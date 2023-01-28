Chồng đưa 100 triệu biếu bố mẹ vợ rồi mạnh dạn tuyên bố điều sốc, nào ngờ vợ bình thản cầm tiền rồi làm điều này khiến anh tái mặt thay đổi ngay ý định

Tâm sự 28/01/2023 16:39

Sốc nặng với lời tuyên bố của chồng, vợ quyết định làm điều anh không ngờ tới. Hai ngày sau anh đã phải tẽn tò.

Mặc dù nhà chồng cách nhà thông gia có hơn 200km. Hùng – chồng Tú thản nhiên nói rằng, không về Tết bố mẹ vợ được thì sẽ về thăm ông bà vào những dịp khác, có gì đâu mà phải đặt nặng vấn đề. Nhưng bố mẹ chỉ có mỗi Tú, mỗi lần thấy em gái của chồng về quê ăn Tết, xúm xít bên mẹ chồng, cô lại thấy chạnh lòng.

Hùng mặc dù lạnh nhạt với bố mẹ vợ nhưng anh lại bắt Tú phải hiếu thảo với gia đình nhà chồng. Năm nào cũng vậy, Tú cứ phải ở nhà chồng, ăn Tết đến tận mùng 6 mới được khăn gói lên thành phố làm việc.

Năm nay, tự nhiên Tú cảm thấy sốt ruột và nhớ nhà kinh khủng. Mấy lần cô dò hỏi chồng về chuyện ăn Tết ở đâu thì anh đều nói rằng: “Mọi năm thế nào, năm nay vẫn thế, có gì đâu mà hỏi lắm”. Nghe chồng nói thế Tú không cầm được nước mắt. Anh đã ích kỷ và gia trưởng, bố mẹ anh cũng vậy, họ chẳng có suy nghĩ gì khi mà bằng ấy năm Tú ở đây ăn Tết, không về nhà bố mẹ đẻ.

Đầu tuần trước, Hùng bỗng đưa cho Tú 100 triệu rồi anh tuyên bố: “Mai ra ngân hàng gửi cho bố mẹ em. Thế là hết trách nhiệm. Tết này không phải về. Về quê chỉ có tốn kém chứ có giải quyết được cái việc gì đâu. Tiền đó cho ông bà không tốt hơn à?”. Mai lẳng lặng cầm số tiền đó và không nói gì. Nhưng ngay ngày hôm sau cô đã có hành động phản pháo “cực gắt” khiến Hùng tái mặt.

Chồng đưa 100 triệu biếu bố mẹ vợ rồi mạnh dạn tuyên bố điều sốc, nào ngờ vợ bình thản cầm tiền rồi làm điều này khiến anh tái mặt thay đổi ngay ý định - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tú đưa con đi học, cả ngày không về. Thực chất là cô đưa con đi mua sắm, rồi sang một số hội bạn thân để chơi. Hùng đi làm về thấy nhà vắng tanh, cất lời gọi Tú rồi gọi con cũng không nghe thấy. Đến bữa cơm, anh cũng không thấy vợ về nấu. Gọi điện thì cô không nghe máy. Hùng sợ vợ con xảy ra chuyện gì thì gọi thêm vài cuộc nữa, bấy giờ Tú mới nhắn lại: “Anh ra ngoài hàng quán ăn tạm đi, mẹ con em đi học”.

Hùng thấy lạ, con gái của anh năm nay mới lên 4 tuổi, trường mầm non đã cho các em nghỉ học sớm, vậy vợ còn dẫn con đi học cái gì, hay là trường có hoạt động gì mà anh không biết? Nhấc máy lên gọi cho cô giáo của con gái, thông tin anh nhận được là trường không tổ chức gì do dịch dã, điều này khiến Hùng càng cảm thấy khó hiểu hơn.

Mãi đến tận tối Tú mới dẫn con gái về, cô vẫn “đình công” không chịu nấu bữa tối khiến Hùng bực lắm. Anh quát vợ: “Em đi đâu cả ngày xong tối về thì không nấu cơm?”. Tú bình thản trả lời: “Em nói rồi còn gì, em đưa con đi học”. Hùng bức xúc hơn, anh nói toẹt ra là mình đã gọi cho trường của con gái xác nhận là không học hành gì nữa,Tú đã đưa con đi đâu, làm gì, với ai? Nhưng tuyệt nhiên Tú không trả lời, cô dẫn con đi tắm rồi 2 mẹ con đi ngủ.

Chồng đưa 100 triệu biếu bố mẹ vợ rồi mạnh dạn tuyên bố điều sốc, nào ngờ vợ bình thản cầm tiền rồi làm điều này khiến anh tái mặt thay đổi ngay ý định - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm sau lại diễn ra y như vậy khiến Hùng phát điên. Anh gào lên với Tú: “Rốt cuộc là em đang làm gì? Em nói ra xem nào”. Bấy giờ Tú mới quay lại, nhìn thẳng mắt chồng và nói: “Em cho con đi học năng khiếu, đi học tiếng Anh, tiếng Trung, học đàn, học hát, học kĩ năng giao tiếp, nói chung là học nhiều lắm anh ạ”. Hùng trợn mắt: “Em nướng tiền à? Con còn nhỏ học nhiều thế nó tiếp thu sao được? Không khéo nó “tẩu hỏa nhập ma” vì học hành căng thẳng đấy”.

Tú cười lớn: “Nhưng vẫn phải học anh ạ. Để khi lớn lên, nó giỏi, kiếm được nhiều tiền. Sau này mình già, nó đi lấy chồng, chắc gì nó đã về được. Lúc đó nó chỉ cần gửi tiền về cho chúng mình là xong.

Nhưng em tính cả nước nó lấy phải người chồng ích kỷ, tham lam, không cho nó tiền gửi về, thì lúc đó nó phải tự bỏ tiền của nó ra mà gửi về cho chúng mình. Nhưng nó học dốt, không kiếm ra được đồng nào thì sao? Chẳng phải lúc đó chúng ta c.hết đói, mong ngóng con đến mòn mỏi”.

 

Nghe vợ nói thế, Hùng cười lớn: “Tự nhiên em lo xa thế. Kiểu gì nó chả về. Mình nuôi con lớn, ít ra nó phải biết bố mẹ mong mà báo hiếu chứ? Với mình cần con về, chắc gì mình đã cần tiền của nó biếu mà em làm như bố mẹ chỉ mong con về để moi tiền ấy”. Chỉ đợi có thế, Tú quay ngoắt lại chất vấn anh: “Nhưng nhỡ nó giống em, lấy phải người chồng gia trưởng, không cho vợ ở nhà bố mẹ đẻ thì sao? Không phải em lo xa mà sự việc đã xảy ra ngay trước mắt rồi”.

Biết vợ đã móc mỉa mình, Hùng chột dạ không nói nữa. Tú được đà thêm lời: “Anh cũng có con gái, anh biết thừa mình thương con, mong con lớn thế nào. Rồi sau này chúng nó lớn, đi làm ăn xa, đi lấy chồng xa, anh hóng chúng nó về ra sao? Vậy sao anh còn ích kỷ với em vậy?”.

Biết đã sa vào bẫy vợ giăng, Hùng đành ậm ừ đồng ý. Tú chẳng thèm nhìn phản ứng của chồng, cô tiến thẳng về phòng ngủ.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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