Tái hôn, tôi mời vợ cũ đến để khoe khoang hạnh phúc, ngờ đâu cô không có nhà nhưng tiết lộ của mẹ chồng mới khiến tôi ‘hồn bay phách lạc’

Ngọc (33 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc ở Đức) chia sẻ cô và chồng cũ ly hôn cách đây 5 năm, khi ấy hai người chưa có con chung. “Trong thời gian yêu nhau, chồng cũ không nói thật lòng mình, anh ấy luôn đồng ý với mọi quan điểm và kế hoạch của tôi. Song ngay sau đám cưới anh ấy lập tức trở mặt bắt tôi phải nghe theo ý kiến của mình. Vì cho rằng khi ván đã đóng thuyền thì tôi sẽ không dám phản kháng nữa”, Ngọc kể.

Một cuộc hôn nhân có thể tan vỡ vì nhiều lý do, khi người trong cuộc cảm thấy không thể tiếp tục chung sống được nữa. Có nhiều người khi còn sống trong hôn nhân thì không cố gắng giữ gìn gia đình nhưng khi mọi thứ tan vỡ lại ôm ấm ức và trách móc người bạn đời cũ. Câu chuyện mà một người phụ nữ chia sẻ dưới đây về cuộc hôn nhân cũ của cô chính là một ví dụ như thế.

Vì bất đồng quan điểm trong những vấn đề ấy mà vợ chồng Ngọc thường xuyên tranh cãi. Quang cho rằng Ngọc không phải là người phụ nữ hiền thục, nữ tính, anh chê cô quá mạnh mẽ, cứng rắn và ham mê công việc. Ngọc thất vọng vì Quang không giữ lời, trước đám cưới cô đã chia sẻ thẳng thắn mọi suy nghĩ và dự định của mình với Quang. Thời điểm đó anh tỏ ý đồng tình nhưng sau khi đã trở thành vợ chồng lại bất ngờ lật lọng.

Mâu thuẫn lớn nhất giữa Ngọc và chồng cũ là chuyện sinh con và công việc của cô. Quang – chồng cũ của cô muốn vợ phải dành nhiều thời gian cho gia đình và tất nhiên anh cũng muốn sinh con ngay sau đám cưới. Điều đó trái ngược hoàn toàn với mong muốn của Ngọc. Cô dự định kế hoạch khoảng 3 năm mới sinh con để hoàn thành khóa học tiến sĩ. Ngoài ra Ngọc cũng không muốn lùi về sau làm người phụ nữ của gia đình. Việc nhà và con cái, cô đòi hỏi cả hai vợ chồng đều phải có trách nhiệm gánh vác như nhau.

Không tìm được tiếng nói chung thì sự tan vỡ là điều tất yếu. Mỗi người mỗi ngả nhưng Quang vẫn ôm trong lòng bao ấm ức, uất hận về vợ cũ. Có lẽ đó phần nhiều là sự hiếu thắng đàn ông trong lòng Quang khi không khuất phục được Ngọc phải nghe theo mình.

Sau khi ly hôn 3 năm thì Quang quyết định tái hôn với một người phụ nữ mà anh vô cùng ưng ý. Vợ sắp cưới của Quang chẳng những xinh đẹp, dịu dàng mà còn đặc biệt ngoan ngoãn và biết nghe lời chồng. Quang hạnh phúc lắm, bèn tìm đến tận nhà vợ cũ để mời cưới nhưng thực chất là khoe khoang hạnh phúc mới. Quang cho rằng người phụ nữ rắn giỏi và quá “đàn ông” như Ngọc, nếu rời anh ra sẽ chẳng có người đàn ông nào “nuốt trôi” được. Phụ nữ là phải dịu dàng như nước, mềm mại như tơ lụa, như thế mới đủ sức khiến đàn ông say đắm.

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“Mấy năm ly hôn chúng tôi không liên lạc với nhau. Có vài lần chồng cũ chủ động hỏi thăm nhưng với giọng điệu cà khịa nên tôi từ chối tiếp chuyện và cũng chặn anh ấy luôn. Thời điểm chồng cũ tìm đến tận nhà tôi mời cưới thì lúc đó tôi đã không còn ở trong nước, sau đó chỉ được nghe mẹ kể lại…”, Ngọc chia sẻ.

Quang tìm đến nhà Ngọc thì chỉ gặp được mẹ cô. Biết anh sắp tái hôn, bà liền cười tươi chúc mừng. Nghe Quang hỏi thăm về con gái mình, bà lập tức nói: “May là anh đến sớm còn gặp được tôi đấy, chứ không tôi cũng sắp sang đó chơi mấy tháng. Sau khi ly hôn không lâu thì nó ra nước ngoài học nâng cao, từ đó quen rồi yêu chồng sắp cưới của nó”.

Vốn Quang muốn đến khoe khoang hạnh phúc mới với vợ cũ nhưng dự định ấy của anh đã tan thành mây khói. Trong suốt cuộc gặp gỡ ấy, Quang phải ngồi im chịu trận nghe mẹ vợ cũ khen con rể tương lai của bà. Bà khen anh chàng đó rất nhiều nhưng Quang chỉ nhớ mãi một chi tiết. Đó là anh ta vô cùng ủng hộ sự nghiệp và chí hướng của Ngọc, không bao giờ hạn chế, trói buộc vợ phải trở thành người phụ nữ của gia đình.

Rõ ràng Ngọc đang rất hạnh phúc và thành công, không hề thảm hại như những gì anh mường tượng. Và cô cũng quên bẵng gã chồng cũ là anh từ bao giờ, chẳng giống anh vẫn ôm mối uất hận với vợ cũ. Quang tái mặt nhận ra bản thân thật nhỏ mọn và tầm thường. Kết thúc cuộc gặp với mẹ vợ cũ, Quang ra về mà trong lòng vẫn còn hốt hoảng, anh thực sự không còn ý tưởng tìm gặp lại Ngọc thêm một lần nào nữa. Đó là câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm, hiện tại Quang đã cưới vợ và sắp được lên chức bố, đặc biệt là trong lòng anh cũng thanh thản và an yên hơn nhiều.

Ly hôn là kết thúc một mối quan hệ vợ chồng chính thức chứ ly hôn không đồng nghĩa với việc biến hai người trở mặt thành thù. Cư xử thế nào hậu ly hôn cũng là điều rất đáng lưu tâm giữa hai người, đặc biệt khi họ đã có con chung. Mỗi người nên giữ những gì tốt đẹp nhất về người cũ và hành xử văn minh, có trách nhiệm cho dù đã không còn là vợ chồng của nhau.