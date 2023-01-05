Sinh con xong mẹ chồng chăm đủ 3 tháng ở cữ, nửa đêm nghe một câu tôi khiến lòng tôi chua chát chỉ muốn ly hôn

Khoảng 1 tuần sau, chồng tôi bảo anh và mẹ cũng rất vui khi đón chào em bé thứ 3 này. Khỏi phải nói tôi vui mừng thế nào. Sau đó suốt thai kỳ mẹ chồng chăm tôi rất kỹ lưỡng. Hai con lớn của tôi ban ngày 1 bé học cấp 1, còn 1 bé gửi trẻ, tối về mẹ chồng đều trông cháu để tôi được nghỉ ngơi vì tôi đã đi làm cả ngày rồi.

Khi biết mình mang thai lần 3, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì có con là thêm phúc nhưng cũng lo lắng vì em bé nằm ngoài kế hoạch. Vợ chồng tôi đã có hai con đủ nếp tẻ và không định sinh thêm. Báo tin mang thai với chồng và mẹ chồng, hai người đều im lặng. Tôi hiểu suy nghĩ của họ nên bày tỏ luôn quan điểm là sẽ không bao giờ bỏ con.

Thời điểm tôi sinh con, mẹ chồng khăng khăng chăm con dâu ở cữ đủ 3 tháng tròn. Hai bé đầu mẹ chồng chỉ chăm tôi khoảng một tháng mà thôi. Thời gian ngắn hơn và bà cũng không được tận tình như lần này. Tôi ngại chẳng muốn làm phiền mẹ chồng nhiều thì bà bảo tôi mang thai lúc này đã nhiều tuổi, sức khỏe không còn được như trước, hơn nữa là cháu út, bà muốn chăm sóc kỹ hơn. Tôi cảm động vô cùng, đúng là dù thế nào thì mẹ chồng vẫn thương con cháu.

Bà còn rất để ý chuyện ăn uống, bồi bổ cho con dâu đang mang thai. Tôi hạnh phúc lắm, không ngờ mẹ chồng còn cưng chiều tôi hơn rất nhiều so với khi mang bầu 2 bé trước.

Ảnh minh họa: Internet

Cho đến hôm vừa rồi em gái chồng đưa con sang chơi, cũng là lúc tôi ở cữ được gần 3 tháng. Đêm dậy vắt sữa cho con, ra ngoài đi qua cửa phòng mẹ chồng, tôi nghe mẹ chồng và em chồng đang nhắc đến mình:

- Làm gì mà chăm tới tận 3 tháng vậy mẹ? Mẹ chăm con còn chưa đủ ba tháng đâu đấy!

- Sắp đủ rồi, mấy hôm nữa mẹ cũng kệ nó thôi. Ông ấy đã đưa tiền, người ta nói rõ như vậy, mẹ cầm tiền có mặt mũi nào mà thất hứa.

- Vâng. Mà bố chị dâu cũng thương con gái quá cơ. Bố mà thương con được một nửa như vậy thì tốt.

- Sao so sánh được. Mẹ nó mất sớm, bố con vô tâm một chút nhưng vẫn còn mẹ mà…

Cả đêm đó tôi không ngủ được vì phát hiện ra một bí mật chua chát và cay đắng. Hôm sau tôi về nhà nói thẳng với bố là mình biết hết rồi. "Bà ấy với chồng con sang tận đây bảo bố khuyên con không nên sinh đứa thứ 3 vì không lo được hết, đẻ ra lại khổ chồng con. Bố còn cách nào đâu. Con cũng đừng trách bà ấy, thôi cố gắng bồi dưỡng cho hồi phục sức khỏe, rồi đi làm lại cùng chồng gánh vác kinh tế mà lo cho các con nhé", bố thở dài nói.

Tiền chi tiêu ăn uống tôi vẫn đưa cho mẹ chồng hàng tháng, ngoài ra bố còn đưa cho bà thêm 5 triệu/tháng kể từ khi tôi mang thai đến giờ 1 năm rồi, coi như tiền công chăm sóc tôi. Ông không chăm được con gái đành phải dùng cách ấy để tôi có khoảng thời gian mang thai và ở cữ thuận lợi, vui vẻ.

Bế trên tay con mới 3 tháng tuổi mà tôi thấy chua chát quá. Mẹ chồng thì thôi không nói nhưng chồng tôi sao đành lòng làm vậy? Có phải anh quá tàn nhẫn và vô tình không? Một người đàn ông như thế liệu có thể gắn bó hết đời? Nhỡ một ngày kinh tế khó khăn, chồng tôi có trút giận lên con út? Tôi thấy chán nản và bất lực quá, chỉ muốn ly hôn cho nhẹ lòng!