngân hàng đặt vào tay tôi. Vợ bảo trong chiếc thẻ ấy có 4 tỷ đồng, gồm 500 triệu tiền dẫn cưới khi xưa tôi mang đến nhà vợ. Còn lại là tiền tôi đưa cho cô ấy chi tiêu những năm qua nhưng cô ấy không dùng hết mà tích góp lại rồi mang đi đầu tư để thu lời. Cách đây ít lâu, biết tôi gặp khó khăn, cô ấy đã rút hết vốn về và gửi toàn bộ tiền vào chiếc thẻ ấy để chờ đưa cho tôi.

Tôi cầm tấm thẻ trên tay mà không cầm lòng được, đỏ hoe mắt muốn khóc. Tôi và vợ ôm chầm lấy nhau, cả hai đều nghẹn ngào không thốt nên lời. Tôi vì thương em mà muốn ly hôn, còn em chẳng hề rời bỏ tôi lúc khó khăn, trái lại còn dốc hết mọi thứ để tôi giải quyết rắc rối và làm lại từ đầu. Cưới được một người vợ như em, quả thực là niềm may mắn lớn đối với tôi. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên ân tình này của em…”.

Thiết nghĩ cặp vợ chồng trong câu chuyện phía trên đều là những người may mắn khi có được người yêu thương mình thật lòng và bản thân cũng yêu đối phương như thế. Qua khó khăn hoạn nạn, chắc chắn tình nghĩa vợ chồng của họ sẽ càng được bồi đắp sâu sắc và bền vững dài lâu.