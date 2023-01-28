Đang ngủ thì chồng nhận được điện thoại rồi lao vút đi với lí do đầy nghiệt ngã, tôi hoảng hốt khi biết người ấy là ai mà uất nghẹn

Tôi nhìn vào danh bạ đúng số của vợ cũ anh, chưa kịp nhấc máy, lòng anh đã đầy vẻ tức giận, nạt nộ tôi đầy phẫn uất.
- Biếu mẹ đẻ 500 triệu đồng nhưng bà kiên quyết chối đẩy, ngay khi nhận được câu trả lời, tôi sửng sốt với những mong mỏi mà bà đặt ra
- Vợ một mực kêu béo rồi đòi đi tập gym, tôi dỗ dành ngọt ngào nhưng cũng phải chiều lòng, đúng hôm đi dạo quanh khách sạn, tôi rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh cô ấy
Thắngôi và Thắng nhanh chóng kết thành một cặp dưới sự chúc phúc của mọi người trong công ty. Bởi cả hai chúng tôi đều quen biết nhau 9 năm nay rồi và cả hai đều mới ly hôn. Có thể nói vì đồng cảnh ngộ nên chúng tôi luôn thấu hiểu và chia sẻ cho nhau, tình cảm cũng được vun đắp từ đó. Vì đều đã từng có vợ/chồng nên chúng tôi thống nhất chỉ đăng kí kết hôn chứ không tổ chức đám cưới. Ở gia đình thì tổ chức bữa tiệc mặn nhỏ, mời dòng họ đến chung vui. Còn ở công ty thì chúng tôi mời đồng nghiệp đi ăn một bữa, gọi là ra mắt mối quan hệ là xong.
Thắng là người đàn ông tốt, chỉ có điều anh không có chính kiến và lập trường vững. Thắngrước đây, anh hay nói về vợ cũ bằng những từ ngữ chẳng mấy hay ho bởi cô ấy phản bội anh. Nhưng giờ, sau 2 năm làm vợ chồng, anh lại bảo đã thấu hiểu một phần nỗi khổ của vợ cũ. Anh còn mong tôi tạo điều kiện cho anh hoàn thành trách nhiệm của một người bố. Thắngôi chỉ biết đồng ý chứ còn biết lấy lí do gì để từ chối. Thắnghế là mỗi tuần, anh đều sang nhà vợ cũ ăn cơm một ngày vào chiều thứ 7. Ngày hôm ấy, tôi lại đưa con gái chưa đầy một tuổi về nhà ngoại cho bớt chênh vênh. Cảm giác chung chồng chẳng thoải mái gì nhưng vì đã lỡ một lần đò, lần này lại có con nhỏ nên tôi không dám làm lớn chuyện.
Có lẽ cảm nhận được sự nhún nhường của tôi nên chồng càng làm tới. Anh thích đến nhà vợ cũ lúc nào thì đến chứ không hỏi ý kiến tôi nữa. Có đêm còn ngủ lại mà không thông báo. Thắngôi trách thì anh nói vì con, sợ con thiếu vắng hơi bố lại thiệt thòi? Vậy còn đứa bé ở nhà, tại sao anh lại không nghĩ như thế?
Mới đây, khi đang ngủ, điện thoại của chồng lại rung lên. Là số vợ cũ của anh. Thắngôi định bắt máy thì chồng giật điện thoại lại rồi nhìn tôi bằng ánh mắt bực bội. Thắngôi nói anh mà ra khỏi nhà thì đừng về nữa. Đáp lại, anh thản nhiên tuyên bố một câu: “Nhà này của tôi xây chứ không phải của cô, đừng có lắm chuyện” rồi bỏ đi. Câu nói của chồng khiến tôi uất nghẹn và đau thắt lòng.
Hiện tại tôi đã về nhà mẹ đẻ ở và chưa có ý định quay về “nhà của chồng xây nên” nữa. Nhưng mỗi khi nhìn thấy con gái bé bỏng, tôi lại trào nước mắt vì thương con. Chẳng lẽ cuộc hôn nhân thứ hai của tôi lại tiếp tục rơi vào ngõ cụt hay sao? Thắngôi phải làm gì để cứu vãn tình thế đây?